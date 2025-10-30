Omahi pone fecha límite para abandonar La granja VIP; ¡no quiere permanecer toda la competencia!

Omahi sorprendió a todos los televidentes de La granja VIP al revelar que ya tiene una fecha límite para abandonar la competencia. En medio de tensiones, desafíos y momentos de introspección, el creador de contenido confesó que su permanencia en el reality show podría tener los días contados, dejando abierta la incógnita sobre si su decisión está motivada por el cansancio, los conflictos o un motivo más personal.

Omahi revela que se quiere ir de La granja VIP 2025. / Foto: La granja VIP

¿Cuánto tiempo estará Omahi en La granja VIP?

En una conversación con Jawy Méndez, Omahi compartió su decisión sobre el tiempo que planea permanecer en La granja VIP. “Yo en este punto, te digo, yo no voy a los dos meses y medio, por decisión propia. Ya tomé la decisión, no hay manera”, comentó la participante, dejando claro que su estancia en el reality show será limitada.

Omahi explicó que su intención es permanecer solo por un periodo corto: “Ahorita yo digo, un mes, una semana y ya, chido”. Durante la plática, también reflexionó sobre su experiencia dentro del programa, señalando que, aunque no haya sido la favorita, considera que su participación representa una oportunidad de inicio en el mundo de los realities: “A lo mejor no fuiste el favorito, pero era tu primer reality, es una buena entrada a este mundo, como normal… pero dos meses, yo la neta no”.

Con estas declaraciones, Omahi dejó en claro que su permanencia en La granja VIP no abarcará toda la duración del programa, y que su decisión sobre su salida ya está tomada, pese a que eso es decisión del público y que aún no ha sido nominado.

Omahi confirmó que no se quedará toda la temporada. Descubre cuándo planea abandonar La granja VIP. / Foto: Redes sociales

¿Por qué Omahi quiere dejar La granja VIP 2025?

Recientemente, una cuenta de X, antes Twitter, dedicada a espectáculos llamada La Portada AI, difundió el rumor de que Omahi podría abandonar La granja VIP debido al esfuerzo que le implican las tareas de campo.

Según la publicación, la participante estaría considerando retirarse de la competencia por la carga que representa cumplir con sus responsabilidades como peón.

El mensaje compartido en la red social señalaba: “Se viene una pérdida para la La granja VIP, Omahi se quiere retirar, está pensando en retirarse de la labor de ser peón, no está fácil”.

Esta información apunta a que la decisión de Omahi estaría vinculada principalmente a las exigencias físicas y logísticas de su participación dentro del reality show, lo que parecía un rumor podría convertirse en una realidad.

¿Cuáles son las polémicas de Omahi en La granja VIP 2025?

El nombre de Omahi volvió a cobrar relevancia dentro de La granja VIP, esta vez por la reacción de los internautas ante su participación en el programa. En redes sociales, algunos usuarios han acusado al participante de comportarse como un “mueble” al no integrarse activamente en las actividades y tareas del reality.

Las publicaciones en plataformas como X, antes Twitter, reflejan la insistencia de los seguidores en que Omahi sea nominado para abandonar la competencia. Entre los comentarios, se destaca la percepción de que su presencia en el programa no contribuye al desarrollo de los retos diarios, lo que ha generado debate entre la audiencia sobre su desempeño.

A pesar de estas críticas, Omahi continúa siendo un tema recurrente en las conversaciones digitales sobre La granja VIP, demostrando que su participación genera atención más allá de los momentos de polémica dentro del reality show.

Omahi confirma su fecha de salida del reality show La granja VIP ante la sorpresa de compañeros y público. / Foto: Redes sociales

