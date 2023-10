¿Quién es Mario Alberto Monroy, el futuro esposo de Daniela Luján?

El pasado 23 de octubre, Daniela Luján sorprendió a todos al revelar que hace un mes su novio, Mario Alberto Monroy, le pidió matrimonio. Si bien no dio muchos detalles al sobre cómo fue la pedida de mano, se dijo muy contenta por su próxima boda.

Asimismo, comentó que aún no han podido planear nada en concreto por la gira en la que actualmente participa de los 2000 x siempre. Sin embargo, resaltó que le gustaría una boda íntima a lado de familiares y amigos cercanos.

“Me gustaría que fuera una boda relajada, muy relajada. Sí de amigos y de gente que queramos y nos quiera como pareja, que esté chido. Pero no queremos que a uno le den el menú con un plato y al otro no, no queremos esas cosas”, expresó en un encuentro con la prensa.

Por supuesto, la noticia alegró mucho a sus fanáticos, quienes han llenado las redes sociales de buenos deseos para la actriz y su futuro marido.

Daniela Luján y Mario Alberto Monroy se comprometieron hace un mes / Instagram

Te recomendamos: Daniela Luján anuncia que está comprometida ¡Hay boda en puerta!

¿Quién es Mario Alberto Monroy?

Mario Alberto Monroy es un actor y escritor de obras de teatro. Tiene 42 años y ha trabajado en producciones como El que busca encuentra, Solteras, Cómo sobrevivir soltero, Cindy la regia, MexZombies, Como tú no hay dos e Historia de un crimen: La búsqueda, entre otras.

Actualmente, está trabajando en la readaptación del clásico de Juan Rulfo, El Gallo de Oro. En esta serie, que se esntrenó el pasado 20 de octubre en VIX, comparte créditos con Lucero y Plutarco Haza.

Mario ha sido muy reservado sobre su vida amorosa. Sin embargo, se sabe que tiene una hija producto de una relación pasada.

Mario Alberto Monroy está trabajando en El Gallo de Oro, serie de VIX donde comparte créditos con Lucero / Instagram: @untalmario

En cuanto a su historia de amor con Daniela Luján, se conoce que ambos comenzaron su relación en 2018, tras haber participado juntos en el proyecto La estética del crimen. En su momento, la protagonista de Una familia de diez dijo que al principio solo sentía admiración por Mario. Sin embargo, la convivencia diaria hizo que poco a poco se enamorara de él.

Pese a que no hablan públicamente de su relación, la pareja ha compartido algunas fotos en redes sociales en las que se les ve muy felices y enamorados.

Mario Monroy y Daniela Luján comenzaron su relación en 2018 / Instagram: @untalmario

Te podría interesar: ¿Rosalía y Jeremy Allen White, actor de The Bear, son novios? Esto es todo lo que se sabe