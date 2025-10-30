Manola Díez y Eleazar Gómez se enfrentan en La granja VIP 2025; ¿mentiras o estrategias de los granjeros?

Manola Díez y Eleazar Gómez finalmente decidieron hablar para aclarar las diferencias que habían surgido entre ellos después de días de tensión dentro de La granja VIP 2025. La conversación se dio en un momento de calma dentro del reality y permitió que ambos participantes expresaran sus puntos de vista. Tras el diálogo, la situación pareció mejorar, pues Manola Díez es una de las participantes más polémicas del reality show, mientras que Gómez es visto como un jugador traicionero y tramposo por su participación en las dinámicas y nominaciones.

El choque entre Manola Díez y Eleazar Gómez en La granja VIP 2025, ¿qué pasó? / Foto: La granja VIP

¿Cómo comenzó el pleito entre Manola Díez y Eleazar Gómez en La granja VIP 2025?

El conflicto entre Manola Díez y Eleazar Gómez en La granja VIP 2025 comenzó el lunes, cuando ambos se encontraban en el área de lavado junto a Jawy Méndez.

En ese momento, el actor de ‘Atrévete a soñar’ dijo que Manola Gómez le faltó al respeto con una agresión verbal, lo que generó un ambiente de tensión entre ellos. El actor reaccionó sorprendido, ya que aseguró que siempre ha tratado de apoyarla dentro del reality show.

El desencuentro ocurrió en un contexto en el que Manola ya había tenido algunos roces con otros compañeros. Ese mismo día, se molestó porque la Bea no quiso darle una taza de café y más tarde decidió no cenar con el grupo, lo que provocó nuevas fricciones.

La situación derivó en una discusión con Eleazar Gómez, a quien supuestamente terminó llamando “traidor”, lo que marcó el punto más alto del conflicto entre ambos participantes.

Manola Diez enfrenta una nueva polémica en La granja VIP 2025, ahora con Eleazar Gómez. / Foto: La granja VIP

Manola Díez y Eleazar Gómez arreglan sus diferencias en La granja VIP 2025

Después de varios días de tensión, Manola Díez y Eleazar Gómez decidieron hablar y aclarar lo sucedido en La granja VIP 2025. Manola Díez y Eleazar Gómez decidieron hablar y aclarar lo sucedido en La granja VIP 2025.

Durante la conversación, Manola comenzó explicando: “¿Sabes por qué no te quise escuchar? Hasta Sergio me dijo: '¿Hablamos? Y le dije: ‘Perdóname, hermano, ahorita va a salir fuego de mi boca’... (Eleazar), a tu madre la amo”. Eleazar, por su parte, respondió recordando lo que lo había lastimado: “Me dijiste traidor y dije: ‘Yo siempre estoy contigo’”.

“Yo no tengo broncas contigo, carnala, la neta. Yo siempre me acerco contigo y te digo: ‘Oye, ¿qué onda?’”agregó Gómez, destacando que lo que realmente le molestó fue haber sido llamado mentiroso: “Yo no tengo broncas contigo aquí adentro, lo que tengo bronca es que me digas mentiroso”.

Durante el diálogo, Manola Díez le reprochó que hubiera comentado con Lola Cortés algo que no consideraba cierto: “Porque fuiste a decirle a Lola que yo te ment* la m*dre cuando no es cierto, yo a tu madre la respeto. Te mandé a la fregada”. Eleazar respondió con calma: “Pues sí, pero a mí ¿por qué? Si yo en todo momento he estado aquí para ti”. Ella explicó: “Porque cuando estoy enojada hasta a mi esposo le digo ‘Dame mi espacio’”.

La conversación sirvió también para aclarar los malentendidos sobre las nominaciones. Eleazar comentó que eso influyó en que votara contra ella.

“Por eso fue mi nominación, no porque tenga broncas contigo ni nada”. Manola le contestó: “Escuché que me ibas a nominar y dije: ‘Yo también’, lo que te quiero decir es que en ningún momento te dije traidor”. Eleazar Gómez explicó que la situación fue un malentendido:

“Yo lo escuché y eso fue antes de hablar con Lolita, porque ni siquiera le dije que te iba a nominar, simplemente le dije que estaba sentido, entiende mi sentir, no me lo tomes a mal”. Eleazar Gómez

Finalmente, Manola Díez ofreció disculpas sinceras: “Perdóname, c*brón, a veces digo cosas que ni me acuerdo”. El actor aceptó el gesto y le aconsejó: “Tienes que identificar a los que te tiran mal rollo y a los que te hemos apoyado”. La conversación terminó con un abrazo entre ambos, sellando la reconciliación y dejando atrás el conflicto que los había distanciado dentro de La granja VIP 2025.

¿Manola Díez preocupada por salir de La granja VIP 2025?

En la ronda de nominaciones de la tercera semana de La granja VIP 2025, los nombres de Lis Vega, Sergio Mayer Mori, Manola Díez y Eleazar Gómez fueron los elegidos para enfrentar la próxima eliminación del reality show.

Durante una conversación con Lola Cortés, Manola Díez dio a conocer cómo se siente tras conocer los resultados de la nominación.

“Se ve que me aman todos, que soy muy querida, que el público me favorezca, sino ya me llevó la chin...”, comentó entre nervios Díez.

La actriz también habló sobre la presión que implica estar en esta etapa del reality show y las consecuencias que tendría una salida: “No tengo un trabajo, eso es un tema, se siente bien feo y más cuando te miran seis o siete ojos”.

Eleazar Gómez sigue en el ojo del huracán ahora tras su pelea con Manola Díez en La granja VIP 2025. / Foto: Redes sociales

