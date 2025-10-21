Nerea Godínez, exnovia de Octavio Ocaña, anuncia embarazo a cuatro años de la muerte del actor y un aborto

Nerea Godínez, expareja del actor Octavio Ocaña, anuncia su embarazo. A cuatro años del fallecimiento del intérprete de “Benito Rivers”, la joven influencer rompe el silencio sobre su presente y su nueva pareja. La joven, quien ha estado en el ojo público desde el fallecimiento del actor, utilizó sus redes sociales para anunciar esta nueva etapa en su vida.

Nerea y su novio Diego Alejandre.

¿Qué dijo Nerea Godínez, exnovia de Octavio Ocaña sobre el aborto de su bebé con el actor?

La madre de Octavio Ocaña en mayo de esta año, reveló que su hijo y su entonces pareja, Nerea Godínez, estaban esperando un bebé, pero ella tomó la decisión de no continuar con el embarazo, lo que habría afectado emocionalmente al actor.

Durante una entrevista en el programa Ventaneando, la mamá del actor compartió que, en su momento Octavio le contó que sería padre junto a su prometida, Nerea Godínez.

A Octavio lo deprimió mucho que también Nerea (decidiera interrumpir un embarazo). Yo nunca quise comentar eso, pero Nerea, en su momento, estuvo embarazada de Octavio y no quiso tener el hijo. Fue y se lo sacó. Ana Lucía Ocaña, madre de Octavio Ocaña

Aunque él se encontraba muy ilusionado con la noticia, Nerea decidió interrumpir la gestación, lo que provocó tristeza en el actor, supuestamente.

Estas declaraciones generaron controversia y causaron malestar en Nerea Godínez, quien fue la última pareja sentimental de Octavio Ocaña. Ella rompió el silencio y expresó sentirse “humillada” por lo dicho.

“ Acaban de hacer público algo que me duele. Me siento humillada, traicionada. Es un tema que, si se mantuvo en privado durante cuatro años, fue por algo. Era una decisión de Octavio y mía, algo íntimo ”, dijo Godínez.

Te puede interesar: Hermanas de Octavio Ocaña hablan sobre el aborto de su excuñada, Nerea Godínez, ¿estaban enteradas?

Octavio Ocaña y su novia Nerea Godínez / Redes sociales

¿Cómo anunció Nerea Godínez, exnovia de Octavio Ocaña, su embarazo?

Nerea Godínez, exnovia de Octavio Ocaña, confirmó su embarazo a través de un video publicado en su cuenta de Instagram. En la publicación, Nerea aparece caminando de espaldas hacia su pareja (Diego Alejandre) y su hijo (fruto de una relación anterior) mientras suena de fondo la canción “Eres mi religión”. Al llegar al encuentro con su familia, gira y deja ver su pancita de embarazo, confirmando así que espera un nuevo bebé.

La publicación estuvo acompañada de un mensaje reflexivo:

Sabes que ya hiciste lo correcto cuando te sientas en paz, cuando no necesites que nadie lo valide, cuando hagas las cosas bien aunque nadie te aplauda… Porque lo que haces en silencio es lo que construye el ruido que mereces. Nerea Godínez, vía Instagram.

Este anuncio llega después de años marcados por el luto, la controversia y una constante presión mediática. Tras la muerte de Ocaña en 2021, Nerea se convirtió en una figura muy cercana a su familia, pero esa relación se fracturó.

Tal vez te interese: Embalsamador de Octavio Ocaña revela detalles del cuerpo del actor de ‘Vecinos’

¿Cómo fue la relación entre Nerea Godínez y Octavio Ocaña?

Octavio Ocaña y Nerea Godínez se conocieron en 2020 durante una reunión con amigos, y pronto entablaron una amistad que evolucionó en una relación amorosa, la cual formalizaron en febrero de 2021.

Su vínculo parecía sólido y armonioso, tanto que, en junio de ese mismo año, el actor (conocido por interpretar a ‘Benito’ en la serie Vecinos) le propuso matrimonio a Nerea, noticia que ambos compartieron en redes sociales.

Lamentablemente, su historia de amor tuvo un final repentino y trágico, ya que solo cuatro meses después, en octubre de 2021, Octavio Ocaña falleció durante una persecución policial en la autopista Chamapa-Lechería, en Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

Te puede interesar: Octavio Ocaña: Gerardo ‘N’, expolicía involucrado en el homicidio del actor, recibe prisión preventiva