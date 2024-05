Eduardo Videgaray y el ‘Estaca’ responden a Lucero tras no aceptar sus disculpas: ‘Cancelados para siempre’

Recientemente Eduardo Videgaray, José Ramón San Cristobal ‘el Estaca’ y Sofía Rivera Torres ofrecieron una disculpa pública el pasado 6 de mayo, en el programa ¡Qué importa! con motivo de que en ese mismo programa habían hecho comentarios ácidos relativos a lo que dijo Lucerito Mijares en una entrevista respecto a que a veces la confunden con hombre, por su atuendo poco femenino.

Sin embargo Lucero, la madre de la joven actriz y cantante, no aceptó las disculpas de los comunicadores y a través de su cuenta de X, antes Twittter reaccionó con un “Cancelados para siempre”.

Los conductores del programa ¡Qué importa! han respondido a la aseveración de Lucero de “cancelarlos” y han expresado que ya no pueden hacer más que ofrecer disculpas y sugieren que los chistes en cuestión no le faltaron el respeto a nadie. Además, reconocieron que ellos han sido objeto de insultos y comentarios desagradables en redes sociales. Tras el revuelo, a través de su programa de radio, ‘La corneta’, los conductores reaccionaron al mensaje de Lucero y enviaron un mensaje.

José Ramón Cristobal ‘el Estaca’ y Eduardo Videgaray reaccionan a comentario de Lucero

José Ramón San Cristóbal, uno de los conductores, mencionó en su programa de radio “La corneta” que no consideraba que los chistes acerca de lo que dijo Lucerito fueran ofensivos. Para empezar, señaló que ella misma había dicho que tomaba la situación con humor, lo que dio pie a que ellos hicieran chistes al respecto. Además, aseguró que sus comentarios habían sido una bobada, y reconoció que al hacer humor hay un riesgo inherente de ofender. Subrayó que la política que siempre han tenido en su programa es que si alguien se ofende con alguno de sus comentarios, no vuelven a hablar de ello, porque no se trata de hacer sentir mal a nadie. Insistió en que en este caso, habían decidido, por primera vez, ofrecer una disculpa. Explicó que a pesar de haber ofrecido disculpas a Lucerito, la reacción negativa en redes sociales los frustraba, pues la disculpa había sido sincera y ofreciendo su cariño, pero no fue suficiente para calmar el descontento ni en las redes sociales ni respecto a la mamá de la joven.

Le ofrecemos una sincera disculpa de todo corazón a Lucerito Mijares por nuestros chistes de mal gusto.#QuéImporta con @SofiaRiveraT, @EVIDEGARAY, @jrsestaca pic.twitter.com/WvPzFYw606 — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) May 7, 2024

Videgaray comentó que por primera vez en su carrera habían ofrecido la disculpa a Lucerito porque pensaban que se habían equivocado. Reiteró que lamentaba que eso no fuera suficiente para la madre la cantante, pues los chistes en cuestión no habían sido tan graves. Además, el Estaca describió cómo han recibido una oleada de insultos y comentarios realmente desagradables en redes sociales.

Lucero arremete: “cancelados para siempre” / X

José Ramón San Cristóbal ‘el Estaca’ revela que ha recibido incontables comentarios negativos en redes

En sus propias palabras, San Cristóbal expresó: “Hicimos unos chistes. La verdad, no sentí que fueran ofensivos. Cuando uno hace chistes, cuando uno hace humor, siempre está el riesgo que alguien se ofenda. En este caso se ofendió mucha gente en redes sociales”.

“Ofrecimos la disculpa de la mejor manera que se nos ocurrió y las redes sociales están ofendidísimos. La verdad, me importa ya, de verdad, muy poco. No puede ser que en este país uno ofrezca una disculpa amable y consciente y se pongan en ese plan”. José Ramón San Cristobal ‘el Estaca’

Posteriormente, San Cristóbal se dirigió a Lucero, madre de la joven, para expresar que consideraba desproporcionado el pedido de cancelación permanente.

“De postre, la mamá, Lucero grande nos puso un tuit ‘funados o cancelados para siempre’. Mira, mi querida Lucero, nosotros siempre hemos sido aquí más que amables en persona contigo. Te conozco, a Manuel, tu exesposo. Entiendo que cuando se trata de tus hijos, la gente puede ofuscarse, pero saben qué ya lo están llevando demasiado lejos, No es para tanto. No se insultó a nadie. No se le dijo nada a Lucero chica que amerite esta reacción. Ya se les ofreció una disculpa y hasta ahí”. El Estaca

“Es increíble este fenómeno de la jauria de las redes sociales. Si se ofendieron de un chiste, a mí me han insultado en serio, eh. Ee verdad, lo que me parece increíble es la reacción de jauría. Es gente que tiene por dentro algo muy feo”, continuó el locutor.

Eduardo Videgaray, Sofía Rivera y el Estaca en '¡Qué importa!’ / Captura de pantalla

“Hicimos unos p*nches chistes y ya. Si quieres, estuvieron gachos”, acotó Videgaray.

Reiteran disculpa a Lucerito y le mandan saludo a Mijares y a Lucero

Los conductores, durante su programa de radio, aprovecharon para ofrecer nuevamente disculpas a Lucerito Mijares y mencionaron que si la madre de la joven está molesta, no pueden hacer mucho más. Manifestaron su cariño hacia la familia y reiteraron su arrepentimiento por cualquier molestia causada.

“Quisiera reiterar y volver a ofrecerle a Lucerito nuestro cariño y una disculpa si es que le ofendió alguno de los chistes que hicimos. Un saludo tanto a Manuel Mijares como a Lucero madre. Veo lo que puso en Twitter; está muy enojada. Yo no puedo hacer mucho por ti, Lucero. Si estás muy enojada, se te va a tener que quitar solita, porque no es para tanto”, dijo ‘el Estaca’.

