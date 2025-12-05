Muere Eduardo Manzano: la verdad detrás de las frases del abuelo Arnoldo en Una familia de diez

Eduardo Manzano ‘el Polivoz’ incorporó a su historia televisiva algunas de las muletillas más reconocibles de la comedia mexicana: el característico “¡Genial!” y el “A wi wi”. Las palabras, dichas con el gesto y el ritmo que solo él dominaba, se volvió parte esencial de su personaje Arnoldo López en Una familia de diez, al punto de trascender la pantalla y convertirse en un guiño inmediato para el público que seguía la serie.

Lejos de ser una simple expresión, las frases quedó ligado a la identidad del actor y se mantuvo como uno de los sellos más recordados de su etapa en la televisión.

No te pierdas: Muere Eduardo Manzano: ¿Por qué se separaron Los Polivoces? La verdadera historia detrás del fin del dúo

Las frases clásicas de don Arnoldo no surgieron al azar. Te contamos la razón que llevó a Eduardo Manzano a convertirlas en parte de su personaje. / Foto: Redes sociales

¿De dónde surge el “Genial” de Eduardo Manzano, quien murió?

En Una familia de diez, Eduardo Manzano convirtió el famoso “¡Genial!” en mucho más que una simple frase: lo volvió la marca registrada de Arnoldo López, el abuelo que siempre encontraba la forma de salirse con la suya sin mover un dedo. Cada vez que el personaje lograba evadir una responsabilidad, evitar un regaño o hacer alguna travesura dentro del departamento más caótico de la televisión, el “¡Genial!” aparecía como remate perfecto, cargado de picardía y ese humor tan particular que el público reconocía al instante.

Aunque la serie nunca explicó de dónde surgió la expresión, la palabra se transformó en uno de los elementos más populares del personaje y uno de los momentos más esperados por los fans. El “¡Genial!” funcionaba como una señal cómplice entre Manzano y la audiencia, un sello que reforzaba su estilo de humor y que terminó ocupando un lugar especial en la memoria colectiva de quienes crecieron viendo la serie.

Con el paso del tiempo, la frase trascendió la pantalla: se volvió meme, imitación frecuente en redes y referencia obligada cada vez que se hablaba de Arnoldo. Hoy, su “¡Genial!” sigue siendo una de las expresiones más recordadas de Una familia de diez, un guiño nostálgico a la picardía y al talento cómico de Eduardo Manzano.

No te pierdas: Jorge Ortiz de Pinedo se pronuncia sobre la muerte de Eduardo Manzano; este fue su desgarrador mensaje

Eduardo Manzano interpretó al abuelo Arnoldo, uno de los personajes más recordados en Una familia de 10. / Foto: Redes sociales

“A wi wi”, la recordada frase de don Arnoldo en Una familia de diez

Eduardo Manzano dio vida a don Arnoldo López Conejo, uno de los personajes más emblemáticos de Una familia de diez. En la serie, Arnoldo es el padre de Plácido López Turruviates-Aguado, interpretado por Jorge Ortíz de Pinedo, a quien abandonó cuando tenía apenas cinco años, desapareciendo el mismo día de su fiesta de cumpleaños porque iba a comprar cigarros. Décadas después, reaparece en la vida de su hijo para instalarse en el pequeño departamento de los López, donde termina quedándose “de planta”, aprovechando cualquier oportunidad para evitar responsabilidades y vivir cómodamente entre la familia que apenas lo reconoce.

El personaje se convirtió en uno de los favoritos gracias a su humor, sus ocurrencias y sus frases características. Entre las más populares están “Me da un hambre”, “No puede ser”, “Alguien dijo pollo” y el clásico “uuuu uuuu”, heredado directamente de su época con Los Polivoces.

Una de sus expresiones más comentadas, “A wi wi”, fue explicada por el propio Manzano en el programa: decía que “sí” en francés es “oui”, así que “wi wi” significaba “sí sí”, y juntas formaban un divertido “A sí sí”, que él transformó en “A wi wi”. Su forma de decirlo se volvió una especie de sello personal dentro de la serie.

En Una familia de diez, don Arnoldo también destacaba por fingir que se quedaba dormido cada vez que Plácido lo regañaba y por presumir haber trabajado en múltiples películas, asegurando que todos los actores principales eran amigos suyos. Aunque nadie le creía, la serie jugaba con ese guiño a la realidad, pues Eduardo Manzano sí participó en el cine mexicano. Incluso hubo un capítulo, “La nueva dueña”, donde se descubre que realmente conocía a Silvia Pinal, a quien —según su relato— coincidieron en Acapulco cuando lo rescató de ahogarse.

No te pierdas: ¿Quiénes fueron las esposas e hijos de Eduardo Manzano? Los amores del Polivoz que murió HOY 5 de diciembre

Las frases de don Arnoldo no eran improvisadas. El origen del “A wi wi” y el “¡Genial!” te dejará con la boca abierta. / Foto: Reds sociales

¿De qué murió Eduardo Manzano, ‘el Polivoz’?

La muerte de Eduardo Manzano fue confirmada por su hijo, Lalo Manzano Jr., a través de un mensaje en redes sociales que rápidamente movilizó a colegas, seguidores y figuras del medio. Aunque el comunicado destacó el legado del comediante en los escenarios y en la vida de quienes lo conocieron, no incluyó información sobre la causa del fallecimiento ni mencionó alguna enfermedad reciente. Esta falta de detalles ha generado preguntas entre el público, pues el actor tenía una larga trayectoria y era una figura muy querida por varias generaciones.

En su mensaje, Lalo Manzano expresó la dimensión emocional de la pérdida: “Hoy el escenario de la vida ha bajado el telón. Mi padre, un comediante querido por miles y un ser humano admirado por todos los que lo conocieron, ha partido de este mundo. (...) Su legado no solo vive en los escenarios que iluminó, sino en las personas que transformó con una sonrisa”. Sus palabras resonaron entre seguidores y colegas, quienes comenzaron a compartir anécdotas, fotografías y recuerdos, convirtiendo la publicación en un espacio colectivo de homenaje.

No te pierdas: Muere Eduardo Manzano, el Polivoz, querido actor y comediante mexicano, a los 87 años; así lo anunciaron