Adrián Marcelo entraría a ‘La casa de los famosos’ en medio de presunto divorcio con Karina Puente, reportan

Desde hace algunas semanas, el nombre de Adrián Marcelo ha sido tendencia en redes sociales por las especulaciones de divorcio. Se comenzó a decir que el regiomontano fue víctima de una supuesta infidelidad por parte de su esposa Karina Puente y por ello se estarían separando tras 4 años de matrimonio.

En medio de los rumores, se filtró que, aparentemente, el influencer volvería a ‘La casa de los famosos’. Esta noticia sorprendió a muchos, pues se sabe que Marcelo no tuvo una buena experiencia cuando participó en la segunda temporada de la edición mexicana del reality. Esto es lo que se sabe.

Adrián Marcelo / Redes sociales

Lee: Gala Montes lanza fuerte mensaje a Adrián Marcelo en medio de rumores de divorcio y desata polémica

¿Por qué Adrián Marcelo abandonó la segunda temporada de ‘La casa de los famosos México’?

En 2024, Adrián Marcelo se integró a la segunda temporada de ‘La casa de los famosos México’. El regiomontano entró como uno de los favoritos para ganar, pues era uno de los comediantes e influencers más queridos del país.

No obstante, con el pasar de las semanas, sus comportamientos causaron muchas opiniones divididas en redes sociales. Y es que algunos de sus comentarios y acciones fueron calificadas por muchos como “misóginas”.

Un ejemplo de ello fue cuando expresó su deseo de meter a Briggitte Bozzo en una olla de aceite hirviendo. Aunado a todo esto, tuvo muchos roces con Gala Montes, quien hasta lo llegó a describir como un “feminicida en potencia”.

Durante las últimas semanas del reality, las cosas llegaron a tal punto que el creador de contenido decidió abandonar la contienda y no volvió a aparecer en el foro o en el tour de medios obligatorio. Si bien algunos creyeron que sería acreedor a una multa, al parecer no fue así.

Y es que Rosa María Noguerón, productora del formato, sostuvo que las cosas con el regiomontano terminaron bien y dijo no estar arrepentida de haberlo invitado al proyecto. Aunque ya han pasado más de dos años, Adrián sigue mencionando el tema en ciertas ocasiones.

Marcelo insiste en que todo lo vivido fue injusto y, en cada oportunidad, ataca a Gala Montes, a quien considera una “falsa feminista” y alguien que finge sus problemas de salud mental.

Adrián Marcelo / Redes sociales

Te podría interesar: Adrián Marcelo revela la verdadera razón de su hospitalización de emergencia: ¿fueron las adicciones?

¿Qué se sabe sobre Adrián Marcelo y su posible participación en ‘La casa de los famosos’?

Recientemente, el periodista Pablo Chagra reportó que, presuntamente, los productores de ‘La casa de los famosos versión Telemundo’ presuntamente ya habrían invitado a Adrián Marcelo para que ingrese en la nueva temporada, la cual comienza dentro de unas cuantas semanas.

“Me dicen, me comentan, se rumora, que volverá a ingresar a ‘La casa’, pero no a la más famosa de México, sino a La casa de Telemundo. Que va para esta nueva temporada” Pablo Chagra

Si bien lo dicho por Chagra causó mucha conmoción en redes sociales, la cuenta de Instagram especializada en espectáculos ‘Tvfamaymás’ desmintió esta información: “Ya me dijeron que Adrián Marcelo no va para La casa de los famosos”, señaló.

Pese a esto, muchos esperan que Adrián sí sea uno de los nuevos habitantes para la sexta temporada de ‘La casa de los famosos versión Telemundo’. Principalmente sus fans consideran que esta podría ser la “revancha” que necesita por su amarga experiencia en la versión mexicana.

Cabe destacar que, hasta ahora, el influencer no ha confirmado ni desmentido esto, por lo que todo queda en calidad de un simple rumor hasta que el show dé inicio.

¿Qué se sabe sobre la nueva temporada de ‘La casa de los famosos versión Telemundo’?

Hace poco, la producción de ‘La casa de los famosos versión Telemundo’ dio a conocer a los primeros tres habitantes oficiales, los cuales son:

Lupita Jones: Exreina de belleza.

Exreina de belleza. Kunno: Influencer y actor

Influencer y actor Jailyne Ojeda: Influencer

Según información de Javier Ceriani, Yina Calderón y Romina Marcos también estarían contempladas para el reality. En su momento, Alfredo Adame sostuvo que Melissa Gate también formará parte del proyecto. El estreno está programado para el próximo martes 17 de febrero, a partir de las 7 pm.

Mira: ¿Adrián Marcelo tiene un perfil psicópata o sociópata? El exparticipante de LCDLFMX responde