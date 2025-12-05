Muere Eduardo Manzano: ¿Por qué se separaron Los Polivoces? La verdadera historia detrás del fin del dúo

Durante años, Los Polivoces marcaron un antes y un después en la televisión mexicana. Con sus personajes emblemáticos, su humor directo y la química que tanto los caracterizó, Enrique Cuenca y Eduardo Manzano se convirtieron en un referente nacional durante las décadas de los 60 y 70. Sin embargo, en pleno auge de su éxito, el público se sorprendió cuando anunciaron su separación. A partir de ese momento, comenzaron a surgir versiones, rumores y testimonios que han mantenido viva la duda sobre lo que realmente pasó entre ambos comediantes.

Muere Eduardo Manzano y Mhoni Vidente habría anticipado esta pérdida en televisión. / Foto: Redes sociales

¿Cuál fue la verdadera razón por la que se separaron Los Polivoces?

Los Polivoces anunciaron su separación en 1976, cuando su programa se encontraba en uno de los puntos más altos de audiencia. Aunque muchos creyeron que el formato quizá se había agotado, las versiones más aceptadas indican que la ruptura ocurrió por diferencias de intereses profesionales. De acuerdo con lo expresado por Eduardo Manzano en diversas entrevistas, él buscaba nuevos caminos y tenía inquietudes para explorar otros proyectos, mientras que Enrique Cuenca deseaba continuar con el programa.

Con el paso del tiempo surgieron versiones no oficiales que señalaban un supuesto distanciamiento entre ambos comediantes. Una de las teorías apunta a que detrás del set comenzó a gestarse una presunta rivalidad relacionada con la creatividad del programa. En una entrevista de 1999, Enrique Cuenca aseguró que tanto él como el guionista Mauricio Kleiff llevaban la parte creativa, mientras que Manzano fungía más como administrador del dueto. Por su parte, Eduardo respondió que también aportaba ideas y construcción de personajes en escena.

A lo largo de los años ambos coincidieron en que no hubo problemas económicos. Eduardo Manzano llegó a recalcar que nunca tomó dinero de más ni existió una disputa en ese ámbito. Sin embargo, sí reconoció que hubo diferencias en sus visiones profesionales, lo que finalmente los llevó a pausar la mancuerna. Lo que en un inicio sería un descanso terminó en una separación definitiva.

Murió Eduardo Manzano, también conocido como “el Polivoz": ¿Por qué se ganó ese apodo el comediante? / Archivo TVNotas

¿Las esposas de Los Polivoces influyeron en la separación de Enrique Cuenca y Eduardo Manzano?

Otra de las versiones que se difundió durante años aseguraba que las esposas tanto de Enrque Cuenca y Eduardo Manzano comediantes no tenían una buena relación, lo que habría generado presuntas tensiones indirectas entre Enrique y Eduardo. Se mencionaba que Frida, esposa de Enrique Cuenca, y Lulú, esposa de Eduardo, presuntamente no se llevarían bien y que esa dinámica habría afectado la convivencia del dueto.

No obstante, esta versión fue desmentida públicamente. En el programa Historias Engarzadas, Frida aclaró que nunca existió una enemistad entre ellas. Dijo que asistía sin problema a los shows y convivía con la pareja de Manzano de manera cordial. Incluso Kippy Casado, quien tuvo cercanía con ellos, afirmó no conocer el origen de dicho rumor.

A pesar de que esta teoría circuló por mucho tiempo, no existe un testimonio contundente que la respalde. La información más sólida se mantiene en las diferencias creativas y profesionales que ambos reconocieron indirectamente en distintas entrevistas.

Los Polivoces / Captura de pantalla

¿Qué ocurrió en el funeral de Enrique Cuenca y cómo participó Eduardo Manzano?

El funeral de Enrique Cuenca se llevó a cabo en diciembre del año 2000, tras su fallecimiento a los 60 años debido a complicaciones por insuficiencia renal. Su velorio se realizó en la funeraria Gayosso de Félix Cuevas, mientras que la cremación tuvo lugar en el Panteón Español. Durante el velorio, familiares, amigos y figuras del medio artístico se dieron cita para rendirle homenaje, entre ellos el guionista Mauricio Kleiff y el comediante Eduardo Manzano, su compañero en los Polivoces.

Eduardo Manzano estuvo presente desde temprano y realizó guardias de respeto junto a otros asistentes. En declaraciones posteriores, describió a Enrique Cuenca como “la otra mitad” de Los Polivoces y aseguró que su muerte representó uno de los mayores dolores de su vida.

“Él fue para mi la mitad de mi vida y yo también creo que representé la mitad de su vida, siempre llevamos una vida muy armoniosa, de mucho respeto, prueba de ello es que nuestro trabajo va a quedar por siempre ya que nosotros pues manejamos un humorismo muy blanco, muy decente.” Eduardo Manzano

Además, Manzano aprovechó para desmentir rumores sobre conflictos personales entre ambos, reafirmando que no existió enemistad y que los rumores que circularon tras la separación del dúo eran falsos. El velorio se desarrolló de manera respetuosa, conmemorando la trayectoria y legado del reconocido comediante.

