¿De qué murió Eduardo Manzano, el Polivoz, a los 87 años, y quién fue? Esto se sabe

La mañana del 5 de diciembre comenzó con una noticia que movió fibras en el mundo del espectáculo: Eduardo Manzano uno de los comediantes más emblemáticos de México, figura fundamental de la comedia televisiva y rostro querido por generaciones, murió. La confirmación llegó por medio de su hijo, también actor, quien con un mensaje emotivo desató una ola de reacciones y preguntas sobre lo que ocurrió realmente en las últimas horas del artista.

Lee: Indican que las grabaciones de Una Familia de Diez se han complicado

Muere Eduardo Manzano, querido actor y comediante mexicano a los 87 años de edad: ¿cuáles fueron las causas? / Redes sociales y canva

¿Cómo anunció Lalo Manzano Jr la muerte de Eduardo Manzano, ‘El Polivoz’?

La noticia de su muerte se confirmó a través de un mensaje que Lalo Manzano Jr., su hijo, también actor y comediante, quien anunció esta triste pérdida durante la mañana del 5 de diciembre en sus redes sociales. Con un texto emotivo que rápidamente se viralizó:

“Hoy el escenario de la vida ha bajado el telón. Mi padre, un comediante querido por miles y un ser humano admirado por todos los que lo conocieron, ha partido de este mundo.” Lalo Manzano Jr

El mensaje de inmediato detonó reacciones y condolencias de la industria del espectáculo y fans que siempre le siguieron el paso al querido Don Arnoldo.

Mira: ‘Lo hereda no lo hurta’, conoce a la guapa nieta de Eduardo Manzano que sigue sus pasos

¿De qué murió Eduardo Manzano y cuál era su estado de salud antes de su muerte?

Lalo Manzano Jr, no reveló la causa de su muerte. En su mensaje no incluyó detalles sobre enfermedades recientes y tampoco mencionó si el actor padecía algo durante los últimos meses.

La falta de información hizo que resurgieran rumores que circularon en meses pasados, cuando el comediante fue tendencia por especulaciones sobre su supuesta muerte, mismas que fueron desmentidas por su hijo con fotografías y videos que mostraban que seguía con vida. En aquel momento, aunque su familia negó los rumores, tampoco profundizó en si existía algún padecimiento en curso, lo que dejó abierta la posibilidad de que hubiera enfrentado complicaciones privadas.

#ÚltimoMomento | Lalo Manzano JR, comediante e hijo de Eduardo Manzano "El Polivoz", desmintió en una transmisión en vivo en sus redes sociales, los rumores del deceso del querido actor quien interpretó a personajes como el Wash and Wear, Gordolfo Gelatino, Agallón Mafafas y más pic.twitter.com/pVKrf1rY85 — Veracruz Noticias (@veracruznotiof) July 26, 2025

Aun así, sí existe un antecedente médico relevante. En 2021, cuando las restricciones por COVID-19 seguían activas, el actor Eduardo Manzano fue hospitalizado de emergencia debido a una infección biliar, episodio que preocupó a su círculo cercano y a sus seguidores.

Su esposa, Susana Parra, relató en entrevista para Sale el Sol:

“Se tomó sus pastillas para la presión y las del colesterol y se acuesta. Cuando al rato le hablo y le digo: ‘Vamos a lavarnos los dientes, no te vayas a quedar dormido’ y ahí fue donde ya no se pudo levantar, no tenía fuerzas en sus piernas.” Susana Parra

La pérdida de fuerza, la fiebre y la sudoración llevaron a que Parra pidiera ayuda inmediata a la ANDA para conseguir una ambulancia. Este episodio marcó un antes y un después en la salud del comediante.

En mayo de ese mismo año, el actor fue dado de alta, aunque el proceso de recuperación fue lento. La propia Susana compartió que: “La lleva poco a poco. Fue un golpe muy duro de salud, pero ya la está librando, es muy fuerte mi esposo (…) Come bien, sano, no le ha ido el apetito que eso dicen que es maravilloso, mientras coman”. Afirmó también que debía continuar con tratamiento cardiológico, cuidado alimenticio y citas constantes con especialistas.

Aunque nunca confirmó públicamente una enfermedad crónica, estos antecedentes generaron especulaciones sobre si su fallecimiento estuvo relacionado con complicaciones derivadas de aquel episodio o de otros problemas de salud propios de su edad.

Mira: Muere influencer y activista a los 22 años: luchaba con extraña enfermedad desde niña

¿Quién fue Eduardo Manzano, ‘El Polivoz’, y por qué es un ícono de la comedia mexicana?

Eduardo Manzano conocido como “el Polivoz”, el actor nació el 18 de julio de 1938 en la Ciudad de México. Desde joven mostró talento para la imitación de voces, inspirado por José Ángel Espinoza “Ferrusquilla”. Su carrera comenzó en radio y teatro, donde se formó como imitador y humorista.

En 1959, participó en La Hora del imitador, donde conoció a Enrique Cuenca. Ambos, tras empatar en el concurso, formaron el legendario dúo “Los polivoces”, que marcó un antes y un después en la comedia televisiva de México. Su éxito fue inmediato, ya que dominaban la caracterización, el humor vocal y una química escénica inigualable.

Durante las décadas de 1960 y 1970 conquistaron al público con su programa, transmitido no solo en México, sino también en varios países de Latinoamérica. Crearon personajes inolvidables como



Gordolfo Gelatino

Don Teofilito

Agallón Mafafas

y el distinguido “Wash and wear”, figuras que siguen presentes en la cultura popular.

Además del programa televisivo, participaron en películas como:



Agarrando Parejo (1964)

Tres mil kilómetros de amor (1967)

El aviso inoportuno (1968).

El actor también fue responsable de la administración del dúo, asegurando giras y contratos que los consolidaron como íconos del humor nacional.

En décadas recientes continuó activo en cine, televisión y teatro. En 2007 se integró a Una familia de diez, donde interpretó a Arnoldo López junto a Jorge Ortiz de Pinedo, convirtiéndose en parte fundamental del programa. También prestó su voz en proyectos animados y siguió participando en escenarios incluso en su edad avanzada.