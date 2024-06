Lizbeth Rodríguez balconea a Brianda Deyanara, dice que se “comió” a Nodal

La polémica por el romance entre Nodal y Ángela Aguilar ha dado de qué hablar en todos lados. Desde memes hasta videos y comentarios inundan el internet.

Y los creadores de contenido no se quedaron fuera del chismecito, pero a quien no le cayó en gracia fue a la tiktoker Brianda Deyanara.

En redes sociales expresó: “Por q a la gente le importa taaaanto la vida de los demás ? a mí qué me importa con quién ande Nodal?? O que si Belee puso el cuerno o que si esto o el otro... obvio uno se entera de todo por tiktok y ok, pero a uno quéee, por q andaría opinando de una vida que no es mía ? No séeeee haha me conflictúa mucho, no entiendo!!!”.

Lizbeth Rodríguez no se queda callada y expone a Brianda Deyanara

Después del mensaje que ya tiene casi 500 mil visualizaciones, la influencer Lizbeth Rodríguez recién llegada de las playas de ‘Survivor México’, se fue con todo y la expuso en un mensaje.

Lizbeth comentó: “Todos sabemos que tú también te lo comiste y por eso el tweet keee”.

Lizbeth colocó esta respuesta en el mensaje de Brianda / Twitter

Los usuarios de redes celebraron el comentario de Lizbeth aunque este dejó más preguntas que respuestas.

Hasta el momento Brianda no ha comentado algo más al respecto.

