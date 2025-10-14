La granja VIP: ¿Cuándo serán las nominaciones y cómo votar para salvar a tu granjero favorito?

El pasado 12 de octubre se estrenó ‘La granja VIP’, un reality de TV Azteca que junta a 16 celebridades en una granja en la que tendrán que sobrevivir haciendo labores de campo. Aquí te contamos cuándo serán las nominaciones y cómo puedes votar por tu granjero favorito.

¿Quiénes son los participantes de ‘La granja VIP’?

Estas son las 16 celebridades que aceptaron estar en ‘La granja VIP’:

Alfredo Adame

Jawy Méndez

Sandra Itzel

Kim Shantal

César Doroteo

Omahli

Manola Díez

Fabiola Campomanes

Lis Vega

La Bea

Eleazar Gómez

Kike Mayagoitia

Sergio Mayer Mori

Lolita Cortés

Alberto del Río ‘el Patrón’

Carolina Ross

Durante el estreno del programa, se realizó una dinámica en la que César Doroteo ‘Teo’ se convirtió en el primer nominado de la semana.

¿Cuándo serán las nominaciones en ‘La granja VIP’ y cómo salvar a tu granjero favorito?

Las nominaciones en ‘La granja VIP’ se realizarán los martes. Los granjeros escogerán al compañero que no quieren y cuál es la razón. Los más mencionados están en riesgo de ser eliminados.

Aún no se revela si las votaciones estarán abiertas todo el tiempo o solo durante la transmisión del show. Sin embargo, se sabe que cada usuario tiene un límite de 10 votos diarios, que podrán repartir entre uno o más famosos.

Así podrás votar por tu favorito:

Entrar a la página oficial de TV Azteca

Selecciona la opción de ‘votar’

Escoges al o los granjeros que quieras salvar y distribuyes tus 10 votos

Presionar la opción de votar y listo

¿Cuál es el calendario semanal de ‘La granja VIP’?

Cada día habrá una dinámica distinta en ‘La granja VIP’. Aquí te dejamos cuál es el calendario:



Lunes: Los granjeros tendrán que participar en una dinámica para seleccionar al ‘Capataz’ de la semana.

Los granjeros tendrán que participar en una dinámica para seleccionar al ‘Capataz’ de la semana. Martes : Los granjeros se reunirán para nominar cara a cara.

: Los granjeros se reunirán para nominar cara a cara. Miércoles : Los granjeros se juntarán en una asamblea para hablar de los conflictos.

: Los granjeros se juntarán en una asamblea para hablar de los conflictos. Jueves: Uno de los nominados podrá ser salvado.

Uno de los nominados podrá ser salvado. Viernes: Se llevará a cabo la “traición”, en la que otro granjero podría resultar nominado.

Los programas semanales inician a las 9 pm. y se podrán ver a través de Azteca UNO. Además, el 24/7 estará disponible en la plataforma de Disney+.

¿Cuándo se conocerá al primer eliminado de ‘La granja VIP’?

El próximo domingo 19 de octubre se dará a conocer al primer eliminado de ‘La granja VIP’. La gala de expulsión comienza a las 8 pm y se transmitirá en Azteca UNO, así como en Disney+.

Hasta el momento, se desconoce cuál será el premio para el ganador del reality. En la versión chilena, el primer lugar se llevó 50 millones de pesos de aquel país, es decir, poco más de 930 mil pesos mexicanos, por lo que se ha especulado que la cifra podría ser entre uno y dos millones de pesos mexicanos. No obstante, no hay nada confirmado.

