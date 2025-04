¡Juez de MasterChef al quirófano por un “arreglito”!: “No le gusta cómo se ve”

Hace 3 semanas inició la nueva temporada de MasterChef Celebrity, denominada Generaciones, donde 20 personalidades lucharán por ganar el primer lugar. Los jueces repitieron y, con su peculiar estilo, los chefs Herrera, Poncho Cadena y Zahie Téllez han tenido un gran papel en el programa.

La producción acaba de concluir las grabaciones y en TVNotas hablamos con una persona que estuvo detrás de cámaras. Nos dijo: “La verdad es que todos pusieron de su parte. Se logró formar una buena familia de trabajo. Todos están contentos con el resultado. Lo que hemos mostrado en pantalla ha salido bien. Aunque siempre hay algo que no gusta, pero pues ya es una cuestión muy personal”.

Filtran al ganador de ‘MasterChef Celebrity’ / IG: @masterchefmx

¿Qué chef se hará un arreglo estético tras su participación en MasterChef Celebrity?

Al escuchar esto, le preguntamos a qué se refería y nos dijo: “Quien no está contenta con el resultado en pantalla es la chef Zahie. Y no me refiero a las cosas de producción. Al parecer no le gusta cómo se ve. Se siente pesada, según sus palabras. Por más que le decimos que no y que la cuidamos en las tomas durante toda la temporada, dice que se ve cachetona, pasada de peso y no le gusta”.

“No es que esté deprimida por eso, pero en esta temporada regresó con unos kilitos de más, pero la verdad ni se le notan. Eso no le gusta y le afecta. Le importa más que la critiquen por eso que por lo que hace en el programa. Muchos de los comentarios en las redes se centran en la forma en cómo se dirige a los participantes, como a Plutarco Haza, pero a ella no le gusta cómo retrata. Por eso se hará un arreglito en los próximos días”.

Zahie Téllez es juez en Master Chef Celebrity 2023, junto a Poncho Cadena y Adrián Herrera

¿Zahie Téllez ya tiene fecha para operarse?

“Ahora que grabamos la final, nos dijo que en cuanto terminaran las grabaciones de promociones y cosas así del programa, supuestamente iniciará con las valoraciones para hacerse una liposucción. Ya estaba en pláticas con el doctor. Además, se cuida en la comida para que su recuperación no sea larga ni dolorosa”.

“Zahie está contenta por el paso que va a dar. De hecho, nos dice que casi nadie lo sabe, porque no quiere causar ruido, pero pidió a su oficina unas cuantas semanas de no tener nada para poder estar bien. El programa, como te decía, ya lo terminamos de grabar. Vamos al aire hasta junio o julio, por lo que tendrá el tiempo suficiente para hacer la promoción de la final de MasterChef y ya veremos el gran cambio”.

“La conozco de las temporadas pasadas. Nunca había puesto tanta atención a cómo se veía a cuadro. De hecho, nos compartió que, a finales de año, cuando la invitaron a un programa de la empresa (100 mexicanos dijeron), tampoco le gustó cómo se veía. Dijo que siempre la sacaron con papada. Siempre he pensado que es una mujer muy guapa y demasiado inteligente que no necesitaría arreglos, pero bueno, cada uno su cuerpo y su manera de sentirse”, concluyó.

¿Quién es la chef Zahie Téllez?

Estudió la carrera de Economía y Ciencias políticas.

A los 32, decidió darle un giro a su vida y estudió Gastronomía en diversos países. Se especializó en comida italiana.

Condujo los programas:

‘Platos y cucharas’, ‘Sazón casero’, ‘Los favoritos de Zahie’, ‘De chile, mole y pozole’ y varios más, para canales especializados de cocina.

En 2023 publicó su primer libro titulado ‘Mi historia a través de los sabores’.

Es socia de 4 restaurantes internacionales.

Desde 2023 es juez en el reality MasterChef.