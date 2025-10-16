¿Quiénes son los nominados de La granja VIP hoy, 15 de octubre de 2025?

¡Comienza la tensión! La noche del 15 de octubre se llevó a cabo la segunda gala de nominaciones en La granja VIP, y no decepcionó: estuvo llena de tensión, miradas incómodas y nominaciones inesperadas.

Aunque César Doroteo “Teo” y Alfredo Adame ya se encuentran en peligro de abandonar el reality, otros dos más se unieron a la placa. ¿Quiénes son?

¿Quiénes son los participantes de La granja VIP?

El elenco de La granja VIP 2025 está compuesto por 16 figuras del espectáculo, incluyendo cantantes, actores e influencers, quienes deberán adaptarse y sobrevivir en un entorno rural extremo. La lista oficial reúne a varios nombres que ya han dado de qué hablar tanto dentro como fuera del rancho:



Alfredo Adame

Jawy Méndez

Kim Shantal

Alberto del Río “El Patrón”

Sandra Itzel

Omahli

Lolita Cortés

Fabiola Campomanes

Carolina Ross

Lis Vega

Sergio Mayer Mori

César Doroteo “Teo”

Manola Díez

La Bea

Eleazar Gómez

Kike Mayagoitia

Desde el primer momento, los conflictos, alianzas y estrategias se han hecho presentes. No obstante, la tensión se disparó al revelarse que la gala de nominaciones se realizaría cara a cara, provocando nerviosismo y decisiones inesperadas entre los participantes.

¿Cómo votar por tu participante favorito en La granja VIP 2025?

Las votaciones oficiales de La granja VIP se realizan a través del sitio web o la aplicación oficial de TV Azteca, donde los fans pueden emitir hasta 10 votos diarios para salvar a sus favoritos. El proceso es muy sencillo:



Ingresa a la página web o app oficial de TV Azteca.

Haz clic en la sección “Votar”.

Selecciona a los concursantes que deseas apoyar.

Distribuye tus 10 votos y confirma tu elección.

Aunque aún no se ha confirmado si la votación estará habilitada todo el día o solo durante la transmisión del programa, los seguidores ya se están organizando en redes sociales para impulsar campañas a favor de sus favoritos.

¿Qué es la asamblea de La granja VIP y qué paso en ella hoy 15 de octubre?

Según lo informado por la producción, durante las asambleas de La granja VIP, cada participante deberá nominar frente a frente, exponiendo sus motivos y explicando por qué desean que ciertos compañeros salgan de la competencia.

Al concluir la gala, los dos concursantes que acumulen más votos se unirán a Alfredo Adame y César Doroteo, quienes ya forman parte de la lista de nominados.

Se planea que la asamblea comience a en punto de las 9 de la noche, por medio de la señal de Azteca Uno y por la aplicación de Disney+.

¿Quiénes son los nominados en La granja VIP hoy 15 de octubre?

La asamblea de La granja VIP se llevará a cabo después de las 9 PM, en ese momento, podrán conocerse los otros dos nombres de los habitantes que correrán peligro de abandonar La granja VIP.

La tarde de este 15 de octubre, hubo una competencia que enfrentó a dos equipos en La granja VIP, el equipo azul contra el equipo rojo. Aunque aún no se saben los beneficios del ganador, el equipo ROJO fue el vencedor .

Información en desarrollo...

