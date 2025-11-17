¿Lolita Cortés regresó a La granja VIP? Así arremetió contra Alfredo Adame en plena gala: “No es nada”

La inesperada reaparición de Lolita Cortés en La granja VIP dejó un ambiente cargado de tensión. A pocos días de su salida repentina del reality, la actriz volvió a las cámaras para enviar un mensaje a sus excompañeros. Sin embargo, llamó la atención que dejara fuera a Alfredo Adame, con quien tuvo uno de los conflictos más recordados de la temporada. La ‘juez de hierro’ aprovechó su participación para hablar abiertamente de lo que vivió tras bambalinas y de un momento que, según relató, marcó su percepción del conductor.

La salida de Cortés causó impacto dentro del proyecto, pues varios integrantes habían formado un fuerte lazo con ella. Su repentina despedida, provocada por las crisis de ansiedad derivadas del encierro, generó preocupación entre el público. Aun así, la actriz reapareció este domingo solamente durante la gala de eliminación y sorprendió al revivir lo sucedido con Adame, especialmente cuando mencionó haber presenciado lo que llamó un comportamiento hiriente hacia Manola Díez.

Lolita Cortés se va de La granja VIP / Redes sociales

¿Qué dijo Lolita Cortés sobre su salida de La granja VIP y sus crisis de ansiedad?

Lola Cortés salió de La granja VIP de forma repentina debido a episodios de ansiedad que, según explicó, se intensificaron por el encierro y la presión del formato. En su primera declaración pública tras abandonar el reality, habló de su proceso de recuperación y explicó que su prioridad ha sido estabilizarse emocionalmente.

La actriz relató que al salir fue recibida por su hija, quien se mostró consternada por la situación. Desde entonces, Cortés se ha enfocado en su salud mental y en rodearse de personas cercanas que la apoyan en este periodo.

“No fue un episodio nada más. Me siento bien. Estuve con mucha gente que me cuidó. En esta semana no he querido saber nada de La Granja, me estoy reseteando, pero sé y estoy muy contenta de que cuento con grandes amigos que en su momento me cuidaron mucho y sé que aquí afuera nos vamos a seguir cuidando” Lola Cortés

Su ausencia temporal del foco público se ha debido a que decidió tomarse unos días para recuperar estabilidad emocional, descansar y retomar actividades hasta sentirse lista.

¿Cuál será la millonaria multa que Lolita Cortés presuntamente deberá pagar por abandonar a La granja VIP? / YT: La Granja VIP México y canva

¿Por qué Lolita Cortés arremetió contra Alfredo Adame en su regreso a La granja VIP?

Lola Cortés recordó uno de los momentos más tensos: el enfrentamiento entre Alfredo Adame y Manola Díez. Según relató, ella se encontraba cerca cuando ocurrió el conflicto y aseguró haber escuchado cada palabra. Durante la gala, Lolita describió que presenció el instante en que Manola recogía maíz del pasto tras una actividad. Contó que ella se acercó para ayudarla mientras Adame discutía con la actriz. Fue ahí donde, según su testimonio, escuchó comentarios que calificó como inapropiados.

“Cuando sucedió lo de Manola yo estaba ahí atrás y él no se dio cuenta. Yo le ayudé a Manola a recoger el maíz del pasto y escuché todo lo que dijo. Eso no es un caballero, no es un amigo, no es un contrincante, ese no es nada.” Lola Cortés

Cabe recordar que Lolita y Alfredo tuvieron varios desencuentros dentro del reality. Su rivalidad quedó expuesta especialmente en asambleas, donde discutieron por estrategias, decisiones grupales y comportamientos que generaban choque entre los participantes.

¿Cuál es el estado actual de salud de Lolita Cortés tras abandonar el reality?

Lolita Cortés informó que actualmente se encuentra en recuperación y bajo cuidado emocional. Aunque no compartió detalles clínicos, insistió en que su prioridad ha sido atender su salud mental y permitir que su cuerpo y mente se estabilicen después de las crisis vividas dentro del proyecto.

Lola también destacó el respaldo constante de seguidores y colegas del medio artístico, quienes le han enviado mensajes de apoyo desde que se conoció su salida. Señaló que, aunque aún se está recuperando, se siente acompañada y agradecida por las muestras de cariño que ha recibido.

Durante su aparición en la gala de eliminación, se mostró más tranquila, aunque sostuvo que aún evita ver contenidos del programa para no interferir con su proceso emocional. De momento, no confirmó si participará nuevamente en dinámicas del reality o si se mantendrá al margen por recomendación médica y personal.

