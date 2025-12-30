Lizbeth Rodríguez pierde una maleta en Italia con dinero y documentos ¡En roma!

Lizbeth Rodríguez, creadora de contenido y exconductora del proyecto digital Badabun, informó a través de redes sociales que perdió una maleta con documentos personales y dinero mientras viajaba con su familia por Italia. El hecho ocurrió durante un trayecto en tren entre Roma y Florencia, vacaciones que contó a TVNotas que llevaría a cabo.

Lizbeth Rodríguez está embarazada / YouTube

¿Qué le pasó a Lizbeth Rodríguez en Roma?

De acuerdo con su testimonio, el incidente ocurrió al abordar un tren que partía de Roma. Lizbeth relató que viajaban con varias maletas y que, al pensar que el tren ya estaba por salir, subieron apresuradamente. En ese proceso, parte del equipaje fue colocado en el área destinada para maletas, ubicada entre vagones.

Rodríguez explicó que se encontraba en el vagón número cuatro y que, mientras acomodaba a su familia en los asientos asignados, dejó momentáneamente el equipaje sin supervisión. Posteriormente, al regresar por las maletas, notó que una no se encontraba en el lugar. También relató que observó a personas intentando llevarse otra maleta, la cual fue recuperada, pero la que contenía documentos y dinero ya no apareció.

“Pues ya saben que vine a Roma, que vine a Italia, y nunca en mi vida había agarrado un tren. No estaba muy emocionada, pero como estoy viajando con la familia, pues tenía un montón de maletas y pensamos que ya se había ido el tren. Entonces nos metimos con todas las maletas” Lizbeth Rodríguez

Lizbeth Rodríguez / Redes sociales

¿Qué documentos y objetos perdió Lizbeth Rodríguez?

En sus publicaciones, Lizbeth Rodríguez precisó que los pasaportes no estaban dentro de la maleta extraviada, ya que los llevaba consigo, lo que le permitió continuar el viaje y realizar los trámites correspondientes. Sin embargo, confirmó la pérdida de documentos importantes que no estaba utilizando en ese momento.

“Me guardé yo los cambios, los euros y los dólares, pero dejé el dinero mexicano que tenía en una maleta, dejé las INES de los adultos, las actas de nacimiento de los niños y las cartillas de vacunación” Lizbeth Rodríguez

Además de los documentos y dinero, la influencer mencionó la pérdida de objetos personales y regalos adquiridos durante el viaje.

Lizbeth Rodríguez está embarazada / YouTube

“Santa me había regalado una Apple Watch y Santa le regaló una tableta a la niña, y también se perdió” Lizbeth Rodríguez

Rodríguez subrayó que los pasaportes no estaban dentro de la maleta, lo que le permitió continuar el viaje y realizar los trámites necesarios.

“Afortunadamente tengo los pasaportes. Yo no sé qué hubiera pasado si los pasaportes hubieran estado ahí, porque me hubiera quedado hasta sin lugar donde llegar”, explicó.

¿Qué acciones tomó Lizbeth Rodríguez tras la pérdida de la maleta?

Tras notar la ausencia del equipaje, Lizbeth Rodríguez acudió a una estación de policía para levantar un reporte oficial. Posteriormente, se presentó ante la empresa ferroviaria correspondiente, donde entregó la documentación del incidente con la finalidad de que se iniciara una búsqueda o se activaran los protocolos de seguridad.

En una actualización posterior, la influencer informó que ya se encontraba en Florencia y que había logrado llegar al alojamiento contratado. Detalló que pasó varias horas realizando trámites entre la policía y la línea de tren, y que, por el momento, el proceso se encuentra en espera de una posible localización de la maleta o de una respuesta por parte del seguro.

Rodríguez reiteró que el reporte ya fue realizado y que no hay confirmación de que los objetos hayan sido recuperados. También explicó que, debido a las paradas constantes del tren en distintas estaciones, no fue posible detectar en qué punto exacto ocurrió la sustracción del equipaje.

Finalmente, Lizbeth Rodríguez señaló que continuará con su itinerario de viaje mientras espera noticias oficiales sobre el caso. Agradeció los mensajes recibidos y confirmó que tanto ella como su familia se encuentran bien de salud y con los documentos indispensables para permanecer en el extranjero.

