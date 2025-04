En Masterchef Celebrity, la chef Zahie Téllez critica con dureza a Plutarco Haza ¡Ya reveló la razón!

Apenas han pasado tres episodios de MasterChef Celebrity Generaciones, y la polémica ya tiene nombre propio: Zahie Téllez. Desde el primer capítulo, la actitud de la chef ha generado todo tipo de reacciones, especialmente por su trato con el actor Plutarco Haza. Aunque al principio parecía que ella simplemente era más estricta con él, los comentarios negativos escalaron rápidamente.

En la más reciente emisión, Zahie no se guardó nada al criticar la salsa que Plutarco preparó en equipo con Memo Ríos, el tercer eliminado de la competencia. “¡Estaba horrible e incomible!”, exclamó, después de escupirla. El regaño fue directo, implacable y dejó al actor visiblemente afectado. Posteriormente, Plutarco comentó que la chef le ha hecho comentarios que “le bajan el ánimo”, y añadió que “la chef quiere golpetearlo” porque probablemente su apariencia le parece arrogante.

Sin embargo, lo que más impactó al público fue que, a pesar de esta constante tensión en pantalla, recientemente se descubrió por qué es tan dura Zahie Téllez con Plutarco Haza. ¡Aquí te contamos!

¿Zahie y Plutarco son amigos de toda la vida?

La controversia de los fuertes comentarios que hace Zahie Téllez a Plutarco Haza dio un giro inesperado cuando la propia chef compartió un video en redes sociales donde aparece muy sonriente con el actor. En la publicación reveló que tiene amistad con el actor desde la infancia: “Nos conocemos desde que teníamos 6 o 7 años en Mazatlán… y hoy la vida nos vuelve a reunir en esta aventura”.

Además, se sinceró sobre la dificultad de ser estricta con alguien que aprecia tanto: “No saben a su familia como la quiero. Ahorita que lo veo enfrente, lo veo yo muy serio y luego me quiero reír y no puedo. Porque pues estoy en mi papel, y me le quedo viendo, y me cuesta trabajo. Hay mucho cariño de por medio, pero así tengo que ser. Y más con la gente que conozco tengo que ser más dura porque si no la gente va a empezar que es mi consentido y no, no debe haber consentidos”, confesó la chef.

Plutarco también habló al respecto: “En los primeros programas va a quedar claro que no soy su consentido”, dijo con tono sarcástico, poniendo fin a los rumores de favoritismo… al menos desde su lado.

Ahora que se destapa que Zahie Téllez y Plutarco Haza son amigos desde tenían 6 años entendemos la razón de su comportamiento. ¡Avísennos!

♬ sonido original - Zahie Tellez @zahietellez Una de las cosas más bonitas de esta temporada ha sido compartirla con mi querido #plutarcohaza 💛 Les comparto un pedacito de nuestra historia: nos conocemos desde que teníamos 5 o 6 años en Mazatlán… y hoy la vida nos vuelve a reunir en esta aventura. ¡Qué regalo es coincidir así! #MasterChefCelebrity

¿Qué opinan las redes sociales sobre la amistad entre Zahie y Plutarco?

Pese a estas declaraciones, los comentarios en redes no se hicieron esperar. Algunos usuarios aceptaron la explicación, mientras que otros simplemente no le creyeron a la chef Zahie que es amiga de Plutarco Haza desde los 6 años.



“Jajajaja pues actúas súper; yo pensé que sí lo odiabas, pero qué bonito que tengan esa amistad”, escribió un internauta.



“Una cosa es ser estricta y otra tratar mal a las personas, porque justo ‘hay confianza y somos compas’… pero bueno”, comentó otro más escéptico.

Y aunque muchos aceptaron que el trato era parte del “personaje” de la chef en el reality, otros la acusaron de justificar un comportamiento que percibieron como hiriente:

“Tiene que hacer videos con Plutarco para justificar sus malos tratos, y peor aún que se conozcan de años y lo trate así. Fatal”.

Algunos incluso compararon su personalidad con la de la temida jueza de hierro de La academia Lola Cortés:

“Le sale lo Lola Cortés”. Comentarios en redes

¿Qué polémicas ha tenido la chef Zahie Téllez en MasterChef Celebrity 2025?

La historia con Plutarco no es la única que ha puesto a Zahie Téllez en boca de todos. Desde el primer episodio, el público ha señalado su actitud como excesivamente estricta. Primero fue con Iram Mendiola, el primer eliminado, a quien culpó de haberla enfermado con su platillo. Luego vino su fuerte crítica a Memo Ríos, tildada por los cibernautas como “humillante”.

Zahie justificó la salida del comediante argumentando que recibió ayuda desde el balcón, lo que consideró injusto frente a otros participantes. Memo, por su parte, tomó con filosofía el comentario:

“¡La dignidad la tengo! Lo que no tengo, vuelvo a repetir, es el oído y la vista. Entonces, está más que disculpada. Es más, no tengo por qué perdonarle nada. Ella estuvo en su papel y le agradezco la amistad nueva que tengo con ella”. Memo Ríos