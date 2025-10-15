¿Quiénes fueron los primeros nominados en La granja VIP hoy, 14 de octubre? ¡Ya se veía venir!

¡Se arma la placa! Esta noche 14 de octubre será la primera gala de nominaciones en La granja VIP y se espera esté cargada de tensión, miradas incómodas y votos inesperados.

Aunque César Doroteo “Teo” ya estaba sentenciado desde el estreno, este martes se sumaron más famosos a la lista negra. Entre peleas, estrategias y traiciones, el reality rural de TV Azteca tendrá a sus primeros nominados oficiales… y hay sorpresas que nadie vio venir.

¿Quiénes participan en La granja VIP 2025 y qué famosos están en riesgo de nominación?

El elenco de La granja VIP 2025 está conformado por 16 celebridades, entre cantantes, actores e influencers, que deberán convivir y sobrevivir en condiciones rurales extremas. La lista oficial incluye nombres que ya han dado de qué hablar dentro y fuera del rancho:



Alfredo Adame

Jawy Méndez

Kim Shantal

Alberto del Río “El Patrón”

Sandra Itzel

Omahli

Lolita Cortés

Fabiola Campomanes

Carolina Ross

Lis Vega

Sergio Mayer Mori

César Doroteo “Teo”

Manola Díez

La Bea

Eleazar Gómez

Kike Mayagoitia

Desde el inicio, las peleas, estrategias y alianzas se han hecho notar. Sin embargo, la tensión aumentó al confirmarse que la gala de nominación sería completamente cara a cara, lo que ha generado una mezcla de nerviosismo y estrategias improvisadas entre los granjeros.

La granja VIP / Redes sociales

¿Quiénes son los nominados de La granja VIP 2025 hoy 14 de octubre?

Aunque tendremos que esperar hasta esta noche 14 de octubre para conocer oficialmente la lista completa de nominados de La granja VIP, las redes sociales ya estallan con especulaciones. De acuerdo con encuestas y foros de fans del reality, los más mencionados para acompañar a “Teo” en la placa serían:



Alfredo Adame

Manola Díez

Eleazar Gómez

Carolina Ross

En X (antes Twitter) y TikTok, los seguidores del programa aseguran que Manola Díez tendría “un pie en la placa” por los conflictos que ha protagonizado con varios compañeros, especialmente durante las tareas semanales y Eleazar por tramposo en la prueba de finalista para elegir Capataz. Sin embargo, hasta la gala de esta noche no se confirmará nada.

Manola y Carolina Ross en peligro / Foto: FB/La granja VIP México

¿Cómo votar por tu participante favorito en La granja VIP 2025?

Las votaciones oficiales se realizan desde la página de TV Azteca o su app oficial, donde el público puede emitir hasta 10 votos diarios para salvar a sus favoritos. Los pasos son sencillos:



Entra a la web o app oficial de TV Azteca. Da clic en la sección “Votar”. Elige a los concursantes que quieras salvar. Distribuye tus 10 votos y confirma tu elección.

Aún no se ha confirmado si el sistema de votación estará disponible todo el día o únicamente durante las transmisiones, pero los fans ya se organizan en redes para impulsar campañas de apoyo a sus participantes preferidos.

Esta es la lista filtrada completa de participantes de La granja VIP / Especial

¿Cuándo y dónde ver La granja VIP 2025 y sus nominaciones?

Las galas de nominación de La granja VIP 2025 se transmiten todos los martes a las 9:00 p.m. a través de Azteca Uno, y también pueden verse en Disney+, que ofrece el acceso al contenido 24/7.



Martes: Gala de nominaciones.

Gala de nominaciones. Jueves: Gala de salvación (uno de los nominados se libra de la placa).

Gala de salvación (uno de los nominados se libra de la placa). Viernes: Gala de traición (un habitante podría quedar en riesgo inesperadamente).

Gala de traición (un habitante podría quedar en riesgo inesperadamente). Domingo: Eliminación en vivo (a las 8:00 p.m.).

El primer eliminado de La granja VIP 2025 se conocerá este domingo 19 de octubre, en una emisión que promete sorpresas y posibles traiciones.

La Granja VIP México: Estreno, participantes y todo lo que debes saber / Redes sociales

¿Cómo funcionan las nominaciones y eliminaciones en La granja VIP 2025?

A diferencia de otros realities, las nominaciones en La granja VIP 2025 se realizan cara a cara, lo que genera tensión entre los famosos. Cada participante debe nominar a un solo compañero, justificando su decisión frente a todos.

Posteriormente, el público decide quién se queda y quién se va mediante las votaciones digitales. El participante con menos votos del público es eliminado, cerrando así el ciclo semanal dentro del rancho.

El formato ha sido aplaudido por su dinamismo, ya que combina estrategia, convivencia, trabajo físico y tensión emocional. Además, las figuras públicas deben adaptarse a un entorno rústico, sin lujos ni comodidades, algo que ha generado momentos virales en redes.