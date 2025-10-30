Manola Díez explota en La granja VIP por una taza de café y se declara en huelga de hambre ¿Corre peligro?

La tensión en La granja VIP alcanzó niveles insospechados cuando Manola Díez estalló por una taza de café. La actriz se sintió humillada, se negó a cenar y lanzó frases explosivas que dejaron a todos con la boca abierta. “No voy a comer migajas de lo que les sobran”, dijo, iniciando una huelga de hambre que ya preocupa a sus compañeros.

¿Por qué Manola Díez se enojó por una taza de café en La granja VIP?

La polémica comenzó cuando el presupuesto del reality se redujo en un 50% por el bajo rendimiento de los participantes, lo que obligó a racionar la comida. Entre las nuevas reglas, se estableció que el café solo se tomaría por la mañana, lo que desató el enojo de Manola Díez al pedir una taza por la tarde en La granja VIP y recibir una negativa por parte de la Bea argumentando que no era justo gastar recursos para una sola persona.

“Yo no te negué la taza, incluso te dije, ‘pregúntale a varias personas y si quieren, entonces sí se hace el café’. Pero gastar café para una sola taza, cuando somos catorce... como que no cuadra” Bea

La respuesta no fue bien recibida. “Demasiado grosera”, soltó Manola, visiblemente molesta. Durante la cena, rechazó el plato de quesadillas que le ofrecieron, se aisló en el gimnasio y dejó claro que no pensaba comer ni colaborar más. “A estos pen... no les voy a dar gusto y no voy a comer nada, es ilegal, vale r**t lo que ellos piensen, no voy a comer un carajo”, dijo sin filtros.

¿Por qué Manola Díez decidió no comer y declarar su huelga de hambre en La granja VIP?

Manola Díez se sintió ofendida y señalada en La granja VIP al considerar injusto que le negaran la taza de café, mientras otros participantes comían fuera de los horarios establecidos. Manola recalcó que trabaja arduamente con los animales y en las labores del reality, por lo que no aceptaría “migajas” de lo que sobrara:

“Yo no le tengo miedo ni al miedo, señor, porque yo también me levanto y trabajo, que aquellos traguen y trabajen por mí, no voy a comer migajas de lo que les sobran”. Manola Díez

Sus compañeros intentaron razonar con ella, e incluso Jawy Méndez y Kim Shantal le ofrecieron que podría tomar café al día siguiente, pero la actriz permaneció firme. La tensión creció, dejando claro que la gestión de los recursos y la convivencia son ahora los temas más difíciles de manejar en La granja VIP.

Manola Díez “A estos pendej** no les voy a dar gusto y no les voy a comer una put* verg*, es ilegal, vale riat* lo que ellos piensen, no voy a comer porque ellos me lo negaron y, si me lo negaron, yo no trabajo. La hipocresía me la paso por los huev*s, gracias por nada, no voy a comer un carajo. No voy a estar limosneando ni mendigando que me den de tragar como si fuera una niña de cinco años”.

¿Qué riesgos en su salud enfrenta Manola Díez por su huelga de hambre en La granja VIP?

Una huelga de hambre, aunque voluntaria, puede tener consecuencias graves para la salud si no se maneja con cuidado. De acuerdo con protocolos médicos, Manola Díez podría presentar desde el primer día pérdida de peso, hipotermia, bradicardia, descompensación de enfermedades previas y trastornos renales o hidroelectrolíticos.

Especialistas recomiendan que cualquier persona que inicie una protesta alimentaria se mantenga bajo vigilancia médica estricta, consuma suficiente líquido, evite alcohol y tabaco, y reciba suplementos vitamínicos y electrolitos. Sin estas medidas, los daños podrían volverse irreversibles.

Hasta ahora, la producción de La granja VIP no se ha pronunciado sobre la situación de la actriz, pero se espera que pronto pueda probar bocado