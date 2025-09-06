Exhabitante de La casa de los famosos México ¡se va a la competencia! Aparecerá en ‘La granja VIP’

Tras su paso por La casa de los famosos México, una de sus exhabitantes más polémicas sorprendió al público al anunciar que se unirá al nuevo reality de TV Azteca: La granja VIP, que promete ser una de las apuestas más fuertes de la televisora del Ajusco para este año. ¿De quién se trata? Aquí te lo contamos.

La granja anuncio / TV Azteca

¿Quién es la exhabitante de La casa de los famosos México que entra a “La granja VIP”?

Se trata de María Fernanda Quiroz, mejor conocida como Ferka, quien fue confirmada como crítica del nuevo reality show de TV Azteca. La también actriz y conductora ya había sido parte de La casa de los famosos México en su primera temporada.

La historia de Ferka en la televisora del Ajusco no es nueva. Ya participó en MasterChef celebrity y también es conductora de “Venga la alegría, fin de semana”, donde comparte cuadro con Pedro Pietro y Nicky Chávez. Sin embargo, ahora dará un paso distinto en su carrera al sumarse a un formato de convivencia y competencia con tintes más rudos, donde los participantes deberán enfrentarse a trabajos de campo y aislamiento total.

Al anunciarse su incorporación, la actriz de 39 años expresó que llega con un papel más directo y con menos filtros, anticipando que será una crítica severa de los famosos que integran la granja. “Voy a ver quién trae los blanquillos y quiénes son los burros”, declaró.

Ferka se ausenta de ‘Venga la alegría’ / IG: @ferk_q

¿De qué tratará La granja VIP, el nuevo reality de TV Azteca?

De acuerdo con TV Azteca, 16 celebridades vivirán durante 10 semanas aisladas del mundo exterior, bajo la vigilancia de cámaras y micrófonos las 24 horas. A diferencia de otros realities, en esta ocasión deberán realizar tareas propias de la vida rural, como cosechar alimentos, cargar leña, levantar cercas y limpiar establos.

El formato contempla que cada semana un participante abandone la competencia, decisión que quedará en manos del público. Según explicó Sergio Sepúlveda en Venga la alegría, se trata de “una realidad de convivencia y aventura que ha cautivado al mundo” y que ahora llega en una versión renovada para la televisión mexicana.

La intención, de acuerdo con un comunicado, es mostrar a las celebridades fuera de su zona de confort, enfrentando retos físicos y emocionales sin los lujos ni comodidades habituales de su vida diaria.

TV Azteca alistaría nuevo reality con el cual busca sorprender a su audiencia. / Redes sociales

¿Cuándo se estrena La granja VIP?

La granja VIP se estrenará el domingo 12 de octubre de 2025, a través de la señal de Azteca uno. Se transmitirá tanto en televisión abierta y la cobertura 24/7 se hará a través Disney+.

Hasta el momento, la televisora ha confirmado que sí habrá un programa especial de lunes a viernes, en el que participará el panel de críticos integrado por Ferka, Rey Grupero, Lola Cortés y Linet Puente. Además, se planean programas posteriores a la eliminación dominical.

Sin embargo, aún no se ha revelado el horario exacto en que se transmitirán los programas de “La granja VIP”.

