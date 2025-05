Daniela Castro rompe el silencio: “Trataron de secuestrarme; hubo balazos y un ángel me salvó”

Daniela Castro es una de las actrices más queridas y reconocidas de la televisión mexicana. Con una trayectoria que supera los 30 años, se ha consolidado como una figura emblemática de los melodramas, especialmente por su capacidad de interpretar villanas memorables como en:



Lo que la vida me robó,

Me declaro culpable , y

Una familia con suerte.

Su talento actoral y carisma la llevaron a ser protagonista de historias icónicas como Cadenas de amargura y Cañaveral de pasiones, donde dejó una huella indeleble.

Tras cinco años alejada de los sets de grabación, la actriz marca su regreso estelar con la nueva telenovela ‘Cautiva por amor’, un proyecto original de TV Azteca que promete romper esquemas al abordar temas como la trata de personas y la violencia de género. En este melodrama, Castro no solo retoma su papel como villana, sino que también comparte escena con su hija Danka Castro, lo que hace aún más especial esta etapa profesional.

Lee: ¿Por qué Litzy se alejó de las telenovelas durante varios años? ¡Ella destapa la impactante razón!

¿Qué papel tiene Daniela Castro en el elenco de ‘Cautiva por amor’ de TV Azteca?

El lunes 12 de mayo, se lanzará oficialmente la gran apuesta de TV Azteca para regresar al terreno de las telenovelas originales: Cautiva por amor. Esta producción cuenta con un elenco de peso que incluye a Litzy, Osvaldo de León, Plutarco Haza, Erick Chapa y, por supuesto, Daniela Castro, quien encarna a la esposa de un político involucrado en una red de trata de mujeres. En palabras de la actriz, en esta historia “no hay protagonistas ni papeles chicos. La protagonista es la historia misma”.

En la telenovela, su personaje supervisa una red de explotación liderada por su esposo, y mantiene como esclava a una mujer secuestrada, interpretada por Litzy. “Este papel representa un gran reto para mí, y también un gran honor. Es el regreso de las telenovelas y eso conlleva un gran compromiso”, compartió Daniela.

Uno de los momentos más emotivos para ella es poder actuar al lado de su hija Danka. Aunque ya habían coincidido brevemente en otros proyectos, esta es la primera vez que interpretan madre e hija también en la ficción. “El hacer el papel de mamá con mi propia hija ha sido una experiencia maravillosa y sobre todo por mi personaje”, reveló.

Mira: Alexa, hija de Daniela Castro, vivió viol3nc!a psicológica por parte de una expareja: “Me manipulaba”

¿Qué ocurrió durante el intento de secuestro que vivió Daniela Castro en la grabación de una telenovela?

Durante la promoción de este nuevo proyecto, Daniela Castro sorprendió al revelar un episodio que marcó profundamente su vida personal: un intento de secuestro mientras grababa la telenovela Cañaveral de pasiones en 1996. En entrevista con Publimetro, la actriz narró lo que vivió ese día, y describió la experiencia como un trauma que aún la acompaña.

“Yo estaba haciendo ‘Cañaveral de pasiones’ y trataron de secuestrarme”, confesó. El hecho ocurrió mientras se encontraba en una locación, y aunque logró escapar, aún vive con las secuelas emocionales.

“Fue muy traumático y lo sigue siendo, porque como me llegaron por atrás... ahora no puede llegar nadie por atrás porque es como un shock para mí. Es algo que nunca se te borra”. Daniela Castro

Lo más impactante del relato fue la manera en que evitó ser herida de bala. Según cuenta, fue gracias a un desconocido que intervino justo a tiempo: “Logré zafarme, pero gracias a un señor, porque hubo balazos y todo. Fue un ángel para mí que prácticamente se me aventó para que no me llegara el balazo. Gracias a él estoy ahorita hablando contigo”, relató con la voz entrecortada.

Daniela Castro / Facebook: Daniela Castro

Lee:Hija de Daniela Castro debe operarse nuevamente por el tumor que tiene en la lengua: “No respiro”

¿Qué otras experiencias de inseguridad ha enfrentado la actriz Daniela Castro?

Desafortunadamente, ese no fue el único episodio violento en la vida de la actriz. Años después del intento de secuestro, Daniela fue víctima de un asalto en el que un delincuente armado le robó el reloj y la amenazó frente a sus hijas. A pesar del susto, agradece que ninguna de ellas resultara herida y confía en que su fe la ha protegido en esos momentos oscuros.

“Yo creo que la mayor protección que tenemos es Dios nuestro Señor; salir de tu casa y decir: ‘Que no me pase nada’”, expresó, subrayando el valor de la espiritualidad en su vida diaria.

¿Dónde y cuándo ver el estreno de “Cautiva por amor”?

La telenovela “Cautiva por amor” se estrenará el lunes 12 de mayo a las 9:30 p.m.

Podrás verla por Azteca Uno o en streaming a través de la App de TV Azteca En Vivo y en su sitio oficial.

Además de Daniela Castro, hay grandes estrellas en el elenco de esta telenovela.

Elenco completo de la nueva telenovela ‘Cautiva por amor’ de TV Azteca

Este es el elenco completo de la telenovela ‘Cautiva por amor’ de TV Azteca que empieza el lunes 12 de mayo por Azteca Uno.