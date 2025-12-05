Muere Eduardo Manzano: Así fue la vez que el actor de “los Polivoces” fue baleado durante un asalto

La muerte de Eduardo Manzano, a los 87 años, volvió a colocar en la conversación pública uno de los episodios más fuertes de su vida: el día en que estuvo involucrado en un tiroteo. Aunque el actor era ampliamente reconocido por su humor blanco, su trabajo en los Polivoces y su papel en Una familia de diez, su trayectoria también estuvo marcada por momentos difíciles que quedaron registrados en medios de la época.

A casi tres décadas del ataque que casi le cuesta la vida, diversos testimonios y reportes periodísticos siguen reconstruyendo aquella mañana de 1998, cuando Manzano terminó herido por dos impactos de bala mientras intentaba defenderse de tres delincuentes que irrumpieron en un estudio fotográfico en la colonia Roma Norte.

¿Qué pasó el día que Eduardo Manzano fue herido en un intento de asalto?

El 22 de agosto de 1998, alrededor de las 11:00 horas, el actor Eduardo Manzano acudió a un estudio fotográfico ubicado en la calle Puebla, en la colonia Roma Norte. Mientras esperaba ser atendido, tres sujetos entraron al lugar para asaltar a otro cliente y, presuntamente, intentar llevarse el vehículo de la víctima. De acuerdo con las notas publicadas en aquel momento, los asaltantes comenzaron a jalonear al comediante, quien terminó en medio del ataque armado.

En cuestión de segundos, los delincuentes dispararon en repetidas ocasiones. En medio del caos, Manzano desenfundó el arma que portaba y realizó varias detonaciones. Las balas del actor impactaron a uno de los agresores, identificado como Gerardo García González, quien falleció en el lugar. Los otros dos delincuentes escaparon antes de la llegada de las autoridades.

Manzano no salió ileso. Recibió al menos un disparo en el pie derecho, por lo que fue trasladado a la Cruz Roja de Polanco, donde quedó bajo observación médica y en calidad de detenido mientras se definía su situación legal. Esto se debió a que el arma que utilizó estaba considerada de uso exclusivo del Ejército, motivo por el que tuvo que presentar la documentación correspondiente y rendir declaración ante el Ministerio Público.

Al día siguiente, la fotografía del actor herido ocupó la portada del periódico Metro con el titular “Balean a Polivoz”, una imagen que mostró al comediante siendo trasladado en camilla por paramédicos y que generó amplia cobertura mediática.

¿Por qué Eduardo Manzano portaba un arma el día del tiroteo?

En declaraciones compartidas años después en el programa Historias Engarzadas, conducido por Mónica Garza, la esposa del actor Eduardo Manzano, Susana Parra, explicó que la pareja había sido víctima de múltiples asaltos previos, algunos de ellos a mano armada. Según su testimonio, esa situación los llevó a tomar precauciones adicionales ante el clima de inseguridad de la época.

En la entrevista, Parra detalló que Manzano llevaba consigo el arma por protección personal y que, el día del ataque, actuó bajo lo que ella describió como un instinto de supervivencia generado por la cercanía del peligro.

“Fue el instinto… sintió muy cerca la muerte y lo único que hizo fue defenderse” Susana Parra

Después del tiroteo, el actor tuvo que mostrar su permiso de portación de armas ante el Ministerio Público y aclarar su participación en el incidente. La investigación incluyó la revisión del arma, la reconstrucción de los hechos y el análisis balístico correspondiente.

La familia también enfrentó momentos de tensión en las semanas posteriores. De acuerdo con el programa, recibieron llamadas telefónicas con amenazas dirigidas a evitar que Manzano continuara con el proceso legal. Las autoridades continuaron con la investigación hasta regularizar la situación del comediante.

¿De qué murió Eduardo Manzano, a los 87 años?

El 4 de diciembre de 2025, la familia de Eduardo Manzano confirmó su muerte a los 87 años mediante un comunicado difundido por su hijo. Se sabe que el actor arrastraba, desde 2021, complicaciones derivadas de una infección biliar que había afectado su salud de manera recurrente en los últimos años, sin embargo no se ha confirmado que esta haya sido la causa de muerte. Estos episodios lo llevaron a ser hospitalizado en distintas ocasiones para recibir tratamiento especializado.

Tras su fallecimiento, colegas, amigos y seguidores expresaron mensajes de despedida y reconocieron la amplia trayectoria que construyó a lo largo de más de seis décadas, desde su trabajo en los Polivoces hasta su participación en proyectos recientes como Una familia de diez. Su muerte cerró un capítulo importante para la comedia mexicana y dejó un legado que continúa presente en varias generaciones.

