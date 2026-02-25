¿Daniela Lujan se divorcia por su ‘boda’ con Martín Ricca? Así reaccionó su esposo

La inesperada ‘boda’ de Daniela Luján con Martín Ricca en Papás por siempre encendió la nostalgia entre los fans… pero también levantó la pregunta incómoda: ¿hubo problemas en casa? Durante un encuentro con la prensa, la actriz y su esposo, Mario Alberto Monroy, enfrentaron los rumores y respondieron si la boda, los besos y el romanticismo en pantalla con el actor argentino provocaron tensiones en su matrimonio o incluso pusieron sobre la mesa la palabra “divorcio”.

Daniela Luján y Martín Ricca se casan en la ficción. / Captura de pantalla

¿Cómo fue la boda de Daniela Luján y Martín Ricca en Papás por siempre?

El esperado momento llegó en el capítulo final de “Papás por siempre”, donde sus personajes, Clara Luz y Rudolf, finalmente formalizan su relación.

La boda civil se presentó como uno de los instantes más emotivos del final como el triunfo de su amor ante los desafíos de su relación.

Las imágenes muestran a la pareja ambos vestidos de blanco, Daniela Luján portando una corona de flores y el cabello ondulado.

“Toda esta generación que creció con nosotros es única. Pasaron 11 años que me fui a Argentina, pero la gente siempre estuvo ahí y creo que la mejor forma de agradecerle al público por su cariño, siento que de esta forma con este tipo de proyectos, entregándolo todo”, comentó Martín Ricca, expresó Ricca en entrevista a Televisa espectáculos.

¿Qué dijo Daniela Luján sobre su boda ficticia con Martín Ricca en Papás por siempre?

Durante un encuentro con medios, Daniela Luján reconoció que la escena tuvo un peso especial para el público. Más que una simple secuencia romántica, la actriz dejó claro que la reacción de los fans fue algo que incluso ella percibió desde dentro del proyecto.

Daniela Luján “Verdad que sí (realizamos el sueño de nuestros seguidores), son como dos personajes de ‘El Diario de Daniela’ que se quedaron en el inconsciente colectivo de una generación, yo siento que verlos de grandes y que se casan, es como de ‘sí creo en el amor’, siento que causó esa sensación”

Para muchos espectadores, esta boda no fue solo la unión de dos personajes, sino una especie de cierre simbólico para una historia que comenzó hace décadas en El diario de Daniela.

¿Daniela Luján aclara si Martín Ricca fue su crush en El diario de Daniela?

Uno de los rumores inevitables volvió a surgir: la eterna teoría del “crush infantil”. Desde hace años, los seguidores han especulado sobre si la química en pantalla tenía un trasfondo real. Daniela Luján fue directa y cortó cualquier interpretación romántica fuera del set.

“No, para nada (fue mi crush), siempre fuimos como hermanos”.

¿Mario Alberto Monroy se puso celoso por la boda ficticia de Daniela Luján con Martín Ricca?

La escena tomó un giro inesperado cuando la prensa dirigió la atención hacia Mario Alberto Monroy, esposo de Daniela Luján. La pregunta era casi obligatoria: ¿hubo celos?

Entre risas, el actor respondió sin rodeos: “No escuché amor, me puse celoso ficticiamente”.

La reacción de Mario Alberto Monroy, lejos de alimentar especulaciones, terminó relajando por completo la conversación. Su respuesta evidenció que la relación entre ambos es sólida y que este episodio pertenece únicamente al ámbito profesional de Daniela.

Al final, él mismo recordó que no hay espacio para los celos cuando se trata de actuar, porque es él quien conquistó el corazón de la actriz, y hoy ya llevan más de dos años juntos como esposos, disfrutando de una relación estable y totalmente blindada frente a rumores.