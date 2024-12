Celia Lora demanda a Lizbeth Rodríguez ¡por aprovecharse de la fama de su papá!: “Trepadora”

La relación entre Celia Lora y Lizbeth Rodríguez sigue complicada. Celia, de 41 años, ha dejado claro que no perdona a Lizbeth, de 30 años, por lo que considera un intento de aprovecharse de su nombre y de la fama de su padre, el icónico Alex Lora de ‘El Tri’.

Recordemos que en octubre de 2023, Lizbeth Rodríguez causó un gran revuelo en las redes sociales al afirmar que había sido pareja de Celia Lora, lo que rápidamente generó especulaciones y comentarios en los medios. Sin embargo, Celia desmintió públicamente esta afirmación poco después, aclarando que jamás había tenido una relación sentimental con la conductora.

Checa: Chela Lora arremete contra Lizbeth Rodríguez tras inventar romance con su hija: “Ni la conocimos”

Lizbeth Rodríguez y Alex Lora / Instagram

Celia Lora y Lizbeth Rodríguez: La demanda por difamación y pide orden de restricción

La situación escaló cuando, meses después, Celia Lora decidió tomar cartas en el asunto e interponer una demanda contra Lizbeth Rodríguez. Según Celia, la razón no fue tanto por los rumores sobre su relación con Lizbeth, sino por el hecho de que la influencer utilizó su familia, especialmente a su padre, para buscar notoriedad.

“Alguien que utiliza así a mi papá no es mi amigo. No entendí, la demandé. Yo la invité a la Arena que estuvo mi papá, es como una boda familiar, invitó a gente muy cercana, amigos muy cercanos. Yo no le presentó cualquier persona a mis papás”, relató Celia Lora en una reciente entrevista con ‘La Mejor’.

Celia aseguró que se sintió profundamente traicionada, pues nunca imaginó que Lizbeth Rodríguez, quien había sido amiga suya, utilizaría esa relación para generar atención mediática. A raíz de esta situación, Celia solicitó una orden de restricción contra Rodríguez, exigiendo que no se le acercara ni hablara de ella ni de su familia.

Uno de los puntos que más indignó a Celia Lora fue que Lizbeth Rodríguez aprovechara la figura de Alex Lora, de 72 años, para alimentar su imagen pública. Celia explicó que fue ella misma quien presentó a Lizbeth a su padre en un evento íntimo, algo que para la modelo fue un error de confianza. “Yo cometí el error de presentarle a mi papá, y ella, en lugar de ser respetuosa, se tomó una foto y subió a las redes diciendo que era ‘su suegro’”, reiteró molesta.

Puedes ver: Celia Lora arremete contra ‘La casa de los famosos’ de Telemundo por supuesto fraude

@lamejorfm #CeliaLora comparte en #LaMejorPlática cómo sintió la "traición" de #LizbethRodriguez y que haya utilizado a su papá #AlexLora 😕🤠 ¿Qué opinas de su reacción? 👀 ♬ sonido original - LaMejor

Para Celia, lo más grave de todo esto fue que Lizbeth, al hacerlo, se mostró “interesada”, intentando colgarse de la fama de su padre para ganar relevancia. Aseguró que, aunque Lizbeth podría haber dicho que su relación con ella era verdadera, la situación habría quedado como algo “pésimo” y poco respetuoso.

“Y aunque fuera cierto (que sí fueron novias), se vería pésimo, se vería trepadorsísima, se vería interesadísima”, agregó.

Si bien las especulaciones sobre su relación con Lizbeth Rodríguez fueron dolorosas para Celia, lo que más le molestó fue cómo la influencer manipuló su relación con la familia Lora para obtener beneficios mediáticos. En varias entrevistas, Celia reiteró que su mayor frustración no radicaba en las mentiras sobre su vida personal, sino en el hecho de que alguien que consideraba amiga hubiera actuado de esa forma.

“Fue un error mío, jamás me hubiera imaginado que ella iba a hacer una estupidez de ese calibre”, declaró.

La pelea de Celia Lora y Lizbeth Rodríguez

Celia también recordó que varias personas le habían advertido sobre el comportamiento de Lizbeth Rodríguez, y aunque en su momento no prestó atención a esas advertencias, ahora comprende la razón detrás de esos comentarios.

El conflicto entre ambas continúa, con la orden de restricción solicitada por Celia Lora aún en vigor. Cabe mencionar que desde que se interpusieron las medidas legales, Lizbeth Rodríguez ha mantenido un perfil bajo y no ha vuelto a hablar públicamente sobre Celia Lora ni de su familia.

Mira: Wanders lover podría reconciliarse con Celia Lora, pero jamás con Mariana Echeverría: “No la trago”