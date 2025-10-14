Manola Díez asegura que Robbie Williams le coqueteó en ‘Otro rollo’: “Me le hice bonita”

Manola Diez una de las participantes de “La granja VIP “de TV Azteca, sorprendió a sus compañeros al revelar una anécdota que dejó a más de uno con la boca abierta. La actriz contó que durante su etapa en Otro Rollo, el mismísimo Robbie Williams le echó el ojo y hasta le coqueteó en plena grabación del programa.

La también actriz, quien en 2023 formó parte del reality Hotel VIP, recordó con nostalgia sus años dorados en la televisión cuando era una de las figuras más populares del canal. “Hoy”, desde “La granja VIP”, Manola se sinceró y compartió cómo fue aquel encuentro con el cantante británico, que según sus palabras, la dejó sin palabras.

Manola Díez

¿Qué dijo Manola Díez sobre Robbie Williams en La granja VIP?

Durante una charla en “La granja VIP” con Kim Shantal, César Doroteo y La Bea, el tema comenzó con algo tan simple como la ropa y las apariencias, pero pronto derivó en una de las anécdotas más memorables de la actriz sobre su paso por Otro Rollo. Entre risas, Manola recordó que a principios de los años 2000 el programa recibió a Robbie Williams, quien no solo encantó con su carisma, sino que, según ella, también intentó conquistarla.

“Robbie Williams, en sus momentos era el hombre más bello del planeta y me sentó en la sala de Otro Rollo cuando lo estaban entrevistando. Dice: ‘¿Quién es esa señorita que está allá, por qué ella no viene a entrevistarme?’, y en eso dice: ‘A ver, que venga ella’”, relató divertida.

Díez confesó que aunque la entrevista era exclusiva del títular del programa el cantante británico logró que se acercara y terminó lanzándole palabras románticas frente a todos.

Robbie Williams

¿Robbie Williams coqueteó con Manola Díez en Otro rollo?

De acuerdo con lo que contó Manola Diez, el intérprete de Angels le recitó hasta un poema en inglés.

“Me siento yo y me empieza a tirar un poema este vato, Robbie Williams. Un poema romántico, pero ahí como picarón, ¿sabes? Primero me pregunta que si sé inglés y yo le dije que no, entonces dice: ‘Ok, que nos tradujeran’, y total me dice: ‘Desde que te vi en backstage’”, recordó entre risas.

Aunque Manola aclaró que no sabe si realmente le “tiró la onda”, sí admitió que el cantante parecía fascinado con ella.

“Tal vez no me tiró el rollo, pero como que me le hice bonita”, dijo entre carcajadas.

¿Quién es Manola Díez, la actriz de La granja VIP y exintegrante de Otro Rollo?

Manola Díez, cuyo nombre completo es Manola Fernández Díez de Pinos, nació el 28 de junio de 1974 en Monterrey, Nuevo León. Es actriz, modelo y presentadora con más de tres décadas de trayectoria en el medio artístico. Estudió Arquitectura antes de ingresar al CEA de Televisa, y debutó en telenovelas como Soñadoras, Locura de amor y Clase 406, además de interpretar a “Pepa” en Rebelde.

También formó parte del elenco de Otro Rollo, donde se ganó el cariño del público por su carisma y sentido del humor. Más adelante, participó en producciones de Telemundo como “La patrona” y “Los miserables”, y en unitarios como “Mujer, casos de la vida real” y “Derbez en cuando”.

En el mundo del reality show ha sido parte de “Big Brother VIP” (2004), “Hotel VIP” (2023), “Survivor México” (2024) y ahora “La granja VIP” (2025). En junio pasado, se casó con el abogado Alejandro Gamboa, justo en su cumpleaños número 51, y ha hablado abiertamente de las batallas personales que ha enfrentado, incluyendo la ansiedad y dificultades económicas.

