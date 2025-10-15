Manola Díez estalla contra Omahi otro habitante de La granja VIP 2025 ¡Sergio Mayer Mori la intentó calmar!

La llegada de Manola Díez a “La granja VIP” ha generado fuertes tensiones entre los participantes. Desde su ingreso, la actriz y exintegrante de “Big Brother” ha mostrado una personalidad intensa que no pasa desapercibida, provocando reacciones encontradas entre sus compañeros.

Aunque muchos la recuerdan por su carácter explosivo, en esta nueva etapa dentro del reality de TV Azteca no ha sido la excepción.

Apenas ayer, Manola tuvo un pequeño altercado con Carolina Ross, luego de que la cantante no pudiera ayudarla a picar una piña porque “no sabía cómo hacerlo”.

Tras el malentendido, ambas lograron reconciliarse y se abrazaron, pero la paz duró poco: este martes, la actriz volvió a explotar, ahora contra Omahi, otro de los concursantes.

Kike Mayagoitia y Manola Díez se pelean / Redes sociales

¿Qué pasó entre Manola Díez y Omahi en La granja VIP?

El conflicto comenzó cuando Manola Diez pidió prestada una pala para trabajar y Omahi no le respondió de inmediato. La actriz se sintió ignorada y lo enfrentó, reclamándole su actitud:

“Te dije que necesitaba la pala, pero como eres hombre y como buen macho tú crees que puedes más que yo. ¿Crees que al negarme la pala quedaste muy cool?”, le reprochó aparentemente molesta.

Omahi intentó calmar la situación explicando que no la ignoró, simplemente estaba concentrado en sus labores:

“No te la negué, pero también estoy trabajando. No te respondí porque no me gusta pelear”, dijo Omahi.

Sin embargo, la discusión subió de tono y Manola lo acusó de etiquetarla como “peleonera”. Entre gritos y reclamos, el ambiente dentro del reality se tornó tenso.

Manola Diez enfurece en La granja vip con Omani y Sergio Mayer Mori intenta calmarla. / Captura de pantalla

Manola Diez se altera y Sergio Mayer Mori intenta calmarla

Ante la intensidad del momento, Sergio Mayer Mori, capataz de la semana en La granja VIP, intervino para intentar tranquilizar a Manola y evitar que el pleito escalara.

“Tranquilos, tranquilos. La indiferencia también es violencia, pero no lo tomes personal. Si alguien no quiere hablarte o ser tu amigo, déjalo ir. No tengas expectativas, solo haz lo tuyo”, aconsejó el actor. A la par, don Pepe, encargado de la granja, también se acercó a mediar y pidió a Manola no tomarse las cosas tan a pecho.

¿Qué condición tiene Manola Díez que, según ella, la hace hipersensible?

Durante la conversación, Manola Díez, peón de La granja VIP, reveló que no puede evitar reaccionar de forma intensa ante ciertas situaciones y explicó que su psiquiatra le diagnosticó una condición conocida como persona altamente sensible.

“No es que sea exagerada, es que tengo una sensibilidad distinta. Mi psiquiatra me explicó que soy una persona altamente sensible”, comentó la actriz.

Manola Diez enfurece en La granja vip con Omani y Sergio Mayer Mori intenta calmarla. / Captura de pantalla

¿Qué es una persona altamente sensible (PAS), rasgo de personalidad que tiene Manola Diez ?

Manola Diez asegura ser una persona altamente sensible (PAS) cabe destacar que esto no se considera una enfermedad ni condición sino un rasgo de personalidad, según Mayo clinic ser PAS es alguien que posee un sistema neurosensorial más receptivo, lo que significa que percibe y procesa los estímulos internos y externos de manera más profunda que la mayoría.

Este rasgo de la personalidad se estima está presente en aproximadamente el 15-20% de la población.

Principales características de las PAS:



Procesamiento profundo de la información: Analizan cada detalle del entorno con mucha profundidad.

Tendencia a la sobreestimulación: Se saturan fácilmente ante ruidos, luces intensas, multitudes o situaciones emocionales.

Alta empatía y reactividad emocional: Son muy sensibles a las emociones propias y ajenas.

Sensibilidad sensorial: Perciben olores, sonidos, texturas o sabores con más intensidad.

Necesidad de soledad y espacios tranquilos: Para recargar energía después de experiencias intensas.

Conexión con la naturaleza y el arte: Suelen tener una apreciación profunda por la belleza y la creatividad.

