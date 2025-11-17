Ricardo Peralta arma revuelo en televisora para salvar a César Doroteo de La granja VIP tras ser nominado

La tensión dentro y fuera de La granja VIP volvió a escalar este fin de semana luego de que César Doroteo quedara nuevamente en zona de riesgo rumbo a la gala de eliminación. La incertidumbre creció entre los seguidores del reality, pues el influencer enfrenta una placa complicada junto a Manola Díez, Alfredo Adame y Eleazar Gómez, quienes han protagonizado varias confrontaciones dentro del programa.

Te puede interesar: ¿Teo abandonará La granja VIP por culpa de Eleazar Gómez?: “Ya me harté”

César Doroteo, nominado de ‘La granja VIP’ / Redes socialess

¿Qué hizo Ricardo Peralta para apoyar a César Doroteo en La granja VIP?

Ricardo Peralta, conocido por su paso por La casa de los famosos México, mantiene una fuerte amistad con César Doroteo, razón por la que se ha mantenido pendiente de su desempeño en La granja VIP. Este domingo, al saber que su amigo podría ser el eliminado, decidió acudir a las instalaciones de la televisora del Ajusco para pedir que “no lo saquen” del reality.

Utilizando un megáfono, el también creador de contenido se colocó afuera del edificio y dirigió un mensaje a los ejecutivos del canal. Frente a las cámaras de diversos medios, expresó:

“Estimados directivos de TV Azteca, vengo a pedirles que por favor no me saquen a Teo de La granja VIP. Por favor, se los pido muy humildemente, si me pueden cumplir ese sueño. Nunca le he venido a pedir trabajo, nada más le pido que no me saquen a mi niña porque está nominada. Muchas gracias y espero se pueda”. Ricardo Peralta

El gesto se viralizó rápidamente, especialmente entre los seguidores de Doroteo, quienes mantienen una fuerte campaña en redes para apoyarlo en las votaciones.

Te puede interesar: ¿Ferka se reúne con Natália Subtil, ex de Sergio Mayer Mori, para “hundirlo” en La granja VIP? Esto pasó

¿Por qué César Doroteo quedó nominado en La granja VIP?

Esta semana, la placa de nominados quedó integrada por Manola Díez, Alfredo Adame, Eleazar Gómez y César Doroteo. Los tres primeros formaron una alianza con la que buscan impulsar los votos de sus seguidores para permanecer en la competencia, estrategia que también generó más roces dentro del grupo.

En el caso de Doroteo, aunque es uno de los participantes más respaldados por el público, su camino dentro del reality ha estado marcado por varios enfrentamientos. El más reciente ocurrió con Eleazar Gómez, a quien encaró por comentarios que, según relató, se hicieron a sus espaldas. Este intercambio elevó la tensión en la granja y colocó nuevamente al youtuber en el foco de las discusiones.

Su alianza con la Bea ha sido una de las más sólidas del formato, lo que ha permitido que ambos avancen en las dinámicas; sin embargo, esto no lo exentó de quedar nominado esta semana.

Te puede interesar: Eleazar Gómez consideró injusto su encarcelamiento y Tefi Valenzuela, su ex, responde: “Nunca serás víctima”

César Doroteo estalla contra Eleazar Gómez en La granja VIP / Capturas de pantalla

¿Cómo votar por tu favorito en La granja VIP? Pasos para hacerlo

Para apoyar a tu participante preferido en La granja VIP, la producción ofrece distintas vías oficiales de votación. Estos son los métodos disponibles y cómo aprovechar tus votos diariamente:

1. Desde la página oficial



Entra a lagranjavip.tv/vota o accede mediante tvazteca.com.

Ubica al concursante que deseas respaldar.

Dispones de 10 votos al día, que puedes distribuir entre varios granjeros o asignar todos a uno solo.

Al completar una encuesta breve dentro del sitio, se habilitan 10 votos extra.

2. A través de la app “TV Azteca En Vivo”



Descarga la aplicación desde Google Play o App Store.

Durante la transmisión por TV Azteca o Disney+, escanea el código QR que aparece en pantalla.

En la sección dedicada a La Granja VIP, podrás emitir tus 10 votos diarios directamente desde la app.

Te puede interesar: ¿Ferka se reúne con Natália Subtil, ex de Sergio Mayer Mori, para “hundirlo” en La granja VIP? Esto pasó