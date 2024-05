¿Telemundo y Univision se pelearían por tener en sus filas a esta integrante de La casa de los famosos?

Sin duda la cuarta temporada de ‘La casa de los famosos’ ha sido una de las más exitosas para Telemundo. Las polémicas no han parado y esto ha hecho que los participantes se hagan virales con lo que dicen o hacen en el programa.

Cristina Porta, la más reciente eliminada, ha dado mucho de qué hablar en su participación, por no tener pelos en la lengua y ser brutalmente honesta. Aunque esto le ha llevado a tener haters, también tiene muchos fans. En ese ámbito, un internauta asegura que la competencia de Telemundo podría estar interesada en tenerla en sus filas.

La española fue una de las participantes más controversiales de la temporada / Instagram

¿Univision o Telemundo? ¿Con quién se quedaría Cristina?

En redes sociales un internauta que ha comentado algunos momentos del reality, pero no que no suele compartir información del espectáculo, habló de lo que él asegura que sabe acerca de lo mucho que ha supuestamente gustado el desenvolvimiento de Cristina en la pantalla. El usuario de redes sociales generó el rumor de que la española no solo ha llamado la atención en Telemundo, sino también para la competencia: Univision.

Según este usuario de redes sociales, quien no se identifica, ni dice cómo obtuvo la información, esto provocaría que la televisora que tiene unión con Televisa pudiera ofrecerle un contrato a la exintegrante de ‘La casa de los famosos’.

“Mis fuentes me dicen que… Se avecina contrato de Cristina con Telemundo. Directivos de Univision la siguen y les ha gustado mucho”, escribió el internauta que de inmediato comenzó a recibir comentarios al respecto, ya que se sabe que los habitantes del reality tienen un contrato con Telemundo por lo menos hasta que acabe el programa.

Mis fuentes me dicen que...



SE AVECINA CONTRATO DE CRISTINA CON TELEMUNDO.



Directivos de Univision la siguen y les ha gustado mucho mucho.



Se la rifan.



Cuánto me alegro.



Se lo merece @Cris_Porta#LCDLF4 pic.twitter.com/GYiuZbhaLL — MeExpreso (@Vive_Carpe) May 4, 2024

El internauta va más allá y asegura, sin verificar cómo obtuvo la información: “Me consta que directivos de Univision han quedado encantados con ella… de momento me consta que tiene ofertas tanto de Telemundo como de Univision pero Telemundo no quiere dejarla escapar”.

Hasta el momento la española no ha comentado nada al respecto, aunque dejó una foto en sus redes sociales que sus fans consideran como una pista. Porta colocó una selfie con un micrófono de Telemundo y escribió: "¿Cómo me queda el micrófono de Telemundo?”

Como ha pasado con otros integrantes de realities, Cristina podría ser la primera exhabitante de La casa de los famosos 4 que permanece en la televisora hispana en EUA, como ella ya dijo que pretende. Por ahora tampoco se sabe de otros contratos que puedan estar en puerta para otros exintegrantes como Lupillo Rivera o Maripily, como el éxito que tuvieron Wendy Guevara y Nicola Porcella en la versión mexicana, a quienes hasta en telenovelas los quisieron.

