¿Esposo de María Raquenel Portillo está hospitalizado?: Este es el mensaje que encendió las alarmas en redes

Mary Boquitas, ahora conocida como María Raquenel Portillo, María Raquenel Portillo, volvió a colocarse en el centro de la conversación digital tras compartir un mensaje dedicado a su esposo, Jesús García. La publicación, realizada en su cuenta oficial de Instagram, incluye la canción “Imaginarte”, acompañado de una imagen en la que se observa a su pareja hospitalizado.

María Raquenel y su esposo / Redes sociales

¿Por qué el esposo de Mary Boquitas está en el hospital?

En la imagen difundida por María Raquenel se observa a su esposo en lo que aparenta ser una habitación hospitalaria. Él porta bata médica y se encuentra recostado en una cama clínica, con equipo médico visible en el entorno.

El contexto sobre su estado de salud fue dado a conocer previamente en el programa “Chisme no like”, donde los conductores señalaron que Jesús García enfrentaría cáncer de garganta en etapa 4. Según lo expresado en dicha emisión, el padecimiento le estaría afectando la voz.

Hasta el momento de esta publicación, María Raquenel no ha emitido un comunicado formal detallando el estado médico de su esposo más allá del mensaje compartido en redes sociales. En el texto que acompaña el video escribió:

María Raquenel y su esposo / Redes sociales

¿Qué dice Mary Boquitas sobre la enfermedad de su esposo?

En su reciente publicación, María Raquenel no menciona directamente el diagnóstico médico. El mensaje se centra en una dedicatoria amorosa y en el lanzamiento promocional de la canción “Imaginarte”.

“Después de tanto que has aguantado mi amor, después de tanto que hemos pasado… Con todo mi amor y lo que has inspirado en mi vida y en mi alma. Te amo @cazorla2206. Imaginarme sin ti, no hay manera…”. María Raquenel Portillo

Sin embargo, previamente, en 2024, se informó en televisión que su esposo estaría enfrentando una enfermedad oncológica avanzada.

¿María Raquenel enfrenta problemas económicos por la demanda en Estados Unidos?

En 2023 se dio a conocer que dos mujeres presentaron una demanda civil en Estados Unidos contra Sergio Andrade, Gloria Trevi y María Raquenel Portillo por presunta corrupción de menores. A partir de esa acción legal, el nombre de la también cantante volvió a ser mencionado en medios de comunicación.

En el programa “Chisme no like” se afirmó que María Raquenel estaría atravesando una situación económica complicada debido a los gastos derivados de su defensa legal. Según lo expresado por Elisa Beristain, la exintegrante del grupo no contaría con recursos suficientes para cubrir los honorarios legales, pese al éxito que tuvo su pódcast “En boca cerrada”, lanzado en 2023.

En dicho proyecto, María Raquenel relató su versión sobre los hechos vividos durante su etapa con Sergio Andrade y el entorno en el que se desarrolló su carrera artística. El pódcast marcó su regreso mediático y generó amplia conversación en plataformas digitales.

A las versiones sobre la demanda civil se suma la información difundida sobre la enfermedad de su esposo. En televisión se indicó que el tratamiento médico en California implicaría gastos elevados, situación que se combinaría con los costos legales ya mencionados.

Hasta el momento, María Raquenel no ha ofrecido entrevistas recientes para ampliar detalles sobre la condición médica de Jesús García ni sobre su situación financiera. La información pública disponible proviene de su cuenta oficial en redes sociales y de lo señalado en el programa televisivo citado.

