Marie Claire Harp rompe el silencio ¿anduvo con Jorge Losa mientras seguía con Ferka?

Marie Claire Harp, conductora digital de ‘La casa de los famosos México’ 2025, se vio envuelta en un fuerte escándalo. Se especuló que fue, presuntamente, la tercera en discordia entre Ferka y Jorge Losa. Ahora, la conductora rompió el silencio sobre esta polémica. ¿Qué dijo?

Cabe recordar que Marie Claire Harp, Jorge Losa y Ferka, formaron parte de la primera temporada de ‘La casa de los famosos México’, reality en el que la expareja comenzó a dar indicios de un romance.

Marie Claire Harp se vio envuelta en rumores de ser la presunta ‘amante’ de Jorge Losa. / IG

¿Por qué dicen que Jorge Losa le fue infiel a Ferka con Marie Claire Harp?

Luego de que Ferka confirmó su ruptura con Jorge Losa en una entrevista con Gabo Cuevas, se rumoró que Marie Claire Harp fue la presunta causante de esta separación.

La cuenta de ‘X’ de ‘La tía Sandra’, publicó un video de un capítulo del pódcast de Ferka y Jorge, ‘Dopamina2’.

En este video, el también apodado ‘Albacete’ reveló cuál era la fantasía que no le había confesado a Ferka y, además, trajo a la memoria un episodio polémico que involucraba a su ex y a otra mujer. Aunque Jorge Losa evitó dar nombres en ese instante, ‘La tía Sandra’ insinuó que Marie Claire Harp podría haber estado relacionada con esa historia. Por supuesto, sin pruebas, todo se trata de un rumor.

Exponen que Jorge Losa, presuntamente, le fue infiel a Ferka, por segunda vez / IG: @pablosolanno / @@jorge_pv

“Esta señora (Ferka) decidió un día… La otra persona no voy a decir el nombre. Llega ella (Ferka), yo nunca había tenido por aquí la idea de hacer un trío… Tenía fantasías, pero esa no era la que me llamaba la atención. De repente, una noche, terminamos un proyecto todos, un proyecto en el que estábamos todos bailando. No voy a decir la persona, pero ahí ustedes pueden hacer la conjetura de cuál puede ser… Veo que esta señora y la otra se calientan y empiezan bailando… Las dos se agarran a darse un besote” Jorge Losa

A esto, Ferka le contestó:

“Ya me encanijé, si esa persona es la que te está ligando y no me quieres decir, te juro que voy y…”.

Junto al video que publicó ‘La tía Sandra’, agregó el siguiente mensaje en la descripción:

“RAZÓN DEL ROMPIMIENTO DE FERKA Y ALBACETE ¿Marie Claire involucrada? FERKA YA BAJÓ EL VIDEO. Hace unas semanas, en un video de preguntas incómodas’, JORGE LOSA se negó a mostrar sus DMs de Instagram y dejó ver que una mujer lo estaba seduciendo”. La tía Sandra

“Además, FERKA reveló que se BESÓ con otra mujer frente a él y hasta se habló de un TRÍO… Se dice que esa mujer era MARIE CLAIRE HARP, justo al salir de #LCDLFMX15 días después de ese video, anunciaron su separación FERKA ya bajó el video de YouTube”, agregó.



Así lo dijo La tía Sandra:

➖ RAZÓN DEL ROMPIMIENTO DE FERKA Y ALBACETE ➖ ¿Marie Claire involucrada? FERKA YA BAJO EL VIDEO 😱



Hace unas semanas, en un video de “preguntas incómodas”, JORGE LOSA se negó a mostrar sus DMs de Instagram y dejó ver que una mujer lo estaba seduciendo 😳



Además, FERKA…

¿Qué dijo Marie Claire Harp sobre los rumores de que fue la presunta ‘amante’ de Jorge Losa, ex de Ferka?

Ahora, Marie Claire Harp rompió el silencio sobre su supuesto romance con Jorge Losa, ex de Ferka. Cabe recordar que la cuenta de ‘X’, @LaPortadaAI1, también lanzó un tweet en el que informaron que la conductora de ‘La casa de los famosos México’ y el actor español, supuestamente, podrían estar “estrenando romance”.

“Jorge Losa y Marie Claire podrian estar estrenando romance”, se lee.

Jorge Losa y Marie Claire podrian estar estrenando romance.

Sin embargo, Marie Claire Harp desmintió todo tipo de rumor de este tema. Incluso, reveló que habló con Jorge Losa y Ferka y aclararon que todo se trataría de información FALSA.

“Es una estupidez, una total y absoluta estupidez… Ese mismo día, yo le escribí a Ferka y Ferka me dijo: ‘Están locos’. También me escribió Jorge… Esas fueron las conclusiones que la gente sacó por un pódcast que hicieron Ferka y Jorge”. Marie Claire Harp

Marie Claire Harp responde a los rumores de infidelidad de Jorge Losa a Ferka con ella / Redes sociales

“La gente comenzó a sacar conjeturas con que yo era la culpable de la ruptura o de la separación. No tiene ningún tipo de sentido, señores. Por eso, yo no me desgasté ni siquiera desmintiendo algo que es absurdo y totalmente estúpido”, agregó.

Finalmente, Marie Claire Harp señaló que no ha visto a Jorge desde hace años y puntualizó que Ferka enfrentaría un momento complicado en su vida personal.

“Tengo años que no veo a Jorge... Ahorita (Ferka) está pasando por una situación difícil… para que vengan a sacar estas estupideces… No hablemos más de esto, porque esto es estúpido”, subrayó.

Así lo dijo Marie Claire Harp:

¿Qué dijeron Jorge Losa y Ferka de su ruptura?

En una entrevista muy emotiva en Venga la alegría: Fin de semana, Ferka, quien es conductora del programa, se mostró conmovida y reveló cómo se encuentra ante esta situación.

“Viví una gran historia de amor. Me enamoré como una loca. Viví un amor, que yo venía de una violencia terrible, y eso le voy a estar eternamente agradecida porque fue una buena etapa. Lamentablemente, no vamos hacia los mismos proyectos y entonces desde el agradecimiento siempre lo voy a querer y voy a venerar mi historia porque todos somos visitantes en esta vida”. Ferka

Finalmente, Jorge Losa, ex de Ferka, compartió un video donde expresó que quedó con la conductora de ‘Venga la alegría: Fin de semana’ en buenos términos.

“Nosotros no estamos peleados, estamos muy agradecidos, denle todo el apoyo, los dos estamos viviendo un duelo que no es fácil”, mencionó.