Muere Eduardo Manzano, el Polivoz, querido actor y comediante mexicano, a los 87 años; así lo anunciaron

La mañana de este 5 de diciembre despertamos con la triste noticia de la muerte de Eduardo Manzano, icónico actor y comediante mexicano, quien participó en distintas producciones a lo largo de su carrera. Su vida se apaga a los 87 años de edad, así lo anunció su propio hijo, Lalo Manzano, en redes sociales.

¿Cómo anunciaron la muerte de Eduardo Manzano?

La noticia de la muerte de Eduardo Manzano, reconocido por muchos como ‘el Polivoz’, se dio a conocer en las redes sociales de su hijo, también llamado Lalo Manzano, mediante un comunicado, en el que confirmaba el fallecimiento que sucedió ayer 4 de diciembre.

En la imagen pueden leerse las siguientes palabras:

“Hoy el escenario de la vida ha bajado el telón. Mi padre, un comediante querido por miles y un ser humano admirado por todos los que lo conocieron, ha partido de este mundo. (...) Su legado no solo vive en los escenarios que iluminó, sino en las personas que transformó con una sonrisa”, escribió su hijo.

Las reacciones fueron inmediatas en comentarios, ya fans y seguidores muestran su tristeza y agradecen los recuerdos de todos los programas en los que apareció.

¿Cuál era la trayectoria de Eduardo Manzano en televisión?

Eduardo Eugenio Manzano Balderas (Eduardo Manzano) nació el 18 de julio de 1938 en la Ciudad de México. Durante los años sesenta y setenta se hizo muy conocido gracias a su participación en el dúo humorístico Los Polivoces, que formó junto a Enrique Cuenca.

Ambos transformaron la comedia televisiva del país con personajes icónicos como:



Gordolfo Gelatino,

Agallón Mafafas,

Don Teofilito y el popular

“Wash and Wear”.

Su habilidad para imitar y dar vida a múltiples voces y personalidades lo llevó a convertirse en una figura destacada del humor, y de ahí proviene su apodo “el Polivoz”, haciendo alusión a su capacidad de crear “muchas voces”.

Después de la disolución del dúo en los años setenta, Manzano encabezó su propio programa, El show de Eduardo II (1976–1981), donde continuó representando una amplia variedad de personajes cómicos.

Con el tiempo supo conectar con nuevas audiencias; a partir de 2007 recuperó gran popularidad gracias a su interpretación de Arnoldo López Conejo en la serie Una familia de diez, reafirmando su permanencia en la comedia mexicana.

