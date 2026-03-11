¿Karla Díaz se divorcia de Daniel Days? Su matrimonio estaría en “crisis” por esta triste razón, aseguran

Karla Díaz se ha consolidado como una de las conductoras más influyentes de México. La exintegrante de JNS, anteriormente conocida como Jeans, se ha ganado el cariño del público con su pódcast ‘Pinky promise’. Al menos en el plano laboral, todo parece ir viento en popa.

No se podría decir eso de su matrimonio con Daniel Dayz. Y es que, según se reportó recientemente, su relación entró en una fuerte crisis por no poder tener un hijo. ¿Se divorcian?

Karla Díaz y Daniel Dayz / Redes sociales

Te recomendamos: Regina Blandón se da tremendo beso con Karla Díaz durante posada: ¿cómo reaccionaron todos? VIDEO

¿Quién es el esposo de Karla Díaz y cuándo se casaron?

Daniel Dayz es el vocalista del grupo Madison. También se desempeña como productor, empresario y tiene su propio pódcast ‘Song Book TV’. Se casó con Karla Díaz en 2021, en una ceremonia llena de familia y amigos en Valle de Bravo.

Aunque no suele hablar mucho de su vida privada, Karla ha dado algunos detalles sobre su relación en algunas ocasiones. La cantante ha dicho que es muy feliz junto a Daniel y no se arrepiente de haberse casado con él.

Por su parte, Dayz confesó que su amor por Díaz es tan grande que, al momento de proponerle matrimonio, le escribió una canción. Ese mismo tema fue lanzado en uno de los álbumes de su agrupación.

“Llevábamos dos años sin sacar música nueva porque estábamos buscando tener canciones que significaran algo para nosotros y una de esas canciones que nos surgieron es ‘Sólo tú’, que para mí es muy importante y muy personal porque se la escribí a mi novia, a Karlita Díaz de JNS para pedirle que se casara conmigo”, indicó hace algunos años.

Y agregó: “Cuando la veía hablar con su familia, veía cómo trataba a la gente y cómo la gente la quiere, porque siempre está al pendiente de los demás y siempre tiene una sonrisa, siempre tiene algo bueno que decir. Yo dije: ‘Quiero que ella sea la mamá de mis hijos; quiero que así sea mi historia de amor con una persona así como Karlita’. Así que la verdad fue instantánea, nada más que le tuve que dar tiempo para que no se me espantara”.

Karla Díaz y Daniel Dayz / Redes sociales

No te pierdas: Karla Díaz responde comentarios en redes sobre su peso: “De cuerpos ajenos no se habla”

¿Qué se dice sobre la crisis presuntamente entre Karla Díaz y su esposo, Daniel Dayz

En la más reciente emisión de su canal en YouTube, el periodista Gabo Cuevas reveló que, supuestamente, Karla Díaz y su esposo Daniel Dayz presuntamente podrían estar al borde del divorcio. Y es que, supuestamente, estarían en una crisis debido a que a ella se le dificulta embarazarse.

“Me dicen que hay un tema con Karla Díaz y su esposo, Dany Dayz, tienen una crisis de pareja y esta crisis se debe a que Karlita no ha podido embarazarse y es su sueño más grande. Que están teniendo bastantes complicaciones, se han metido a tratamientos, han buscado miles de formas para ser papás, pero no han logrado que la vida les cumpla ese deseo como pareja” Gabo Cuevas

Según Cuevas, esta situación ha afectado más a Daniel, quien desea formar una familia con Díaz: “Esto a ellos, en especial a Dany, le ha generado mucho estrés, mucha complicación y me cuentan que hay una crisis de pareja por esta situación”.

Hasta el momento, Karla Díaz y Daniel Dayz no se han pronunciado ante toda esta situación, así como no se han revelado detalles sobre una separación o divorcio. Aunque se sabe que ambos quieren una familia, se desconoce si esto habría provocado una crisis entre ellos, por lo que todo queda en calidad de rumor.

¿Quién es Karla Díaz?

Karla Haydée Díaz-Leal Arreguín, mejor conocida como Karla Díaz

Actualmente tiene 41 años.

En 1997, se unió al grupo Jeans (Ahora JNS)

Se retiró del grupo en 2008. Años después se unió al reencuentro del grupo, ahora bajo el nombre de JNS. Se volvió a retirar en 2025.

Actualmente está casada con Daniel Days.

Conduce el pódcast ‘Pinky promise’

Mira: Karla Díaz revela a qué edad fue su primera vez y cómo fue la experiencia; ¿le gustó?