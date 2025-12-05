Muere Eduardo Manzano, también conocido como “el Polivoz": ¿Por qué se ganó ese apodo el comediante?

Eduardo Manzano una de las figuras más queridas de la comedia mexicana, murió a los 87 años de edad. Con una carrera que supera seis décadas, su rostro y su voz forman parte del imaginario colectivo de varias generaciones que crecieron viéndolo en televisión, cine y teatro. Popularmente conocido como “el Polivoz”, Manzano un referente del humor blanco, inteligente y puntual, que dominó la pantalla chica durante la segunda mitad del siglo XX. Pero... ¿por qué lo apodaban “el Polivoz”?

¿Cómo anunciaron la muerte de Eduardo Manzano, conocido como “el Polivoz”?

La noticia de la muerte de Eduardo Manzano, conocido popularmente como “el Polivoz”, fue difundida a través de las redes sociales de su hijo, Lalo Manzano, quien publicó un comunicado confirmando que el deceso ocurrió el pasado 4 de diciembre.

En la publicación se alcanzan a leer las siguientes palabras:

Hoy el escenario de la vida ha bajado el telón. Mi padre, un comediante querido por miles y un ser humano admirado por todos los que lo conocieron, ha partido de este mundo. (...) Su legado no solo vive en los escenarios que iluminó, sino en las personas que transformó con una sonrisa. Lalo Manzano, hijo de Eduardo Manzano (+)

Las reacciones no tardaron en aparecer en la sección de comentarios, donde admiradores y seguidores expresaron su tristeza y agradecieron los momentos y recuerdos que el comediante dejó en cada uno de los programas en los que participó.

Celebridades ya se dieron cita en la publicación y dieron palabras de aliento al también comediante, Lalo Manzano (hijo):



Mariazel: “ Lo siento mucho Lalo, tu papá siempre vivirá en nuestros corazones. Fuerte abrazo. ”, escribió la actriz.

”, escribió la actriz. Mario Bezares: “ Dios lo tenga en su gloria, maestro de la comedia ”, puso el ganador de la segunda temporada de La casa de los famosos México.

¿Por qué a Eduardo Manzano le decían “el Polivoz”?

El apodo que inmortalizaría a Eduardo Manzano nació de su participación en Los Polivoces, un programa de sketches cómicos que protagonizó junto a Enrique Cuenca en la década de 1970. La dupla, que se consolidó como una de las más importantes del entretenimiento mexicano, creó un universo de personajes.

A Manzano se le quedó el mote de “el Polivoz” porque él, más que nadie, encarnó la esencia del programa: versátil, ágil para la comedia y dueño de un talento vocal que le permitía saltar de un personaje a otro con naturalidad .

Aunque oficialmente ambos integrantes eran “Los Polivoces”, el público comenzó a identificarlo a él con ese nombre, en parte por su continuidad en los medios después de la separación del dúo.

El estilo de Los polivoces destacó por su humor costumbrista, crítico y, al mismo tiempo, familiar. No era extraño escuchar frases o imitaciones suyas replicadas en reuniones familiares.

¿Cuál fue la trayectoria de Eduardo Manzano?

Eduardo Manzano inició su carrera artística mucho antes de alcanzar la fama con Los Polivoces. Formado como cantante de ópera, su voz educada y su capacidad interpretativa lo llevaron primero a los escenarios musicales y posteriormente a la televisión. Este trasfondo vocal sería uno de sus sellos distintivos, pues muchos de sus personajes utilizaban matices y tonos exagerados para generar humor.

Tras la disolución del dúo cómico, Manzano continuó su trayectoria de manera individual, participando en programas de televisión, telenovelas y películas. En décadas recientes ha aparecido en producciones como Una familia de diez, donde interpreta al abuelo Don Arnoldo, personaje que lo reconectó con nuevas generaciones. Su participación en cine ha sido igualmente constante, desde comedias tradicionales hasta producciones contemporáneas, mostrando su capacidad para adaptarse a los cambios de la industria.

Uno de sus aportes menos visibles, pero igualmente relevantes, es su trabajo en doblaje. Su timbre profundo, flexible y caricaturesco lo ha convertido en una voz reconocida en animaciones y comerciales.

