Gala Montes lanza fuerte mensaje a Adrián Marcelo en medio de rumores de divorcio y desata polémica

Los rumores sobre el supuesto divorcio de Adrián Marcelo y Karina Puente siguen dando de qué hablar en el mundo del espectáculo. Aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial por parte de los involucrados, una reciente publicación del creador de contenido en redes sociales desató una ola de especulaciones que rápidamente se viralizaron.

¿Qué dijo Adrián Marcelo sobre su supuesto divorcio de Karina Puente?

Fue a través de sus historias de Instagram donde Adrián Marcelo compartió un mensaje que llamó la atención de sus seguidores. En la publicación, el comediante originario de Nuevo León escribió una reflexión personal que muchos interpretaron como una referencia directa a su matrimonio con Karina Puente.

“Los 4 años más infelices de mi vida, los viví aquí. Nunca se casen, raza”, Adrián Marcelo

Escribió el creador de contenido, sin ofrecer más detalles ni mencionar directamente a su esposa. Este mensaje provocó que en redes sociales y medios de espectáculos comenzaran a circular versiones sobre un posible divorcio. Sin embargo, hasta ahora, ninguna de las dos partes ha confirmado o desmentido oficialmente la información, por lo que todo se mantiene en el terreno de los rumores.

Adrián Marcelo y Karina Puente / Redes sociales

¿Cómo reaccionó Gala Montes al supuesto divorcio de Adrián Marcelo?

Tras la difusión del mensaje de Adrián Marcelo, diversos medios aprovecharon encuentros con Gala Montes para preguntarle sobre el tema. La actriz, quien recientemente ha estado enfocada en nuevos proyectos profesionales, fue abordada por reporteros al salir de un evento.

Al ser cuestionada sobre el supuesto divorcio del creador de contenido, Gala Montes aseguró que no estaba enterada de la situación y prefirió no emitir comentarios al respecto. La actriz dejó claro que no tenía información sobre la vida personal de Adrián Marcelo y evitó profundizar en el tema.

Durante la misma entrevista, los reporteros también le preguntaron sobre una posible pelea de box entre ambos, luego de que el conductor del programa Radar hiciera referencia a ese escenario. Este momento fue captado en video y se volvió viral en plataformas digitales. Para escuchar las declaraciones completas, el material audiovisual puede consultarse a partir del minuto 8:00.

Gala Montes decepcionada y traicionada por su hermana. Llevan 5 meses distanciadas. / Instagram

¿Qué mensaje le mandó Gala Montes a Adrián Marcelo en redes sociales?

Horas después de las declaraciones ante la prensa, Gala Montes utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje que fue interpretado como una respuesta directa a Adrián Marcelo. La actriz lamentó el tipo de comentarios que el creador de contenido ha hecho sobre ella y señaló que solo la menciona en determinados momentos.

En una publicación, Gala Montes escribió que, desde su perspectiva, no existe una rivalidad real entre ambos, y que la idea de ser enemigos solo está en la mente de Adrián Marcelo. El mensaje rápidamente fue replicado por sus seguidores y generó múltiples reacciones.

“El verdadero ‘di mi nombre si tienes hambre’. Nomás en tu mente somos enemigos, en la mía eres pndjo” Gala Montes

El mensaje recibió el respaldo de varios usuarios, quienes reaccionaron con comentarios y muestras de apoyo hacia la ex participante de La casa de los famosos México. Hasta el momento, Adrián Marcelo no ha respondido públicamente a este mensaje.

