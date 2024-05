Sale el sol divide opiniones en el inicio de su nueva etapa con otros conductores

No hay fecha que no llegue y plazo que no se cumpla. Este lunes 6 de mayo, luego de tantas especulaciones, finalmente inició la nueva etapa del matutino ‘Sale el sol’ con nuevos conductores y nuevo foro.

El matutino de Imagen Televisión se refrescó luego de un duro momento en el que probaron con caras frescas, pero al parecer no funcionaron.

Esta vez, ‘Sale el sol’ será producido por Dio Lluberes, quien estaba al frente de ‘Venga la alegría’ en TV Azteca y recientemente en ‘Hoy día’ de Telemundo.

Paulina recibió a los nuevos conductores / YouTube

¿Quiénes son los nuevos conductores de ‘Sale el sol’?

Aunque había muchos nombres sobre la mesa, finalmente se supo quiénes son los nuevos conductores del matutino, siendo Paulina Mercado la única que permanece desde que el programa inició hace unos 5 años atrás.

Fue precisamente ella quien se encargó de darle la bienvenida a los conductores nuevos que tratarán de levantar el rating con buen humor y un nuevo concepto, mismo que no logra verse desde que terminó la primera etapa del programa.

Al ritmo de mariachi, Paulina recibió a sus nuevos compañeros: Mark Tacher, Mauricio Islas, una de las integrantes de OV7 y la ex de Fernando del Solar.

Mauricio Islas es uno de los nuevos conductores / YouTube

En la sección de espectáculos continúan Ana María Alvarado y Joana Vega-Biestro luego de la despedida de Gustavo Adolfo Infante, quien ahora se dedicará a ‘DPM’, ‘El minuto que cambió mi destino’ y a ejercer su nuevo cargo ejecutivo dentro de la televisora.

Andrea Bazarte, Rafa Serdán y Kati Zaragoza son caras frescas que también forman parte de esta nueva etapa.

“Todos sabemos que los cambios son oportunidades para crecer, es por eso que la familia de ‘Sale el sol’ se renueva. Nos renovamos para llevar un nuevo sol que ilumine todos sus días”, fueron las palabras de Paulina Mercado para anunciar este nuevo camino del programa.

Por supuesto, el programa estuvo lleno de emociones y además de una reconciliación entre Gustavo Adolfo Infante y una de las nuevas conductoras, Mauricio Islas se mostró conmovido en el inicio de este programa debido a los buenos deseos de su familia y rompió en llanto.

Lo que opina la gente de los nuevos conductores de ‘Sale el sol’

Luego del primer programa de ‘Sale el sol’ con nuevos conductores, nuevo productor y nueva escenografía, los comentarios no se hicieron esperar en redes sociales.

Algunos mencionaron que les gusta esta nueva etapa, pero algunos otros dieron comentarios de aspectos que se pueden mejorar.

Joana y Ana María siguen en ‘Sale el sol’ / YouTube

“He visto a los anteriores conductores, pero Mark Tacher es especial para mí”, “Es como ver cualquier programa en Estados Unidos. Todos de piel y ojos claros. ¿Por qué no dejaron a Jean Duverger? Es muy buen conductor y muy simpático”, “Muchas felicidades a todos, excelente equipo”, “Vine de curiosa a ver qué tal. Amé la entrada y me atrapó, aquí estoy, se ve fresco el programa, acá me quedo desde hoy, felicidades”, “Yo sigo el programa por Paulina”, “Yo no sé por qué cambiaron a los conductores”, “Jean un buen conductor, no lo hubieran sacado, el tal Tacher no me gusta”, fueron algunos de los comentarios de los televidentes.