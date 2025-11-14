¿Ferka se reúne con Natália Subtil, ex de Sergio Mayer Mori, para “hundirlo” en La granja VIP? Esto pasó

Ferka, panelista de “La granja VIP”, ha mostrado en varias ocasiones su rechazo hacia Sergio Mayer Mori, también participante del reality. Incluso. se molestó con la producción cuando permitió que él recibiera información del exterior durante la visita de Carolina Ross.

Sergio Mayer Mori también ha generado polémica en “La granja VIP”, en la primera semana como capataz sorprendió al bañarse en el jacuzzi de la suite sin ropa, pero también ha generado polémica por sus declaraciones sobre la madre de su hija Natália Subtil, a quien también le pidió una disculpa por mencionarla.

Mira: La traición en La granja VIP: ¿Quién será salvado y traicionado por Sergio Mayer Mori HOY, 31 de octubre?

Ferka se reencuentra con Natália Subtil, ex de Sergio Mayer Mori. / Redes sociales

¿Qué dijo Ferka sobre Sergio Mayer Mori y Natália Subtil en La granja VIP?

Sin embargo en “La granja VIP” reaccionó a las disculpas de Sergio Mayer Mori asegurando que su ex no le cree nada.

“Quiero decirles una exclusiva, sobre lo que acaba de decir de sus perdones. La mamá de su hija no le cree absolutamente nada porque esto de las disculpas ya ha pasado varias veces entonces que siempre las dice”.

El presentador interrumpió y preguntó de dónde sacaba dicha información, a lo cual recibió una inmediata respuesta: “Habló con Natalia”, replicó su compañera Linet Puente.

Ferka comentó que el discurso de Mayer Mori siempre era repetitivo durante los momentos de aislamiento, recordando, incluso, los episodios en los que tuvo que ser hospitalizado por problemas relacionados con el consumo de sustancias ilícitas.

“No, de viva voz (me lo dijo) que han sido varias veces éste tipo de disculpas, que cuando ha estado también internado, aislado en otras circunstancias y que siempre le pasa el bajón y después... ". Ferka

Antes las fuertes declaraciones de la panelista, es que el conductor de La granja VIP interrumpió a Ferka para cuestionarle si tenía la libertad de poder exponer temas tan delicados: "¿Y Natalia está de acuerdo con esto, con que lo digas aquí?”.

Ferka le respondió con firmeza: "¿Para qué me lo comenta entonces?”. La situación generó polémica en redes; mientras algunos criticaron a la panelista por hacer ese tipo de declaraciones, otros acusaron al conductor de mostrar cierto favoritismo hacia Sergio Mayer Mori.

Mira: ‘La granja VIP’: Filtran quiénes serían los posibles nominados de hoy, miércoles 29 de octubre

¿Sergio Mayer Mori no quería ser papá? / x

¿Ferka se encuentró con Natalia Subtil, ex de Sergio Mayer Mori?

En un evento de una revista femenina, Ferka asistió a la gala, donde se reencontró con Natália Subtil, a quien conoce desde que coincidieron en MasterChef Celebrity 2024, donde formaron una alianza llamada los “hielitos” para ayudarse a eliminar a otros participantes.

Ferka presumió su relación con Natália Subtil y lanzó inesperado mensaje al conductor de La granja VIP, quien en su momento la cuestionó por compartir información delicada de Sergio Mayer Mori.

“Qué gusto verte querida. A... te llevo más info jaja”, expresó en tonó irónico hacia el conductor, por lo cual se percibe como una broma al presentador de “La granja VIP”, pero sin duda demuestra su cercanía con Natália Subtil, quien también presumió su reencuentro en su Instagram.

Mira: ‘La granja VIP’: ¿Quién es el salvado de HOY, jueves 30 de octubre?, ¿Ya está cantada la traición?

Ferka se reencuentra con Natália Subtil, ex de Sergio Mayer Mori. / Redes sociales

¿Qué pasó entre Natália Subtil y Sergio Mayer Mori?

Se conocieron cuando Natália Subtil tenía 28 años y Sergio Mayer Mori, 17

Al poco tiempo, quedó embarazada. Él declaró que no estaba preparado para ser padre, aunque reconoció su responsabilidad.

Tras la separación en 2017, Subtil denunció incumplimiento de pensión alimenticia y trato machista.

En 2021, el abuelo de Sergio acusó a Natália de abuso (él era menor). Ella respondió recordando que él inició una relación con su madre cuando ésta tenía 17.

Sergio también ha acusado públicamente a Natália de limitar el permiso para ver a su hija. Ella negó haberle impedido ver a su hija y aclaró que lo hizo solo para proteger la estabilidad emocional.

En mayo de 2025, Subtil emitió un comunicado acusando a Sergio de no pasar pensión y haber usado expresiones “vulgares y denigrantes”.

Sergio Mayer Mori respondió diciendo que no demandaría a Natália para no causarle problemas legales.

Mira: Sergio Mayer Mori envía fuerte mensaje a Natália Subtil sobre su hija en La granja VIP ¿Nueva polémica?