Tefi Valenzuela lanza indirecta tras declaraciones de Eleazar Gómez en La granja VIP sobre su paso por prisión

Las redes sociales volvieron a encenderse luego de que Tefi Valenzuela compartiera un mensaje que muchos usuarios interpretaron como una indirecta hacia Eleazar Gómez. El actor, actualmente participante de La granja VIP, sorprendió recientemente al hablar públicamente sobre su paso por prisión y cómo esta experiencia afectó su vida personal y profesional. Sus declaraciones generaron diversas reacciones, especialmente por tratarse de un episodio que continúa siendo recordado por el público.

¿Qué dijo Eleazar Gómez en La granja VIP sobre su experiencia en la cárcel?

Dentro de La granja VIP, Eleazar Gómez abordó un tema que había evitado por largo tiempo: su paso por prisión en 2020. Durante una conversación con Sergio Mayer Mori, el actor recordó los meses que permaneció privado de su libertad. Según relató, esta etapa le afectó emocionalmente, señalando que sintió que perdió la capacidad de defenderse y expresarse. Afirmó que no se trata de algo que “se supere o no se supere”, dejando entrever que todavía lidia con las secuelas de aquel momento.

Eleazar comentó que su estancia en prisión impactó su estado emocional y su desarrollo profesional.

“Estuvo bien gacho, yo estaba en un lugar donde perdí la voz, la capacidad de defenderme, decir algo. (...) Pensé dejar todo el medio artístico... dije que ya no quería dedicarme a esto. Estaba hasta la mad…, todo el mundo hablando de mí, diciendo. No saben nada.” Eleazar Gómez

Asimismo, agregó que este tipo de vivencias no se superan de manera simple y que, con el paso del tiempo, ha reflexionado sobre las consecuencias de ese episodio.

Aunque no profundizó en detalles legales, el actor afirmó que este periodo lo llevó a cuestionar su permanencia en el medio artístico. Según compartió, incluso consideró retirarse temporalmente de la actuación debido a los efectos emocionales que describió. Sus declaraciones generaron diversas reacciones entre la audiencia del programa y en redes sociales, donde usuarios retomaron el caso que marcó su trayectoria pública.

El comentario también reavivó la conversación sobre el proceso judicial que enfrentó, el cual concluyó con un juicio abreviado, la reparación del daño, una disculpa pública y la admisión de culpabilidad. A partir de ese momento, ambos involucrados tomaron caminos distintos, pero la reciente revelación del actor volvió a poner el tema en tendencia.

¿Qué publicó Tefi Valenzuela y por qué generó especulación en redes sociales?

Coincidencia o no, mientras se viralizaba el video de Eleazar Gómez en La granja VIP narrando su experiencia en prisión, la atención del público volvió a centrarse en Tefi Valenzuela, quien habría compartido en sus historias de Instagram un fragmento de su clip “El perdón”, canción que publicada ¡hace cuatro años! Por lo que generó especulaciones entre los seguidores del reality.

Pues durante su lanzamiento la cantante celebró en ese entonces el inicio de su nueva etapa musical, la cual llegó después de cuatro meses de la problematica con Eleazar. En aquel entonces Tefi refirió:

“Y cuatro meses después me siento muy contenta, muy feliz y ahora sí haciendo música, una canción nueva que estamos estrenando hoy, ‘El Perdón’” Tefi Valenzuela

Enfatizando que el pasado queda atrás y que es momento de continuar adelante. Y aunque en la actualidad no mencionó a Eleazar en sus historias, algunos usuarios interpretaron la coincidencia en fechas y el contenido del mensaje como una posible indirecta hacia el actor, generando especulaciones y comentarios sobre la relación pasada entre ambos.

Actualmente, las historias ya no se encuentran visibles, lo que sugiere que Tefi pudo haberlas eliminado. Sin embargo, durante el tiempo que estuvieron activas, la publicación llamó la atención del público y se viralizó, en gran parte por la relación que se percibió con el reciente testimonio de Eleazar en el reality.

¿Qué pasó entre Tefi Valenzuela y Eleazar Gómez y cuál fue el origen de su conflicto?

El origen del conflicto entre Tefi Valenzuela y Eleazar Gómez se remonta a finales de 2020, cuando la cantante y modelo denunció al actor por violencia durante su relación sentimental. Tras la denuncia, Eleazar fue detenido y vinculado a proceso, lo que derivó en su ingreso a prisión por poco más de tres meses mientras avanzaba la investigación correspondiente. El caso adquirió gran relevancia mediática debido a la trayectoria pública de ambos y a la cobertura que recibieron los hechos.

Como parte del procedimiento legal, el actor aceptó un juicio abreviado, mecanismo mediante el cual reconoció los hechos, ofreció una disculpa pública, reparación del daño y cumplió con las condiciones establecidas por las autoridades para obtener su libertad. A partir de ese momento, la relación entre ambos quedó concluida, y cada uno continuó con su vida profesional de forma independiente.

