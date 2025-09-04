Muere Giorgio Armani: ¿A cuánto asciende su fortuna y quiénes son sus herederos?

Este jueves 4 de septiembre, las redes sociales se vieron conmocionadas ante la noticia de la muerte de Giorgio Armani, el famoso diseñador de modas y creador de la marca Armani, a los 91 años. Con su pérdida, muchos se han preguntado qué pasará con el gran imperio que construyó. Aquí te contamos a cuánto asciende su fortuna, qué pasará con su imperio y quién o quiénes serán sus herederos.

Muere Giorgio Armani / Captura de patalla

¿Qué le pasó a Giorgio Armani, considerado como el ‘Rey de la moda’?

Hace algunas horas, el Grupo Armani anunció la muerte de Giorgio Armani. Emitió un comunicado anunciando la muerte de su fundador. En dicho escrito, se dice que “falleció en paz”, con la compañía de sus seres queridos. También se destaca la dedicación que le puso a su empresa, incluso en los “últimos días”.

“El Sr. Armani, como siempre fue llamado con respeto y admiración por empleados y colaboradores, falleció en paz, rodeado de sus seres queridos. Incansable, ha trabajado hasta los últimos días, dedicándose a la empresa, a las colecciones, a los diferentes y siempre nuevos proyectos en el ser y en convertirse”, se lee.

Si bien no se mencionaron las causas del deceso, en junio de 2025, se informó que no asistiría a su desfile en Milán por cuestiones médicas. No se comentó el motivo, pero diversos medios internacionales reportaron que el empresario Giorgio Armani, presuntamente, tuvo una infección pulmonar que lo mantuvo hospitalizado.

Hasta ahora, la familia no se ha pronunciado y solo se ha informado que “la cámara fúnebre estará instalada desde el sábado 6 de septiembre hasta el domingo 7 de septiembre, y estará abierta de 9 a.m. a 6 p.m., en Milán, en Via Bergognone 59, dentro del Armani/Teatro”.

¿A cuánto asciende la fortuna de Giorgio Armani?

Como se sabe, Giorgio Armani se volvió uno de los diseñadores más influyentes del siglo XX y XXI, y construyó un imperio con su marca Armani, que lleva más de 50 años de historia, lo que le permitió amasar una gran fortuna.

Según reporte de diversos medios como Forbes y Bloomberg, los bienes de Giorgio Armani están valuados en un aproximado de 12 mil millones de dólares, es decir, un poco más de 225 mil millones mexicanos.

Esto lo posicionó en el lugar 232 del ranking mundial de los hombres más ricos del mundo y el cuarto en Italia, su país natal.

Se sabe que Giorgio nunca se casó ni tuvo hijos, pero sí tenía una gran familia. En tanto que su pareja era Leo Dell’Orco, su mano derecha en la casa de moda, por lo que sus seguidores se han preguntado a manos de quién o quiénes pasará su fortuna, así como el liderazgo de su imperio.

Giorgio Armani fortuna / Captura de pantalla

¿Quiénes serán los herederos de la fortuna de Giorgio Armani?

Hasta ahora, se desconoce si Giorgio Armani dejó un testamento. No obstante, diversos medios internacionales han mencionado quién será la persona que liderará el Grupo Armani.

Según los reportes, la nueva dueña de la casa de moda será Roberta Armani, sobrina del fallecido diseñador de modas. La mujer, de ahora 55 años, comenzó a trabajar con su tío como modelo y, con el paso del tiempo, se fue involucrando en el negocio hasta convertirse en una pieza clave.

En cuanto a quiénes podrían ser los herederos de su fortuna, se especula que podría ser repartida entre sus familiares más cercanos y su pareja. Estos serían los beneficiaros:

Rosanna Armani, su hermana menor

Silvana Armani, sobrina (por parte de su hermano Sergio)

Roberta Armani, sobrina (hija de Rosanna)

Andrea Camerana, sobrino (hijo de Rosanna)

Leo Dell’Orco, pareja y mano derecha

Cabe destacar que, hasta el momento, no se ha dado información oficial, por lo que todo esto, al menos hasta ahora, queda como un rumor.

