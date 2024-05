¿Shanik Berman se fue o la corrieron de Todo para la mujer? Se despidió del programa de Maxine Woodside

Desde hace unos meses el programa de radio ‘Todo para la mujer’ de Maxine Woodside ha atravesado por algunos cambios. Es así que Shanik Berman ingresó al programa estando como titular por lo menos una vez a la semana.

Sin embargo, en el más reciente programa sorprendió al despedirse de la audiencia diciendo que se iba para cumplir más compromisos laborales. “Siempre fue mi sueño estar en tu programa y este año y medio he estado feliz, pero (me voy) porque voy a entrar a nuevos proyectos y cosas. Me voy a ausentar un tiempo, pero quiero decir que tú vas a estar siempre en mi vida”, dijo en su despedida.

Shanik expresó que su salida es temporal por algunos proyectos en puerta que tiene, pero no hay ningún problema con Maxine.

Shanik era colaboradora de Todo para la mujer pero ya se despidió / Facebook: Shanik Berman

Ana María Alvarado habla de la salida de Shanik Berman de ‘Todo para la mujer’

Después de la despedida de Shanik, Ana María Alvarado, excolaboradora de ‘Todo para la mujer’ dijo que Berman saldrá del programa porque Maxine la corrió.

Según la conductora de ‘Sale el sol’, Shanik trabajaba en el programa por colaboración, así que supuestamente no tenía una remuneración económica por su participación.

Se sabe que Shanik podría ser una de las elegidas para entrar a ‘La casa de los famosos México 2’ y esta sería una de las razones de su salida, según Ana María.

Eso sí, ‘Anita la más bonita’ como solía llamarla Maxine, destacó que no existe ningún problema entre Shanik y su exjefa.

