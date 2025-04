Eliminado de MasterChef Celebrity revela que la chef Zahie le dio tremendo regaño ¡por enfermarla!: “Pen...”

El estreno de ‘MasterChef Celebrity Generaciones’ ha estado lleno de momentos memorables y controversias. La primera semana del reality, también trajo consigo al primer eliminado de la temporada, el influencer Iram Mendiola, quien recientemente reveló un incómodo momento con la chef Zahie Téllez fuera de cámaras.

El enojo de la chef Zahie fuera de cámaras en ’MasterChef Celebrity Generaciones’

Iram Mendiola fue el eliminado y contó que la chef Zahie Téllez es muy estricta con los platillos / Redes sociales

Iram Mendiola compartió recientemente en un podcast que la chef Zahie Téllez lo reprendió luego de que sirviera un platillo con pollo crudo durante la competencia. Según el influencer, este error culinario provocó que la jueza se enfermara del estómago.

El creador de contenido contó que la chef se le acercó fuera de cámaras para recriminarle lo sucedido, diciéndole molesta: “‘Güey, sí te mam… Me enfermé del estómago’. Textualmente me dijo: ‘Tu pollo estaba crudo. Te pasaste de pend…’”.

Ante la incredulidad de los conductores del podcast, el primer eliminado de ‘MasterChef Generaciones’ afirmó: “Sí, me lo dijo así face to face (cara a cara). Antes de grabar la secuencia me dijo: ‘Oye, no mam…”. El influencer entendió el regaño y aprovechó para pedirle una disculpa a la chef por lo sucedido: “Una disculpa, es que sí me mam*”.

Las declaraciones de Iram Mendiola no pasaron desapercibidas en redes sociales, donde se generó un debate entre los fans del programa. Mientras algunos defendieron la reacción de la chef Zahie Téllez, argumentando que un error como ese es imperdonable en una competencia de cocina, otros consideraron que la crítica fue excesiva.

“Sigan metiendo a puro nadaqueveriento”, comentaron algunos haciendo referencia a la participación de influencers en la competencia culinaria.

Chef Zahie: “Es una afuera del set y otra adentro”

Desde el primer episodio, la competencia ha demostrado ser exigente, y los jueces no han dudado en señalar los fallos de los participantes. La chef Zahie ha destacado en ‘MasterChef Celebrity’ por su exigencia y carácter estricto, así que la actriz y concursante de los ‘Millennials’, María José Magán comentó respecto a la polémica a TVNotas, que la jueza es una persona distinta dentro y fuera del programa: “La chef Zahie se pone brutalmente… Es una afuera del set y otra adentro. Es muy estricta, muy sarcástica e irónica. Entonces tienes que manejar el hecho de que tienes que saber qué te sirve de lo que te dicen y lo que no, desecharlo y no tomártelo personal, pero como tu platillo lo haces tú, entonces obviamente es una parte de ti. Es inevitable no sentir que es personal, pero es la idea, tomar lo mejor, aprender de eso y desechar lo que no te sirve”, indicó.

Con solo una semana de competencia, tras conocerse el primer eliminado de ‘MasterChef Celebrity Generaciones’ ya ha demostrado ser un desafío para los participantes, donde los jueces no dudarán en señalar sus errores. ¿Quién será el siguiente en enfrentarse a su dura crítica? Por lo pronto, María José adelantó que vendrán más momentos así frente a cámaras: “Me ha tocado, ya lo tendrán que ver al aire, pero sí me tocó de todo. Lloré, me reí, he hecho cosas en MasterChef que nunca me imaginé hacer”, concluyó.

