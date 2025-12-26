La Bea se defiende de las acusaciones de presunto maltrato animal en ‘La granja VIP’: “No fue con dolo”

Una de las polémicas que más dio de qué hablar en ‘La granja VIP’ fue el supuesto maltrato que ejercía ‘la Bea’ contra los animales. Y es que, en su momento, se viralizó un video de ella “pateando” a los cerdos del establo.

Ahora que ya salió de reality, Tania González, nombre real de ‘la Bea’, aclara el asunto y se defiende de aquellos que la siguen criticando por, presuntamente, haber sido mala con los animalitos del reality.

¿Por qué se dice que ‘la Bea’ maltrataba a los animales de ‘La granja VIP’?

El rumor empezó unas semanas antes de la gran final de ‘La granja VIP’, en aquel entonces, comenzó a circular un video en el que se veía a ‘la Bea’ pateando a los cerdos. La joven trataba de llevarlos a otro lado y, al ver que no se movían, usó su pie.

Muchos internautas la acusaron de maltrato animal y hasta exigieron a la producción que la eliminaran del reality, argumentando que podía ser un “peligro” para los animales del show.

Por supuesto, sus fans no dudaron en defenderla y resaltaron que, en el clip, no se veía a los cerdos llorar. Afirmaron que la standupera solo usó su pie para moverlos. Incluso usuarios que se dijeron expertos en animales de granja señalaron que un cerdo, al sentirse agredido, lo primero que hace es atacar, algo que no pasó.

Todo esto causó todo un debate en redes sociales. Tras salir del reality, la influencer no dudó en aclarar los rumores. Esto fue lo que dijo.

¿Qué dijo ‘la Bea’ ante las acusaciones de maltrato animal en ‘La granja VIP’?

En una entrevista reciente, ‘la Bea’ fue cuestionada sobre el polémico clip que supuestamente comprobaría que agrede a los animales. Ante esto, indicó que el video fue “sacado de contexto”.

Señaló que los cerdos no se querían mover de su lugar y que “patearlos” fue la única manera que se le ocurrió para que empezaran a caminar. Afirmó que nunca tuvo la intención de lastimarlos y espera que el público pueda entender lo sucedido.

“Jamás en mi vida maltrataría un animal. Fue la forma que yo tuve de tratar de cuidar el área donde no podían estar. Nunca fue con dolo. Simplemente, con mi patita, los quise empujar” La Bea

Pese a sus explicaciones, mucha gente siguió molesta y continuó acusándola de presunto maltrato animal. Incluso recordaron que, en otras ocasiones, también habría mostrado una “mala actitud” con otros animales de la granja. Estos son algunos comentarios que se podían leer:

“¿Por qué nadie se acuerda de cómo le aventó agua a un guajolote y luego lo insultó?”

“Antes de intentar movelos con sus patotas, sí los pateó. Punto”

“La gente no está ciega. Sí los maltrataste”

“Lo que se ve no se pregunta”

“Que soporte porque apenas es el comienzo”

“No lo admite la cobarde”

Por supuesto, algunos internautas salieron en su defensa y afirmaron que la gente que la criticaba, seguramente, “nunca ha estado en una granja”.

Dice la Bea que ya dejen de molestar, ella trato bien a los animales, era la única forma de que con su patita, pudiera moverlos. Así que cállense.



¿Quién es ‘la Bea’, finalista de ‘La granja VIP’?

Tania Gónzalez, mejor conocida como ‘la Bea’ es una influencer y comediante mexicana.

Nació en el Estado de México. Tiene 33 años.

Estudió psicología en su momento, pero finalmente decidió no ejercer y dedicarse a la comedia.

Ha estado en diversos realities como ‘LOL: México’.

Está comprometida con Isra Punk, con quien lleva más de 10 años de relación.

Obtuvo el quinto lugar en ‘La granja VIP’. Se ganó una motocicleta y un reconocimiento.

