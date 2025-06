Daniela Castro explota vs. Ana María Alvarado tras llamarla bully; la periodista le responde: “Pseudoactriz”

Hace unas semanas, no solo llamó la atención la revelación de Daniela Castro con respecto a su secuestro, también causó revuelo que Danka Castro, su hija, recordó el severo maltrato escolar que vivió. ¡La actriz rompió en llanto!

Ana María Alvarado, en respuesta a las declaraciones de Danka Castro sobre el acoso escolar que sufrió, comentó que Daniela Castro también había sido una “bully” durante su época escolar.

Lo anterior no habría sido del agrado de la integrante del elenco de ‘Lo que la vida me robó’. Por esta razón, lanzó un fuerte mensaje en contra de la periodista.

Daniela Castro arremete contra Ana María Alvarado

¿Qué dijo Ana María Alvarado sobre su experiencia con Daniela Castro en la escuela?

Luego de que Daniela Castro y Danka, su hija, conmovieron las redes con su revelación, Ana María Alvarado afirmó que Castro la molestaba a ella y a otras compañeras cuando ambas asistían a la misma escuela.

Aseguró que fue víctima de los malos tratos de la actriz, por lo que señaló: “Ahora que a su hija le pasa, (sí) le parece injusto”.

“Se puso muy triste Daniela Castro, pero ¿cómo es la vida? Tal vez ya se le olvidó que ella era bully cuando estaba en la escuela. Yo lo vi, porque íbamos en el mismo salón”, dijo Ana María en el canal de YouTube Mitch TV.

“Nos trataba muy mal. Era de las que molestaba, y bien. Ya pasaron muchos años. Quizá a ella se le olvidó, pero a quienes fuimos víctimas, no se nos olvida”. Ana María Alvarado

¿Qué le respondió Daniela Castro a Ana María Alvarado en la entrevista con Yordi Rosado?

Ahora, en entrevista con Yordi Rosado, Daniela Castro respondió a los comentarios de Alvarado. La actriz le lanzó un contundente mensaje en el que negó sus acusaciones y afirmó que no compartían el mismo grupo de amigas en la escuela.

Castro expresó su molestia por los comentarios hacia su hija y calificó a Alvarado de “pseudoperiodista”, por lo que le advirtió que no se volviera a meter con ella ni con los suyos.

“Yo no sabía que los periodistas, pseudoperiodistas, también eran bulleadores”, dijo Daniela.

“Tú, Ana María Alvarado, que dijiste que iba contigo en la escuela, entré después que tú, yo no tenía nada que ver con tu grupo y dijiste que qué bueno que le había pasado eso a mi hija porque yo te bulleaba. Yo ni caso te hacía, porque no eras parte de mi grupo de amigas... Tú sí eras tremenda y eras mala. Entonces te voy a pedir solo un favor: no te vuelvas a meter con mi hija, ni conmigo”. Daniela Castro

¿Daniela Castro apoya a Maxine Woodside en disputa legal con Ana María Alvarado?

Durante la misma entrevista, Castro también expresó su apoyo a la conductora Maxine Woodside, quien mantiene un conflicto legal con Ana María Alvarado por despido injustificado.

Finalmente, Daniela criticó a Alvarado por su comportamiento hacia Woodside. Insinuó que la periodista “le dio la espalda” a su excompañera en ‘Todo para la mujer’.

“Jamás te he dado una entrevista y ¿qué se puede pensar de ti que le diste la espalda y le mordiste la mano a ‘la Reina de la radio’, la señora doña Maxine Woodside? Tienes que sacar rayos y centellas de tu boca para que tengas un poquito de rating, pero conmigo no te metas”. Daniela Castro

Por su parte, Ana María Alvarado ya le respondido a Daniela Castro. ¿La polémica sigue?

Ana María Alvarado le responde a Daniela Castro tras llamarla pseudoperiodista

De principio, Ana María Alvarado mencionó que no pudo ser parte de ‘Sale el sol’ debido a que tuvo que realizar un trámite. Sin embargo, no dudó en responder sin tapujos a Daniela Castro.

A través de su programa de YouTube, la periodista destacó que ella jamás se metería con su hija. Puntualizó que nunca se alegró del maltrato escolar que vivió en la escuela.

“No escuchó bien lo que dije, yo jamás me metería con su hija, jamás dije que qué bueno que habían molestado a su hija en la escuela. Eso no lo dije... Yo no me metí con tu hija, ni nunca diré que esté bien que hagan bullying en la escuela. Creo que ni se acuerda, la verdad ni se ha de acordar de mí porque ella estaba en plena fama y fue un año, nada más, que estuvimos en la escuela”, dijo la periodista.

“Está mintiendo porque no, se los aseguro que no se acuerda de con quién me llevaba yo... Que yo era tremenda y mala, nada más falso que eso... Entiendo que está enojada y dice: ‘Yo jamás te he dado una entrevista’. Tampoco se la he pedido y sí la entrevisté múltiples veces cuando estaba en el radio y nos llevábamos bien... Con tu hija no me metí, Daniela... Qué me diga qué hacía yo”. Ana María Alvarado

Finalmente, reiteró que Daniela Castro no recuerda la etapa escolar en la que coincidieron y que sí molestaba a las “chavas”, así como señaló que la actriz no conoce el conflicto con Maxine Woodside.

“Se agarra del tema de Maxine... Ella ni conoce, ni sabe cómo está la cosa, se ve que no está bien enterada del tema... Se trata de tirar por tirar... En la escuela les podrán decir quién era quién, tampoco se trata de pelear... Tú ya me advertiste que no me meta con tu hija, yo nunca me he metido... Ahora, has madurado, has crecido y eres una buena actriz. No confundamos las cosas, como si yo ahora te dijera: ‘Eres una pseudoactriz’. Me parece que cuando usan esa forma de defenderse son muy pocos los recursos”. Ana María Alvarado

