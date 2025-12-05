¿Quiénes fueron las esposas e hijos de Eduardo Manzano? Los amores del Polivoz que murió HOY 5 de diciembre

El mundo del espectáculo llora la partida de Eduardo Manzano, el inolvidable ‘Polivoz’, quien murió a los 87 años dejando risas eternas y un legado único en la comedia mexicana. Su hijo Lalo Manzano confirmó la noticia con un mensaje que conmovió a todos. Detrás del humor que marcó generaciones, hubo historias de amor que lo acompañaron en silencio… ¿Quiénes fueron esas mujeres que conquistaron el corazón del actor y lo sostuvieron en sus momentos más difíciles?

¿Quiénes fueron las esposas de Eduardo Manzano y cómo fueron sus matrimonios?

En la vida de Eduardo Manzano hubo dos mujeres fundamentales que marcaron su historia. Aunque él siempre fue reservado, el público conoció detalles suficientes para entender cómo vivió sus relaciones, cuánto duraron y qué papel tuvieron en su carrera.

Su primer matrimonio fue con la cantante venezolana Lourdes Martínez , vocalista del grupo Los Impala, una figura importante en la escena del rock latino. Ambos se casaron en 1965 y construyeron una familia durante más de una década. Su relación concluyó en 1979, pero mantuvieron un vínculo respetuoso por el bien de sus hijos. Lourdes fue madre de tres de los descendientes del actor: Eduardo (Lalo), Maricela y Ariel.

Después de divorciarse, Eduardo encontró nuevamente el amor en Susana López Parra, la mujer con la que se casó en 1982 y con quien permaneció hasta sus últimos días. Su matrimonio se caracterizó por la estabilidad y la complicidad, una etapa donde él ya estaba consolidado profesionalmente y ella se convirtió en su principal acompañante.

A diferencia de su primera relación, este segundo matrimonio fue mucho más discreto, pero siempre descrito como sólido y lleno de apoyo mutuo. Susana Parra fue, sin duda, la figura que estuvo junto al actor durante más de 30 años.

Muere Eduardo Manzano, el Polivoz, querido actor y comediante mexicano, a los 87 años; así lo anunciaron / Archivo TVNotas

¿Cómo surgió el romance entre Eduardo Manzano y Lourdes Martínez, madre de sus hijos?

Mucho antes de que Eduardo Manzano se convirtiera en el icónico ‘Polivoz’, su vida sentimental ya estaba ligada al mundo artístico. Su historia con Lourdes Martínez, vocalista de Los impala, nació en un ambiente bohemio donde la música y la comedia se cruzaban. Aquella conexión marcó una etapa decisiva en la vida del actor.

Lourdes llegó a Los Impala tras la salida de Laura Oliva Solís, y con su voz conquistó escenarios con temas como Ámame Hoy. Mientras ella brillaba en la música, Eduardo consolidaba su carrera en la televisión, formando juntos una pareja que se convirtió en referente de la época.

De ese matrimonio nacieron tres hijos: Lalo, Ariel y Mariela. Tras la separación, tomaron una decisión poco común: dividir la custodia. Ariel y Mariela vivieron con su madre, mientras Lalo Manzano creció junto a su padre y heredó su vena artística, convirtiéndose en actor y conductor muy querido en México.

¿Quién es Susana Parra, la segunda esposa de Eduardo Manzano que lo acompañó más de tres décadas?

Susana Parra, también conocida como Susana López Parra, fue la segunda esposa y el gran amor del comediante Eduardo Manzano, “El Polivoz”. Se conocieron a inicios de los años 80 y se casaron en 1982, manteniendo una relación estable y discreta durante más de 40 años, hasta el fallecimiento del actor el 4 de diciembre de 2025.

A diferencia de su primer matrimonio con la cantante Lourdes Martínez, Susana no pertenece al mundo del espectáculo y ha mantenido un perfil bajo, sin redes sociales ni apariciones mediáticas frecuentes. Sin embargo, en los últimos años fue quien dio declaraciones sobre el estado de salud del actor, especialmente cuando fue hospitalizado en 2021 por una infección biliar.

La pareja no tuvo hijos, pero compartió una vida marcada por la complicidad y la privacidad, lejos de los reflectores. Susana acompañó a Eduardo en sus últimos años y se convirtió en su apoyo más sólido, siendo considerada por la prensa como su “gran amor” y la mujer que estuvo a su lado hasta el final.

¿Quiénes son los hijos de Eduardo Manzano y a qué se dedican?

La familia de Eduardo Manzano siempre estuvo íntimamente ligada al entretenimiento. Sus tres hijos, todos nacidos de su matrimonio con Lourdes Martínez, encontraron en el arte un punto de conexión natural con su padre:

Eduardo “Lalo” Manzano Jr. — Actor, comediante y conductor. Es el más conocido del clan y heredó el estilo humorístico de su padre. Además de su trayectoria en televisión, fue él quien anunció la muerte del actor con un emotivo mensaje.

Ariel Manzano — Comediante e imitador, activo en redes sociales y heredero del talento para la comedia característico de la familia. Ha construido su propio camino dentro del entretenimiento.

Maricela (Mariela) Manzano — Mantiene un perfil más privado.

Cabe destacar que tras el divorcio de Eduardo y Lourdes, Ariel y Mariela vivieron con su madre, mientras Lalo permaneció con su papá.