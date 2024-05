Chela Lora arremete contra Lizbeth Rodríguez tras inventar romance con su hija: “Ni la conocimos”

Recordemos que fue en enero pasado cuando Celia Lora tomó la decisión de solicitar una orden de restricción en contra de Lizbeth Rodríguez, luego de que esta última asegurara haber tenido un noviazgo con la hija de Alex Lora.

Debido a esta situación, Celia reveló ante varios medios de comunicación que jamás tuvo una relación con la influencer como ella decía, y es por eso que tomó la decisión de poner una orden de restricción en su contra.

La polémica creció tanto que Celia estaba dispuesta a interponer una demanda en contra de Lizbeth, pero finalmente desistió al percibir que la exparticipante de Survivor México solo buscaba atención mediática.

Instagram: @Lizbeth Rodríguez

Chela Lora asegura que nunca existió algo entre su hija y Lizbeth Rodríguez

Ahora, tras meses de esta polémica, Chela Lora rompió el silencio y afirmó que nunca existió una relación entre su hija y la influencer.

“Ya sabes, realmente hay gente trepadora y creo que se vio claramente que lo que quería era hacerse popular. Medio lo logró, muy poquito. Tuvo sus 15 minutos, pero incluso ante todos ustedes, que son la prensa, se dieron cuenta de que era falso”. Chela Lora

Instagram: @Lizbeth Rodríguez

La mánager del grupo de rock ‘El Tri’ detalló que jamás la conocieron, aunque en su momento Lizbeth Rodríguez mencionó que Celia la presentó supuestamente a sus “suegros”.

Chela Lora “A ella nosotros ni la conocíamos y fue a los 55 años, en la tocada. Alex, seguramente le dijo ‘Verónica Castro y el Loco Valdés’, porque toma fotos y que ‘Pinky y Cerebro’, siempre dice cosas, ¿nunca los han visto? Yo creo que fue eso, entonces la otra se alucinó”.

Cabe señalar que Celia Lora pidió a la prensa no volverle a preguntar sobre Lizbeth Rodríguez, pues ya no desea darle foco. Por su parte, la influencer no ha hecho comentarios al respecto de dicha relación.

