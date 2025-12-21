Eduardo Ávila, mundialista paralímpico mexicano, padece enfermedad sin cura y triunfó en “El conquistador”

Eduardo Ávila ‘Judoman’, campeón mundial en 2 ocasiones en los Juegos Paralímpicos (Beijing 2008 y Río de Janeiro 2016), y que padece retinosis, una enfermedad ocular que acorta su visión, participó en el reality de supervivencia extrema El conquistador, de Canal 5, donde logró adaptarse. No tuvo impedimento alguno para demostrar de qué está hecho.

Alejandro Maldonado y Eduardo Ávila / Liliana Carpio e Instagram @yogalejandro

¿Cómo ha enfrentado Eduardo Ávila, ‘Judoman’, su enfermedad?

“El deporte para mí ha sido más que lúdico, ha sido una rehabilitación. Tengo 2 cirugías oftalmológicas, que me hicieron en 2022 en Londres, y 2 cirugías correctivas que me ayudan a tener una vida lo más normal posible, pero la base de todo eso es el deporte”.

El principal mensaje que siempre ha querido dar en todo lo que hace es que el deporte salva vidas: “ Si conocen a un niño, niña o adolescente con dificultades de integración, de desarrollo físico o social como me pasó a mí, apóyenlo , invítenlo a hacer alguna actividad física. El deporte promueve valores, desarrolla el cuerpo y la mente, y cambia a la sociedad”.

Eduardo Ávila ‘Judoman’, campeón de “Los capitanes” en El conquistador / Francisco Mancera

¿Cómo fue la participación de Eduardo Ávila, conocido como ‘Judoman’, en el reality El conquistador?

El judoca, Eduardo Ávila, fue el capitán de ‘Los centauros’, aunque en un principio no era aceptado por su equipo, porque lo consideraban débil y pensaban que no iba a poder con el paquete: “Qué complicado es serlo de 12 atletas con habilidades extraordinarias, 6 hombres y 6 mujeres espectaculares y, me incluyo, 13 egos. Empezamos a chocar. Hubo conflictos. Todos queríamos opinar, tomar decisiones. Es ahí cuando empiezan los problemas”.

Los primeros días fueron los más difíciles: “Querían sacarme, pero quien se enfrentaba al capitán también tenía el riesgo de salir. Me pegó saber que mi equipo no me quería y no confiaba en mí. Fue algo emocional, fuerte, pero afortunadamente llegamos a un diálogo y logré la unificación. Nadie quiso retarme y cuando nos dimos cuenta de que separados no funcionábamos, se reacomodó todo. Al trabajar en equipo empezamos a ganar”.

Se convirtió en el campeón de los capitanes y demostró una vez más que no hay barreras cuando haces lo que te apasiona. Nos contó lo más extremo que vivió durante 5 semanas: “Pasar 5 días sin probar alimento, durmiendo a la intemperie en un pantano, ni siquiera en una parte plana, y teniendo que recargarte en un árbol para dormir medio acostado y en condiciones infrahumanas. No imaginé que un programa fuera tan fuerte. Una cosa es verlo en televisión y otra vivirlo”.

Eduardo Ávila ‘Judoman’, en el programa “El conquistador” / Francisco Mancera

¿Cuál fue la mayor prueba para Eduardo Ávila ‘Judoman’ en El conquistador?

Eduardo Ávila agradece ser un hombre saludable: “Nunca me enfermé. En algún momento el estómago me dejó de funcionar por no comer y pues dejas de ir al baño o comes muy poquito”.

Sin duda, la prueba emocional y psicológica más difícil fue: “El juego de las tarántulas. Tener que estar transportándolas en equipo en una cadena humana. Todos teníamos que cargarlas y nunca había agarrado una araña de ese tamaño. Sentí temor y desagrado. Me picaron 2 o 3 veces”.

“Me ayudó mucho saber que no estaba solo, que todos lo íbamos a hacer y que nadie dijo que no. Físicamente hablando, (la prueba más complicada fue) ‘el salto de fe’, donde nos lanzamos a mar abierto desde una plataforma de 20 metros. Si no sabes caer te puedes lesionar, pero me preparé tomando clases de clavados con una entrenadora, porque hay que cuidar tu cuerpo”.

“Fueron tantos miedos los que vencí: No comer, dormir al aire libre, estar en condiciones infrahumanas... Esos eran mis temores, pero también una motivación. ¡Qué extraño que un temor sea una motivación! Valió la pena absolutamente todo lo que viví adentro: Esfuerzo, sudor, lágrimas, hambre, tristezas y tantas emociones”.

Eduardo Ávila ‘Judoman’ participando en El conquistador / Francisco Mancera

¿Eduardo Ávila ‘Judoman’ sufrió de lesiones durante su participación en El conquistador?

De las lesiones no se salvó: “De todas las competencias tengo cortadas, golpes, tallones, moretones, quemaduras del sol por estar bajo sus rayos todo el día. Es llevar tu cuerpo a su máxima capacidad de adaptación, tanto mental como social”.

A pesar de la intensidad del programa, nunca pensó en tirar la toalla: “Este programa me llevó a un límite que no conocía. Necesitaba sacarme la espinita de un programa previo donde renuncié, que fue Exatlón en la primera temporada, porque no estaba maduro tanto física como emocionalmente. Fue una oportunidad para demostrar de lo que estoy hecho y que se puede. El conquistador es

50 veces más complicado”.

A su salida, su mamá lo fue a recoger al aeropuerto: “Me dijo: ‘No estás bien’, al ver mi mirada. Estaba como a la defensiva todo el tiempo, cuidándome. Me impactó mucho volver a escuchar música otra vez, porque fueron 5 o 6 semanas sin hacerlo. Salir y tener agua potable, oler el jabón y comer”.

Cuando salió no podía dormir en la habitación del hotel: “Tenía que salirme a dormir a un sillón y escuchar ruido de la gente. Me sentía raro. Aprendí a valorar todo. Ahora, más que nunca, cada que tengo un plato de comida frente a mí doy gracias a Dios porque tengo qué comer. Hay gente que de verdad no tiene un alimento todos los días. Nosotros lo hacíamos porque era una competencia”.

Eduardo Ávila ‘Judoman’, es campeón mundial de Judo / Francisco Mancera

¿Eduardo Ávila regresará a un reality, tras estar en El conquistador?

Aseguró que volvería a estar en un reality tan extremo. “Por supuesto que sí. Las veces que me inviten y que me sienta física y emocionalmente bien, claro que volvería”. Incluso no descarta entrar a LCDLF. “Estoy abierto a cualquier opción laboral. Gracias a Dios, ya tengo un proyecto para el próximo año, otro reality”.

“Todos dejaron una huella en mí. Quiero pensar que al revés también, pero con quien más hice ese match fue con Mamba, un atleta impresionante. Gracias por esta oportunidad a Televisa y a El conquistador que me dio una lección de vida. El próximo año me encantaría entrar no como capitán sino como participante, e ir por los 4 millones de pesos”.

