Muere Eduardo Manzano ‘el Polivoz': ¿Mhoni Vidente lo vio venir? Anunció muertes antes de esta tragedia

Eduardo Manzano murió ayer 4 de diciembre, dejando un gran vacío en el mundo del entretenimiento, donde fue reconocido por sus papeles de ‘el Polivoz’ o el abuelito Arnoldo en Una familia de 10. Pero una de las cosas que más sorprendieron es que Mhoni Vidente habría hecho una predicción sobre su fallecimiento. La noticia ha generado reacciones de tristeza y sorpresa, recordando la trayectoria de Manzano y su legado en la comedia mexicana.

No te pierdas: Jorge Ortiz de Pinedo se pronuncia sobre la muerte de Eduardo Manzano; este fue su desgarrador mensaje

Muere Eduardo Manzano y Mhoni Vidente habría anticipado esta pérdida en televisión. / Foto: Redes sociales

¿De qué murió Eduardo Manzano ‘el Polivoz’?

La noticia de la muerte de Eduardo Manzano fue confirmada por su hijo Lalo Manzano a través de sus redes sociales con un comunicado, donde también destacó el legado de su padre en los escenarios y en las personas que lo conocieron.

“Hoy el escenario de la vida ha bajado el telón. Mi padre, un comediante querido por miles y un ser humano admirado por todos los que lo conocieron, ha partido de este mundo. (...) Su legado no solo vive en los escenarios que iluminó, sino en las personas que transformó con una sonrisa”, escribió Lalo Manzano.

El anuncio en redes sociales generó reacciones de usuarios y colegas, quienes compartieron recuerdos y mensajes sobre Manzano. La publicación se convirtió en un punto de encuentro para quienes querían expresar sus condolencias y recordar su trayectoria.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la causa oficial de la muerte de ‘el Polivoz’. Sin embargo, su salud estaba deteriorada por su avanzada edad.

No te pierdas: Muere Eduardo Manzano, también conocido como “el Polivoz": ¿Por qué se ganó ese apodo el comediante?

Eduardo Manzano murió el 4 de diciembre. / Foto: Archivo TVNotas

¿Qué dijo Mhoni Vidente antes de la muerte de Eduardo Manzano ‘el Polivoz’?

A finales de noviembre, durante el programa Pregúntale a Mhoni, la vidente retomó el tema de la reciente muerte de Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez, ocurrida el lunes 24 de noviembre. Mhoni afirmó que este deceso habría activado lo que ella llama la “regla de las tres muertes” en el medio del espectáculo, un patrón que, según la astróloga, podría dejar dos pérdidas más en los días siguientes, generando preocupación entre la audiencia y seguidores de sus predicciones.

En su lectura, Mhoni Vidente aseguró que “viene otra muerte, mejor dicho dos”, refiriéndose a figuras del espectáculo de edad avanzada. Detalló que visualizaba el fallecimiento de una mujer muy famosa, entre 72 y 74 años, conocida en México, a causa de un infarto fulminante. Además, mencionó posibles complicaciones de salud para un cantante cercano a los 80 años, también por un infarto.

La confirmación de la muerte de Eduardo Manzano llevó a algunos seguidores a vincular su deceso con esta predicción, recordando la advertencia de Mhoni sobre fallecimientos en el espectáculo. El actor tenía 87 años y la coincidencia con las afirmaciones de la vidente ha reavivado el debate sobre la validez de la llamada “regla de las tres muertes”.

No te pierdas: Muere Eduardo Manzano: ¿Cuándo y dónde será el funeral del también conocido Polivoz? Esto se sabe

La muerte de Eduardo Manzano coincide con las predicciones de Mhoni Vidente. / Foto: Redes sociales

¿Quién fue Eduardo Manzano ‘el Polivoz’?

Eduardo Manzano nació en la Ciudad de México el 18 de julio de 1938. Fue actor y comediante, reconocido por formar parte del dúo cómico Los polivoces junto a Enrique Cuenca y por interpretar al abuelo Arnoldo López en la serie Una familia de diez desde 2007.

Durante las décadas de los 60 y 70, Manzano consolidó su carrera en la comedia mexicana con Los polivoces, cuyo programa homónimo alcanzó gran popularidad en México y Latinoamérica. Entre sus personajes más conocidos se encuentran el comandante Agallón Mafafas, Gordolfo Gelatino, Don Teofilito y el ‘Wash and Wear’. Sus hijos Ariel y Eduardo continuaron su legado en el humor, realizando imitaciones y caracterizaciones de personajes de televisión.

A lo largo de su vida, Eduardo Manzano, el Polivoz, también enfrentó momentos difíciles, como en 1998, cuando fue herido de bala al intentar detener un asalto en un restaurante de la Ciudad de México, pero se recuperó y continuó su carrera. Además de su trabajo en Los polivoces, participó en Una familia de diez y en el programa Hazme reír y serás millonario, retomando algunos de sus personajes clásicos y consolidando una trayectoria de décadas en la comedia mexicana.

No te pierdas: Grupo Firme de luto: anuncian la muerte de ser querido; Eduin Caz lanza mensaje que sacude a sus fans