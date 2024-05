Lalo España habla de su nuevo novio, a 12 años del fallecimiento de su pareja

A finales de 2023, Lalo España declaró que se estaba dando una oportunidad con un hombre luego del fallecimiento de su pareja Ranferi Aguilar hace 12 años.

En una nueva entrevista, Lalo comentó que sigue muy enamorado y todo va viento en popa con su nueva pareja. “Muy bien, la verdad es que bien. Llevo seis meses en una relación”.

Igualmente, el actor de ‘Vecinos’ dijo su romance no lo ha hecho público porque considera que son “momentos sagrados”, además de que a su novio no le gusta estar frente a las cámaras porque no es del medio artístico.

“Lo he mantenido muy para nosotros. Está bonito así. ¿Para qué? (mostrarlo) Está bonito así, tus momentos sagrados. No le gusta mucho aparecer en todos estos menesteres. No para nada (es del medio)... (Estoy) Muy contento, mis amigos cercanos y mi familia me dicen ‘te ves muy contento’”, declaró.

¿Qué le pasó al ex de Lalo España?

En 2012, Lalo lloró la muerte de Ranferi Aguilar, su pareja de ese entonces. El novio del actor perdió la vida a los 28 años por complicaciones de una neumonía.

Ranferi Aguilar, pareja de Lalo España, falleció el 17 de junio de 2012. / Archivo

“Hoy dejo de temer a los rechazos y discriminaciones obsoletas. Se va, Ranferi Aguilar, la mitad de mi vida y le dedico el amor a lo que hago. Hoy decido aceptar ante el universo la apertura de una vida digna, sin perder tiempo, aportando, siendo, amando a mi país y deseando. Hoy tengo los pantalones de aceptarme como soy y caminar dignamente”, comentó Lalo en sus redes en aquel entonces gritando a los cuatro vientos su orientación.

