Érika González: ¿Quién es el exesposo de la conductora de De primera mano, con quien se casó en Italia?

La conductora de ‘De primera mano’, Érika González, sorprendió a la audiencia del programa de espectáculos al anunciar su divorcio en pleno programa en vivo. Entre lágrimas, la conductora expresó al público los terribles momentos que enfrentaría por esta lastimosa situación.

La noticia llegó luego de que Érika González protagonizara una de las bodas más comentadas de 2024, celebrada con gran lujo en Sicilia, Italia. Por esta razón, recordaron la identidad de su ahora ex, así como a qué se dedica.

¿Qué dijo Érika González sobre su divorcio en ‘De primera mano’?

Tras varios rumores, Érika González, conductora de ‘De primera mano’, anunció en plena transmisión en vivo su separación de su esposo, con quien apenas cumplió un año de casada.

Durante la emisión del programa de espectáculos del martes 12 de agosto, la presentadora, visiblemente conmovida, reveló entre lágrimas que su matrimonio llegó a su fin.

“Me cuesta muchísimo hacerlo, han sido para mí meses supercomplicados… He decidido terminar mi matrimonio, quiero aclarar que no fue una decisión impulsiva, no fue sencilla, pero sí muy necesaria… Estuve en una relación de tres años, con una boda que, como ya saben, fue pública y la compartí con mucho amor”. Érika González

“Mis días han sido muy difíciles, con situaciones complicadas, algunas sumamente dolorosas que no tienen nada que ver con ninguna distancia, no tiene nada que ver con territorios, ni con prioridades mal puestas, sino, todo lo contrario. Hoy esa etapa se cerró, la dejo atrás con su intensidad, sus desafíos y con una historia que no me representa, pero que sí es mía”, agregó.

Aunque Érika González no mencionó el nombre de su ex, en redes sociales sí recordaron su identidad y revivieron la lujosa boda que llevaron a cabo en Italia. Se trata de Giuseppe Lo Buono.

¿Quién es el exesposo de Érika González, Giuseppe Lo Buono?

Giuseppe Lo Buono, ex de Érika González, es un chef y empresario restaurantero originario de Italia, con experiencia en gastronomía mediterránea y dirección de negocios culinarios. Radicado por temporadas en México, administró varios restaurantes de cocina internacional y fue conocido en el círculo social de Monterrey por su estilo elegante y carácter reservado.

En su cuenta de LinkedIn, Giuseppe Lo Buono se presenta como director general y fundador de Gastronom México, una plataforma especializada en el sector gastronómico del país.

Giuseppe conoció a Érika gracias a una amiga en común. Su romance comenzó a distancia y, tras poco más de un año, se comprometieron en diciembre de 2022. En octubre de 2023 sellaron su unión civil en Monterrey, y en agosto de 2024 realizaron su boda religiosa en una majestuosa ceremonia en Sicilia, rodeados de familiares y amigos.

¿Por qué se divorciaron Érika González y Giuseppe Lo Buono?

Antes de que la conductora hiciera público su anuncio, Michelle Rubalcava expuso en su canal de YouTube las presuntas razones detrás de la separación entre Érika González y Giuseppe Lo Buono.

“Él llegó a Monterrey por asuntos de trabajo, conoció a Érika y se enamoraron. Se viene a México, él se quedó allá. Bodón en Italia, poquita gente de México fue. Pero me vengo enterando de que el marido la dejó, estaban de lejos, él en Monterrey y ella en la Ciudad de México. No se aguantaron, él ya se regresó a Monterrey y ya están con el tema del divorcio, que ya la dejó”. Michelle Rubalcava

Sin embargo, Érika González, periodista de espectáculos, no ha revelado las razones puntuales sobre su divorcio de Giuseppe Lo Buono.