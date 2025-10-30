¡Golpes, expulsión y escándalo en El conquistador! Julián Gil saca a participante tras pelea en vivo

¡Se armó la bronca en El conquistador! A menos de una semana de su estreno, el reality ya vivió su primer escándalo: Uno de los participantes se le fue a los golpes a su compañero en plena grabación y fue expulsado sin contemplaciones por Valeria Marín y Julián Gil. El momento fue tan tenso que los fans no daban crédito a lo que veían. Aquí te contamos todo.

¿Qué pasó en El conquistador y por qué expulsaron a un participante?

Ni una semana había pasado desde el estreno de El conquistador por Canal 5 y ya se desató el primer gran escándalo. En el capítulo transmitido el miércoles 29 de octubre, los conductores Valeria Marín y Julián Gil tuvieron que intervenir directamente en el campamento de los pobres para expulsar a uno de los participantes por agresión física.

Todo comenzó cuando el competidor mejor conocido como Medina le pidió a su compañero Mr. Jay que guardara silencio. Lo que parecía una simple discusión escaló rápidamente hasta convertirse en una pelea. Mr. Jay, visiblemente molesto, se le fue a los golpes a su compañero, rompiendo por completo el reglamento del programa.

Valeria Marín y Julián Gil, tras escuchar a ambos involucrados, confirmaron que Mr. Jay había agredido a su compañero y no dudaron en tomar la decisión más drástica: expulsarlo del reality.

Valeria Marín fue contundente al anunciar la expulsión: “Escuchen bien, ni una agresión física está permitida. No van nada de la mano de los valores de El conquistador. Mr. Jay estás expulsado de la competición, no puedes seguir más, te tienes que retirar inmediatamente”.

Julián Gil, por su parte, cerró el momento con una orden directa: “Ve por tus cosas”.

La decisión fue aplaudida por los fans del reality, quienes consideraron que la producción actuó correctamente al no tolerar ningún tipo de violencia.

¿De qué trata El conquistador y por qué está dando de qué hablar?

El conquistador: Supervivencia extrema es la nueva apuesta de Televisa para conquistar al público amante de los realities. Se trata de una adaptación del exitoso formato internacional que pone a prueba los límites físicos y mentales de 36 participantes en un entorno salvaje en la costa de República Dominicana.

Los concursantes son divididos en equipos y deben sobrevivir con recursos limitados, enfrentarse a climas extremos y superar desafíos físicos y mentales. Cada semana se enfrentan a dos pruebas clave: la Prueba de inmunidad y el desafío de eliminación.

La conducción está a cargo de la pareja conformada por Valeria Marín, periodista deportiva, y Julián Gil, actor y presentador. Su química en pantalla ha sido uno de los atractivos del programa, además de su firmeza al tomar decisiones como la expulsión de Mr. Jay.

¿Cuándo y dónde ver el reality El conquistador?

El conquistador se estrenó el lunes 27 de octubre por Canal 5 en México y también está disponible en Estados Unidos a través de Unimás y ViX. Para verlo en línea, necesitas una suscripción, pero puedes disfrutarlo en cualquier momento del día.

El reality promete emociones fuertes, conflictos, alianzas inesperadas y momentos de tensión como el que protagonizó Mr. Jay. Con un premio de 200 mil dólares (aproximadamente cuatro millones de pesos mexicanos), los participantes están dispuestos a todo… aunque algunos cruzan límites que no deberían.

¿Quiénes participan en reality El conquistador?

La competencia reúne a 36 participantes de distintas nacionalidades, entre ellos deportistas, influencers y figuras del entretenimiento. Aquí algunos nombres destacados:

