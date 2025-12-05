Ariel, hijo de Eduardo Manzano, rompe el silencio sobre su muerte; lo despide con desgarrador mensaje y VIDEO

Tras la muerte de Eduardo Manzano, el comediante eterno de Los Polivoces y abuelo “Don Arnoldo” de Una familia de diez, su hijo Ariel Manzano rompió el silencio con un texto que te estruja el corazón y un video que parece una bendición de despedida.

¿Qué dijo Ariel Manzano en su despedida a Eduardo Manzano ‘el Polivoz’, su papá?

El segundo de los tres hijos de Eduardo Manzano publicó una fotografía entrañable al lado de su padre y la acompañó de un desgarrador mensaje por su lamentable e inesperado deceso. Esto dijo a través de su cuenta de Instagram:

Ariel Mazano “Agradezco con todo mi corazón haberte conocido y que me hayas dado la fortuna de ser tu hijo. Hombre culto, disciplinado, creativo, talentoso, valiente, metódico, alegre, amoroso y lleno cualidades que se pueden resumir en una sola palabra. “PAPA” Todo lo vivido a sido perfecto para ser el hombre que soy ahora. Gracias por haber sembrado tu semilla para que yo pueda valorar y gozar de esta vida. Con todo mi amor, reconocimiento y admiración, gracias por haber dibujado una sonrisa en cada uno de los integrantes de las familias mexicanas e hispanos a traves de la magia del humor tan creativo y original que siempre utilizaste. Y así podría seguir escribiendo y nunca terminaría. Sin duda lo mejor es y será haber sido tu hijo. Buen viaje, te amo papi…Eduardo Eugenio Manzano Balderas (18 Jul 1938 - 4 Dic 2025) Descanse en paz”

En su perfil, Ariel Manzano también compartió un video conmovedor, donde aparece junto a su padre. En las imágenes, Eduardo Manzano le da la bendición, lo abraza y le dice con voz firme: “Dios te bendiga y te proteja por siempre, cuídate mucho hijo”. El momento culmina con su frase célebre: “¡Genial!”, que tantos recuerdan de sus personajes.

En el clip, el actor luce en excelente estado de salud, portando un elegante traje color vino y mostrando la actitud positiva que lo caracterizó hasta el final. Se sabe esa foto y el video fueron grabados en el año 2019.

¿Cómo se confirmó la muerte de Eduardo Manzano ‘el Polivoz’ y qué se sabe de la causa?

La muerte de Eduardo Manzano, a los 87 años, se dio a conocer la mañana del viernes 5 de diciembre a través de un comunicado publicado por su hijo, Eduardo Manzano Jr, en redes sociales. En el mensaje, la familia subrayó el legado del actor y evitó detallar la causa del deceso.

“Con profundo dolor despedimos a mi papito hermoso y agradecemos a todos los que respetuosamente se han sumado con sus muestras de cariño”, se lee en su cuenta de Instagram.

El anuncio detonó una ola de homenajes y mensajes de colegas y figuras del espectáculo.

¿Cuándo y dónde será el velorio y funeral de Eduardo Manzano ‘el Polivoz’ en CDMX?

Jorge Ortiz de Pinedo, compañero de Eduardo en Una familia de diez, informó que los restos de Eduardo Manzano serán velados hoy, 5 de diciembre, a partir de las 4:00 pm, en la funeraria J. García López de General Prim, en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Esto a través de un desgarrador mensaje en su cuenta de Instagram.

Es el último adiós público para un ícono que se ganó el cariño de audiencias y colegas por igual.

¿Quién es Ariel Manzano, hijo de Eduardo Manzano ‘el Polivoz’?

Ariel Manzano es el hijo menor del comediante Eduardo Manzano, conocido como El Polivoz. A diferencia de su hermano mayor, Lalo Manzano Jr., Ariel ha mantenido un perfil más discreto y alejado de los reflectores. Sin embargo, se sabe que compartía una relación muy cercana con su padre, especialmente en los últimos años, acompañándolo durante su etapa final y en momentos importantes de su vida.

Algunas fuentes señalan que Ariel también ha incursionado en el entretenimiento, en áreas como humorismo, imitaciones y canto, aunque sin la exposición mediática que tiene su hermano mayor. Su presencia pública se limita principalmente a redes sociales.

TVNotas en 2019 te dio a conocer que Ariel Manzano enfrentó problemas de adicciones durante varios años, específicamente relacionados con el consumo de drogas. Su hermano, Eduardo Manzano Jr., reveló en una entrevista que Ariel estuvo en rehabilitación y que ese proceso fue clave para que pudiera reintegrarse a su familia después de un largo periodo de distanciamiento.

Eduardo explicó que la situación llegó a ser tan grave que la familia temía recibir una llamada para identificar el cuerpo, pero finalmente Ariel aceptó su problema y decidió ayudarse a sí mismo, logrando salir adelante con el apoyo de sus seres queridos. Tras concluir su tratamiento, Ariel “volvió a nacer” y recuperó la armonía familiar, algo que llenó de alegría a su padre, Eduardo Manzano ‘el Polivoz’, y a todos los integrantes de la familia.