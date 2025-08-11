Florinda Meza en negociaciones para volver a la televisión ¡a un reality!, aseguran

El nombre de Florinda Meza vuelve a sonar fuerte en el mundo del entretenimiento. Tras el revuelo causado por la bioserie inspirada en la vida de Roberto Gómez Bolaños, la actriz podría regresar a la televisión, pero esta vez no como personaje, sino como concursante en uno de los reality shows más populares en México. Al menos eso asegura el periodista Alex Kaffie.

Mira: Carlos Villagrán ‘Kiko’ revela por qué se salió del Chavo del 8, ¿renunció o lo despidió ‘Chespirito?

La icónica “doña Florinda” estaría en negociaciones para un nuevo reto frente a las cámaras. / Especial

¿Florinda Meza regresa a la televisión en un reality?

En medio de la polémica que ronda a Florinda Meza por la serie ‘Chespirito: Sin querer queriendo’, el periodista Alex Kaffie soltó una bomba que involucra a la intérprete de ‘doña Florinda’. En su programa Villanovisión, transmitido por YouTube, dijo que la producción de MasterChef celebrity México habría contactado a Florinda Meza:

“Les digo que ya tuvieron una primera conversación los productores con la señora Florinda Meza. Es que saben que ahorita, donde se pare, va a generar, si no rating, conversación. Seguidores habrá, detractores también” Alex Kaffie

Según Kaffie, la intención sería incluir a Florinda Meza en la categoría de adultos mayores dentro del formato “Generaciones”, que ha sido bien recibido por el público.

Lee: Carlos Villagrán lanza comentario polémico contra Doña Florinda en pleno show: “Cada que se duerme, la velan”

Florinda Meza, en la mira de un proyecto que podría marcar su esperado regreso a la televisión. / Redes sociales

¿Florinda Meza ya aceptó unirse a MasterChef celebrity México?

De acuerdo con Kaffie, la estrategia detrás de esta propuesta a Florinda Meza es clara: repetir el éxito del formato multigeneracional que se implementó en la edición 2025 del programa. El periodista explicó:

Alex Kaffie “El hecho es que les funcionó muy bien este formato de tener de diferentes edades: los adultos mayores, los chavos y los que están en medio de esas generaciones.

Kaffie fue claro al señalar que la presencia de Meza en el reality no solo aportaría nostalgia, sino también conversación y polémica, elementos clave para mantener el interés del público:

“Pues para la próxima temporada, en la parte de los adultos mayores, una de las que les interesa, es la señora Florinda Meza” Alex Kaffie

Kaffie incluso elogió la decisión del equipo detrás del casting: “Me parece que los productores están teniendo una muy buena idea”.

Aunque la producción del programa no ha confirmado oficialmente la información, el rumor ya ha generado expectativa entre los seguidores del programa y los fans de la actriz, quien lleva varios años alejada de los reflectores.

¿Cuál fue el último programa de Florinda Meza en la televisión mexicana?

Florinda Meza, nacida el 8 de febrero de 1949, es una de las figuras más polémicas de la televisión mexicana. Su carrera comenzó en los años 70 de la mano de Roberto Gómez Bolaños, con personajes inolvidables como doña Florinda, la Chimoltrufia y la Popis. Además de actriz, ha sido escritora, directora y productora de telenovelas como Milagro y magia, La Dueña y Alguna vez tendremos alas.

Su última aparición relevante en televisión fue hace varios años, y desde entonces ha mantenido un perfil bajo, salvo por algunas entrevistas y declaraciones que han causado revuelo. Por eso, su posible participación en MasterChef Celebrity sería un regreso muy esperado, pero en un formato completamente distinto, donde el reto será conquistar al jurado con sazón y carisma.

Mira: Chespirito: Ya viene la segunda temporada de la serie: Pleitos, infidelidades y fracasos que no se contaron

Florinda Meza / Redes sociales

¿Cuándo se estrenaría la nueva temporada de MasterChef celebrity?

Aunque no hay una fecha oficial, se espera que la nueva edición del reality MasterChef Celebrity, en la que aseguran que participará Florinda Meza, llegue en 2026.

La temporada 2025, celebrada como el décimo aniversario del programa, fue un éxito gracias a su diversidad generacional. Por eso, la producción busca superar ese logro con figuras aún más emblemáticas, y Florinda Meza sería una apuesta fuerte para lograrlo.